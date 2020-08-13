FIA, 2021 yılında sıralama modunu yasaklamayı düşünüyor!

Motorsport.com, FIA'nın Mercedes ve diğer motor üreticileri tarafından geliştirilen yüksek performanslı sıralama modunu yasaklamayı planladığını öğrendi.

Güç ünitesi üreticileri, hibrit dönemde kısa süreliğine büyük güç artışı sağlayan farklı modlar geliştirdiler.

FIA da 2021 için bu modları hedef alacak.

Yüksek yakıt tüketimi ve motora bindirdiği ekstra baskı, bu modların tüm yarış mesafesinde kullanılmasını engelliyor. Ancak bunları birkaç turluğuna kullanmak mümkün

Mercedes özellikle bu yıl bu olanda çok büyük bir adım atmayı başardı.

FIA, bu konuda takımlara mektup gönderdi ve konuyu açıkladı. Bu mektupta sıralama turlarında takımlar tarafından kullanılan performans ayarlarının, yarışta kullanılanlarla aynı olması gerekeceği belirtildi.

Kısacası takımlar sıralama turlarındaki ayarlarla yarışa başlamak zorunda kalacaklar.

FIA bu sayede Mercedes'le diğer üreticiler arasındaki farkı azaltmak istiyor gibi görünüyor.

Şu anda Mercedes'in sıralama modunda 1.022 beygir güce ulaştığı tahmin ediliyor.

Analizlere göre Honda 994, Renault 985 ve Ferrari 980 beygir güce ulaşabiliyor.