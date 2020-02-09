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Formula 1 / Son dakika

FIA, 2021 kuralları için oluşan boşlukları kapatmak için hızlı davranacak

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FIA, 2021 kuralları için oluşan boşlukları kapatmak için hızlı davranacak
Ekleyen:
, Editör
9 Şub 2020 13:05

Formula 1 motor sporları direktörü Ross Brawn, 2021 kurallarında bir takımın boşluk bulmasıyla beraber FIA'nın bu boşluklardan faydalanan takımların icatlarını yasaklayabileceğini söyledi.

An itibariyle kurallar ile ilgili yapılacak değişiklikler tüm takımların ortak şekilde karar alması üzerine yapılabilecek, ancak 2021 kurallarının yarışmayı artırma üzerine dizayn edilmesi göze alındığında FIA ve Formula 1 birbirleriyle yakın şekilde çalışarak bu radikal değişiklikleri hazırladılar. İki taraf birden kural boşluklarını ortadan kaldırmak için kuralların açığını bulmak amacıyla ekstra çaba sarf ettiler ve Brawn, tek bir takımın bu durumdan istemsizce faydalanması durumunda otoritelerin anında müdahale edeceğini belirtti.

Brawn açıklamasına şu şekilde devam etti: "Eski yönetimde takımların hepsinin değişiklik yapma için onay vermesi gerekiyordu. Biz bu yönetimi, değişikliklerin anında yapılması yerine en kısa zamanda yapılması üzerine değiştirmeye çalışıyoruz. 

"Eğer siz gelecekte bir boşluk görürseniz ve uygularsanız, bir sonraki yarışta anında engellenebilirsiniz, bu durum daha önce hiç olmamıştı. Brawn difüzörü gibi - üç takım buna sahipti bu yüzden bu durum devam etti - ancak eğer bir takım bulduğu onaylanmamış bir çözüm ile ilerliyorsa, ve ortaya koymaya çalıştığımız tüm prensibi yok ediyorsa, yönetim, diğer takımlardan aldığı destek ile beraber, bunun önüne geçebilir. Bu çok farklı bir felsefe.

"Daha sonrasında ise eğer biri boşluk bulduysa 'Bunu kullanmak mı istiyorum veya bilerek yapmadığımı söylemek için FIA'ya mı söylemeliyim?' şeklinde düşünürse FIA 'Özür dilerim dostum bu bilerek yapılmış bir şey değildi, şu an bir toplantı ayarlayacağız ve senin dışında herkes kabul ederse bunu durduracağız.' diyecek."

Bunun yapılması altında yatan sebep ise takımların yeni teknik kurallar konusunda temiz çalışmaları ve Brawn, F1 ve FIA'nın takımlara özgün fikirlerin arandığını ve kurallara uyan spesifik önerilerin korunacağı konusunda taahhüt verdiğini belirtti ve açıklamasına şu şekilde devam etti: "İyi bir fikir kuralların iyi bir şekilde sömürülmesi anlamına gelir. Eğer biri kelimelerle oynayarak veya başka bir yöne çekilebilecek bir fikir ile gelirse bu prensipimizi tamamen bozar. 

"Seçeneklerimiz nedir? Ya bunlarla bir sene devam ederiz ve rekabet için iyi olmayan bir modele döneriz, veya bunu değiştiririz, geliştiririz ve rekabeti olması gereken yere getiririz.

"Yapmak istemediğimiz şey - ve bunu biraz iki yüzlü davranarak söylüyorum (Brawn'un difüzörü takımının 2009'da iki dünya şampiyonluğunu birden kazanmasında büyük bir rol oynadı) - şampiyonluğun bir kural açığı sebebiyle kazanılması.

"İnsanların kuralları doğru düzgün bir şekilde anlayarak yapabildiklerinin en iyisini yapmaya çalışmalarını sağlamak istiyoruz. Bana göre bize ve FIA'ya, bir kişinin iyi bir fikri olduğu için cezalandırılmayacağı konusunda güvenmeliler. Bu çok öznel bir şey. Ancak bir iyi fikir kuralların maddelerinde yanlış yere konulan bir virgül ile ortaya çıkan, ki bir avukatın değişik şekilde yorumlayabileceği bir şey mi? Bence değil."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Efe Kahya

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