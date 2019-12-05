FIA, 2020'de takımlara ekstra MGU-K verilmesini onayladı

Formula 1'de karmaşık V6 turbo hibrit motorların 2014 yılında kullanılmaya başlamasından beri, güç ünitelerinde toplam kaç güç ünitesi parçası kullanılabileceği konusunda sınırlamalar bulunuyor.

Bu kuralın getirilmesindeki en önemli etkenlerin başında, parçaların sürekli güncellenmesini ve kullanılmasını önleyerek maliyetleri en aza indirmek geliyordu.

Başlangıçta tüm ünitelerin beşer tane kullanılmasına izin verilmişti. Ancak sonrasında turbo, MGU-H ve içten yanmalı motordan üç tane, MGU-K, kontrol elektroniği ile enerji depolama ünitesinden ise ikişer tane kullanılmasına izin verildi.

Öte yandan takımlar bu yıl F1 takviminde 22 yarış olmasını kabul ettiler.

Takımlar kullanılmasına izin verilen MGU-K sayısında artışa gidilmesini istiyordu ve Dünya Motor Sporları Konseyi, 2020 yılında kullanılabilecek MGU-K sayısını üçe çıkardı.

MGU-K, bataryada depolanan kinetik enerjiyi toplayan ve 120 kW güç üreten önemli bir ünite olarak biliniyor.

Bu yıl tüm Ferrari motorlu araçlar yılı iki MGU-K ünitesiyle tamamlamıştı. Diğer tarafta Honda ve Renault motorları araçların tamamı ikiden fazla MGU-K kullandı.