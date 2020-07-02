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Formula 1 / Son dakika

FIA, geçici 2020 WRC takvimini açıkladı, takvimde Türkiye de yer aldı

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FIA, geçici 2020 WRC takvimini açıkladı, takvimde Türkiye de yer aldı
Ekleyen:
, Editör
2 Tem 2020 10:30

FIA, bugün yaptığı açıklama ile 2020 WRC sezonunun Eylül ayındaki Estonya Rallisi ile devam edeceğini, Türkiye'nin de geçici takvimde yer aldığını duyurdu.

Bugün FIA tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 WRC sezonu 4-6 Eylül tarihleri arasında Estonya'da yapılacak ralli ile başlayacak.

Estonya, normal takvimde yoktu ancak bazı ülkelerin koronavirüs nedeniyle ralli düzenlemeyeceğini açıklamasının ardından takvime dahil oldu.

Böylelikle Estonya, 1973'ten bu yana 33. farklı ülkede ralli yapmış olacak. Yeni takvimde İtalya Rallisi de 29 Ekim-1 Kasım tarihlerine taşındı.

Estonya'daki ralliden sonra 24-27 Eylül tarihleri arasında Türkiye Rallisi yapılacak.

Daha sonra 15-18 Ekim'de Almanya Rallisi'nin yapılması planlanıyor. Japonya Rallisi ise 19-22 Kasım'da yapılacak.

Şampiyona en az sekin ralliden oluşacak ve ayrıca 2-4 Ekim tarihleri için Ypres Rallisi ile de görüşmeler devam ediyor.

WRC ayrıca Hırvatistan ile görüşmelerde bulunduklarını açıklarken, Arjantin Rallisi kesin olarak iptal edildi.

2020 WRC geçici takvim:

23-26 Ocak

Monako Monte Carlo

13-16 Şubat

İsveç İsveç

12-15 Mart

Meksika Meksika

4-6 Eylül

Estonya Estonya

24-27 Eylül

Türkiye Türkiye

15-18 Ekim

Almanya Almanya

29 Ekim-1 Kasım

İtalya Sardunya

19-22 Kasım

Japonya Japonya
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Fotoğraf: WRC.com

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Editör Kemal Şengül

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