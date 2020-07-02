FIA, geçici 2020 WRC takvimini açıkladı, takvimde Türkiye de yer aldı

Bugün FIA tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 WRC sezonu 4-6 Eylül tarihleri arasında Estonya'da yapılacak ralli ile başlayacak.

Estonya, normal takvimde yoktu ancak bazı ülkelerin koronavirüs nedeniyle ralli düzenlemeyeceğini açıklamasının ardından takvime dahil oldu.

Böylelikle Estonya, 1973'ten bu yana 33. farklı ülkede ralli yapmış olacak. Yeni takvimde İtalya Rallisi de 29 Ekim-1 Kasım tarihlerine taşındı.

Estonya'daki ralliden sonra 24-27 Eylül tarihleri arasında Türkiye Rallisi yapılacak.

Daha sonra 15-18 Ekim'de Almanya Rallisi'nin yapılması planlanıyor. Japonya Rallisi ise 19-22 Kasım'da yapılacak.

Şampiyona en az sekin ralliden oluşacak ve ayrıca 2-4 Ekim tarihleri için Ypres Rallisi ile de görüşmeler devam ediyor.

WRC ayrıca Hırvatistan ile görüşmelerde bulunduklarını açıklarken, Arjantin Rallisi kesin olarak iptal edildi.

2020 WRC geçici takvim: