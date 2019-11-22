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Formula 1 / Son dakika

FIA, 2020 lastik seçimi sürecinin “mükemmel olmadığını” kabul etti

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FIA, 2020 lastik seçimi sürecinin “mükemmel olmadığını” kabul etti
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Çeviren: Cem Özel, Editör
22 Kas 2019 14:44

FIA tek koltuklu seriler teknik patronu Nikolas Tombazis, Pirelli’nin 2020 Formula 1 lastiklerini belirleme sürecinin mükemmel olmadığını söyledi.

2020 lastik yapılarının kesin seçiminin, 1 Eylül tarihine kadar takımlara resmi olarak iletilmesi gerekiyordu. Böylece takımlar, aero programlarını yeni şekle göre düzenlemek için bolca vakte sahip olacaklardı.

Ancak bu süreç, daha fazla test yapılması için Ekim ayına kadar ertelenmişti.

Yeni 2020 lastikleri daha sonra Austin’de denendiğinde geri bildirimler o kadar olumsuz yöndeydi ki, bazı takımlardan 2019 lastikleriyle devam edilmesi çağrısı geldi.

FIA, uzlaşma yoluyla takımlara, Abu Dhabi’de yapılması planlanan 2020 lastik testlerini gerçekleştirerek daha fazla veri toplanabileceğini ve olumsuz görüşler devam ederse bir oylama yapılacağını belirtti.

Yedi veya daha fazla takım 2019 lastiklerine dönmek isterse, yeni lastik yapısından vazgeçilecek.

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Motorsport.com’a konuşan Tombazis, “Brezilya’da takım patronlarına açıklandığı gibi bunun, en iyi yol olduğunu ve mükemmel olduğunu düşünmüyorum.”

“Alkış ve tezahürat beklemiyorum! Ancak geçen sene Haziran veya Temmuz ayında lastikler hakkında büyük bir yaygarayla karşılaşmıştık. Ve insanlar bunu yılın ortasında oylama ile değiştirmek istediler. Alternatif ise, mevcut lastiklerle devam etmek ve hiçbir şey yapmamaktı.”

“Ve gelecek sene benzer sızlanmalardan ve farklı lastik yapıları için ağlamalardan kaçınmak için, en azından Aralık’ta veya Kasım sonlarında bunu doğrulamak, Mayıs veya Nisan’da sezon sırasında tartışmaktan daha iyi diye düşünüyorum.”

“İnsanlar, rekabetteki pozisyonlarına bakarak görüşlerini değiştiriyorlar. Bütün bunlar mükemmel değil, ancak başa çıkmak için daha az garip bir yol.” ifadelerini kullandı.

Tombazis, takımlar yine mutsuz olurlarsa FIA’nın bir oylama yapacağını da doğruladı.

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Editör Adam Cooper

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