FIA, 2020 için tartı ihlalinde pit yolundan başlama konusunu gözden geçirecek

Bu konudaki standart prosedürde; eğer bir takım, sürücüsünün pit girişindeki kırmızı ışığı kaçırdığını fark ederse araç üzerinde çalışmadan aracı tartıya geri itebilir ancak bu durumda sürücüye bir kınama veriliyor.

Ancak eğer araç üzerinde çalışılmışsa, hakemlerin pit yolundan başlama cezası vermekten başka seçenekleri olmuyor. Perez’in durumu da bu şekildeydi.

FIA sportif yönetmeliğinin 29. maddesinde şöyle belirtiliyor: “Çağrı yapıldığında durmayan, ancak araç FIA garajına geri getirilip, FIA delegelerinin aracın çağrı yapıldığı andaki koşullarda olduğundan emin olması şartıyla herhangi bir sürücüye kınama verilecektir.”

“Herhangi bir sürücü tartı çağrısında durmazsa ve aracı FIA garajına getirmezse veya FIA garajına dönmeden önce araç üzerinde çalışma yapılmışsa sürücünün yarışa pit yolundan başlaması gerekecektir.”

Bu sene Azerbaycan’da Pierre Gasly, 2015’te Monaco’da Carlos Sainz ve 2016’da Bahreyn’de Kevin Magnussen, Perez’le aynı cezayı almıştı.

FIA, Sainz’ın bu ihlali sıralama turlarında yaptığı için bunu daha ciddi bir ihlal olarak düşünmesine rağmen, kınama ile pit yolundan başlama cezası arasındaki farkın çok büyük olduğunu belirtti.

Gasly’nin olayından sonra takımlar ve FIA, antrenmanlarda bile bu ihlali gerçekleştirmenin cezasını kınamaya düşürmek için görüşme yaptılar. Bu konudaki tek istisnanın, kötü hava şartlarında sıralama turlarının iptal edilmesi ve gridin bir antrenman seansı sonucuna göre belirlenmesi olması konuşuldu. Bu yaklaşım, 2020 için düşünülecek gibi görünüyor.

İkinci antrenman seansının sonunda yaşanan Perez olayında Meksikalı sürücü kırmızı ışığı kaçırmış, mühendisi tarafından tartıyı kaçırdığı söylenmiş ve pit yolunun ortasında durup telsizden ne yapması gerektiğini sormuştu.

Pit ekibi, standart seans sonu lastik değişimi için Perez’i bekliyordu ve pit duvarı bu olayın araç üzerinde değişiklik yapma işlemlerine dahil olacağını biliyordu. Perez’e, pit ekibinin etrafından geçmesi söylendi ancak Meksikalı sürücü durumu yanlış anladı ve pit ekibinin önünde durdu.

Takımdaki iletişim sorunu yüzünden pit ekibi lastikleri değiştirdi, ancak daha sonra hata anlaşıldı ve eski lastikler yeniden araca takıldı. Ancak bu, araç üzerinde çalışma olarak değerlendirildi.

Aldıkları kararda hakemler, cezanın sert olduğunu kabul ettiler ve “Verilen ceza, Formula 1 Sportif Yönetmeliği tarafından verilmesi mecbur olan bir ceza ve hakemler, alternatif bir ceza verme yetkisine sahip değiller.” şeklinde bir açıklama yayınladılar.