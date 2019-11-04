Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

FIA, 2020 için tartı ihlalinde pit yolundan başlama konusunu gözden geçirecek

paylaşım
yorumlar
FIA, 2020 için tartı ihlalinde pit yolundan başlama konusunu gözden geçirecek
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
4 Kas 2019 07:25

FIA, Austin’de Sergio Perez’in pit yolundan başlamasına sebep olan ağırlık kontrolü prosedüründe değişiklik yapmayı düşünüyor.

Bu konudaki standart prosedürde; eğer bir takım, sürücüsünün pit girişindeki kırmızı ışığı kaçırdığını fark ederse araç üzerinde çalışmadan aracı tartıya geri itebilir ancak bu durumda sürücüye bir kınama veriliyor.

Ancak eğer araç üzerinde çalışılmışsa, hakemlerin pit yolundan başlama cezası vermekten başka seçenekleri olmuyor. Perez’in durumu da bu şekildeydi.

FIA sportif yönetmeliğinin 29. maddesinde şöyle belirtiliyor: “Çağrı yapıldığında durmayan, ancak araç FIA garajına geri getirilip, FIA delegelerinin aracın çağrı yapıldığı andaki koşullarda olduğundan emin olması şartıyla herhangi bir sürücüye kınama verilecektir.”

“Herhangi bir sürücü tartı çağrısında durmazsa ve aracı FIA garajına getirmezse veya FIA garajına dönmeden önce araç üzerinde çalışma yapılmışsa sürücünün yarışa pit yolundan başlaması gerekecektir.”

Bu sene Azerbaycan’da Pierre Gasly, 2015’te Monaco’da Carlos Sainz ve 2016’da Bahreyn’de Kevin Magnussen, Perez’le aynı cezayı almıştı.

FIA, Sainz’ın bu ihlali sıralama turlarında yaptığı için bunu daha ciddi bir ihlal olarak düşünmesine rağmen, kınama ile pit yolundan başlama cezası arasındaki farkın çok büyük olduğunu belirtti.

Gasly’nin olayından sonra takımlar ve FIA, antrenmanlarda bile bu ihlali gerçekleştirmenin cezasını kınamaya düşürmek için görüşme yaptılar. Bu konudaki tek istisnanın, kötü hava şartlarında sıralama turlarının iptal edilmesi ve gridin bir antrenman seansı sonucuna göre belirlenmesi olması konuşuldu. Bu yaklaşım, 2020 için düşünülecek gibi görünüyor.

İkinci antrenman seansının sonunda yaşanan Perez olayında Meksikalı sürücü kırmızı ışığı kaçırmış, mühendisi tarafından tartıyı kaçırdığı söylenmiş ve pit yolunun ortasında durup telsizden ne yapması gerektiğini sormuştu.

Pit ekibi, standart seans sonu lastik değişimi için Perez’i bekliyordu ve pit duvarı bu olayın araç üzerinde değişiklik yapma işlemlerine dahil olacağını biliyordu. Perez’e, pit ekibinin etrafından geçmesi söylendi ancak Meksikalı sürücü durumu yanlış anladı ve pit ekibinin önünde durdu.

Takımdaki iletişim sorunu yüzünden pit ekibi lastikleri değiştirdi, ancak daha sonra hata anlaşıldı ve eski lastikler yeniden araca takıldı. Ancak bu, araç üzerinde çalışma olarak değerlendirildi.

Aldıkları kararda hakemler, cezanın sert olduğunu kabul ettiler ve “Verilen ceza, Formula 1 Sportif Yönetmeliği tarafından verilmesi mecbur olan bir ceza ve hakemler, alternatif bir ceza verme yetkisine sahip değiller.” şeklinde bir açıklama yayınladılar.

Sonraki haber
Binotto: “Sonuç hızımızı yansıtmıyor”

Önceki haber

Binotto: “Sonuç hızımızı yansıtmıyor”

Sonraki haber

Norris: “Bir viraja daha ihtiyacım vardı”

Norris: “Bir viraja daha ihtiyacım vardı”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

2s
2
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

1s
3
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

4
Formula 1

Lehto: "Schumacher, 2020'de iyi performans göstermek zorunda"

5
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

17dk

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı
F1

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.