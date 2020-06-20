FIA, 2020 F1 sezonu öncesinde son kural değişikliklerinin detaylarını açıkladı

Yeni kurallar resmen Cuma günü Dünya Motor sporları Konseyi tarafından onaylandı ve resmi olarak Cumartesi sabahı FIA tarafından yayınlandı.

FIA, podyum törenlerinin seyircisiz yarışlar için nasıl çalışacağına dair spesifik bir ayrıntı vermedi, ancak "Podyum töreni prosedürü, yarış direktörü tarafından yayınlanan etkinlik notlarında ayrıntılı olarak açıklanacak” açıklamasıyla seçeneklerini açık tuttu.

Seyircilerin yer aldığı açık etkinliklerde ise podyum töreni, belirlenen prosedürlere göre yani normal şekilde gerçekleştirilecek.

Ana değişikliklerden bir tanesi, sosyal mesafenin mümkün olması için grid prosedürünün değişmesi oldu.

Takımların gridde sadece 40 personele sahip olmalarına izin verilecek , bu da yarışlara girmesine izin verilen toplam kişi sayısının yarısına denk geliyor.

Artık yarış öncesi törenleri olmayacak ve pit girişi 30 yerine başlangıçtan 20 dakika önce kapanacak.

Artık lastikler, yarış başlamadan beş dakika önce araca takılmak zorunda kalacak. Bu süre daha önce üç dakikaydı. Sinyalin verilmesinin ardından takım personelinin ve ekipmanlarının gridden uzaklaşması gerekecek.

Yeni kurala göre üç dakikalık sinyal gönderildiğinde, her takım en fazla 16 personelini grid üzerinde bulundurabilecek. Kalan takım üyeleri, her zamanki gibi 15 saniyelik ikinci sinyalden önce aracın yanından ayrılmak zorunda kalacaklar.

Yeni beş dakikalık lastik takma kuralı, yeniden başlatılan yarışlar için de geçerli olacak.

Takımlar zaten COVID-19 protokollerinin garajdaki bazı görevlerini daha yavaş hale getireceğinin farkındalar, bu yüzden çalışma yasağı kurallarında değişiklikler yapıldı.

Artık Perşembe ve Cuma akşamları bir saat daha fazla çalışabilecekler ve çalışma yasağı dokuz yerine sekiz saat sürecek.

Pirelli'nin değişken takvim nedeniyle lastik tahsislerinin zamanlaması açısından daha fazla esnekliğe sahip olma isteği de resmen kabul edildi.

Daha önce lastik tedarikçisi Pirelli, denizaşırı yarışlarından 15 hafta önce, Avrupa yarışlarından ise dokuz hafta önce lastik seçimlerini yapıyordu.

Bu gereksinimler kaldırıldı ve seçimlerin artık “FIA tarafından aksi belirtilmediği ve tedarikçi ile herhangi bir anlaşma yapılmadığı sürece her etkinlikten en az iki hafta önce" bildirilmesi gerektiğine karar verildi.

Beklendiği üzere tüm sürücüler her lastik türünden aynı sayıda lastiğe sahip olacak. Bu nedenle takımlar artık sürücülerin her hafta sonu kaç set lastiğe sahip olacağını seçemeyecek. Sabit seçim iki set sert, üç set orta ve sekiz set yumuşak lastik olacak.

Ekstra deneysel lastiğinin zorunlu olarak çalıştırılması koşulu da hafif olarak değiştirildi. Şimdi ikinci antrenman seansının son 30 dakikasında değil, ilk 30 dakikasında kullanılacak.

FIA ayrıca hakemlerin bir yarışa giderken karşılaşabilecekleri seyahat sorunlarını çözebilmeleri için de uzaktan çalışmalarına izin verdi. İstisnai durumlarda bir hakem, eğer yarış başlangıcında yer alamazsa, görevlerini yerine getirmek için uzaktan çalışmaya hazır olmak zorunda olacak.

Aerodinamik test kısıtlamaları ise değiştirilecek ve takımlara, bu yıl 2022 paketleri üzerinde biraz çalışma yapma fırsatı verilecek. Ancak bu, sadece fren sistemi için geçerli olacak. Diğer tüm 2022 aero çalışmaları, 1 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilemeyecek.

Takımlar CFD'yi sadece fren sistemi bileşenlerini ve ilgili test donanımlarını geliştirmek amacıyla kullanabilecekler. Ama herhangi bir hava kanalı veya gövde parçasının gelişimi için kullanılmasına izin verilmeyecek.