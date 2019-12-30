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Formula 1 / Son dakika

FIA, 2019 sezonunda toplam 124 bin euro para cezası verdi

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FIA, 2019 sezonunda toplam 124 bin euro para cezası verdi
Ekleyen:
, Editör
30 Ara 2019 14:54

FIA, 2019 sezonu boyunca takımlara ve pilotlara toplamda 124 bin euro'luk para cezası verdi.

2019 sezonu boyunca hakemler grid cezası, zaman cezası ve takımlara yönelik finansal cezalar da dahil olmak üzere toplamda 83 ceza verdi.

Motor üreticilerinin hiçbirisi sezonu grid cezası almadan tamamlayamadı. Mercedes motorlu Racing Point'te Sergio Perez beş, Ferrari motorlu Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi dört içten yanmalı motor kullandı. Renault, izin verilen üç güç ünitesi yerine altı ünite kullanmak zorunda kalırken, Honda yedi ünite kullandı.

Sadece Lewis Hamilton ve Romain Grosjean yıl boyunca güç ünitesi kaynaklı herhangi bir ceza almadı. En çok cezayı yedi içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H, altı MGU-K, üç enerji depolama ve bir kontrol elektroniği ünitesi kullanan Daniil Kvyat aldı.

Toplam 21 yarışta 88 motor, 79 turbo, 79 MGU-H, 60 MGU-K ve 50 enerji depolama ünitesi kullanıldı.

Yıl boyunca beş pitten geçme ve iki dur kalk cezası verildi. Genel olarak pilotlara beş veya on saniyelik cezalar verildi. Bu ceza sayısı toplamda 27'yi buldu.

Sürücülere, pist limitlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 60 kez zaman silme cezası verildi.

FIA para cezalarıyla beraber toplam 124.400 euro elde etti. Bunun büyük kısmını Ferrari ödedi. İtalyan ekip toplamda 80 bin euro ödedi. Bunun büyük kısmını da Abu Dhabi'de Charles Leclerc'in yakıt deposundaki yakıt miktarını yanlış bildirmelerinden ötürü ödemiş oldu.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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