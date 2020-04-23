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Formula 1 / Son dakika

FIA, 20 Mayıs'a kadar fabrikaları kapatmayı planlıyor, Ferrari çalışanları risk altında

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FIA, 20 Mayıs'a kadar fabrikaları kapatmayı planlıyor, Ferrari çalışanları risk altında
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Nis 2020 17:35

FIA, kriz içerisindeki İngiliz takımların, hükumet destek programlarından faydalanabilmesi için F1'in zorunlu fabrika kapatma süresini 20 Mayıs'a kadar uzatacak. Ancak Ferrari ve tedarikçileri için ciddi riskler var.

Bu haber henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, FIA'nın Formula 1'in fabrika kapatma süresini 20 Mayıs'a kadar uzatacağını öğrendi.

İngiltere'de işe gidemeyen çalışanlarının maaşlarının 2.500 pound'luk kısmı İngiltere hükümeti tarafından karşılanıyor ve FIA, 20 Mayıs'a kadar fabrikaları kapatarak, özellikle küçük takımların bu programdan yararlanmasına izin verecek.

Ancak bu, özellikle kapalı kalma süresi boyunca tüm personelinin maaşını ödemeye karar veren Ferrari gibi daha büyük takımları olumsuz etkileyebilir. Ferrari, eğer ara  uzatılırsa, çalışanlarının maaşlarını da düşürmek zorunda kalmaktan korkuyor ve aynı zamanda çalışanları işten çıkarma riski de var.

FIA'nın bu süreyi 20 Mayıs'a kadar uzatma kararı almasıyla birlikte üst düzey takımlar personeliyle ilgili sert kararlar almak zorunda kalabilir.

Ferrari bu süreci şimdiye kadar istihdam seviyesini koruyarak geçirmeye çalışmıştı. Ancak FIA'ın kapalı kalma süresini uzatması, takımı daha da zor bir duruma sokacak ve yarış departmanındaki yaklaşık 300 kişi tehlike altında.

Tabii ki Maranello merkezli ekip, personelinin bazılarını diğer departmalara taşımayı deneyebilir. 

Fakat bu sürecin daha da uzaması, Ferrari'nin tedarikçilerini de olumsuz etkiledi ve onlar da artık risk altında.

İtalyan hükümeti, 4 Mayıs itibariyle ikinci aşamaya geçmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Conte, daha önce "Virüsle yaşayacağımız dönem" olarak nitelendirdiği 2. aşama için hükümetin, uzmanlarla geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek "Bu hafta sona ermeden size 2. aşamaya yönelik detaylı programı açıklamayı umuyorum. Makul bir tahmin olarak 4 Mayıs’tan itibaren yeni planı uygulamaya koyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

F1 ve FIA, koronavirüs salgını ortadan kalktıktan sonra tüm takımların eşit seviyede devam etmesini istiyor. Ancak İtalyan ekipler, İngiliz ekiplere kıyasla FIA'nın belirlediği plandan daha önce fabrikalarını kapatmak zorunda kaldılar.

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Editör Franco Nugnes

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