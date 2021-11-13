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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

FIA, 2. antrenmanda Mercedes'e yeni arka kanat kullanma izni verdi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, sıralama turlarında kullanılan arka kanada el koymasının ardından, Lewis Hamilton'ın 2. antrenmanda yeni bir arka kanat kullanmasına izin verdi.

FIA, 2. antrenmanda Mercedes'e yeni arka kanat kullanma izni verdi

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, dün gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir tempo yakalayarak raht bir pole pozisyonu almıştı.

Fakat FIA incelemesinde, arka kanadının F1 Teknik  Yönetmelikleri'ne aykırı olduğu anlaşıldı ve Mercedes görüşmeye çağrıldı.

Dünden bu yana görüşmeler ve toplantılar devam etse de henüz bir karar alınmadı. FIA, dün göründüğünden daha karmaşık olan bu süreç için arka kanada el koyup, üzerinde değişiklik yapılmaması için mühürlemişti.

Sao Paulo'daki ikinci antrenman seansına az bir süre kaldı ancak bu arka kanat hâlâ FIA'nın elinde.

Fakat FIA seans öncesinde Mercedes'e, kapalı park kurallarına rağmen başka bir arka kanat takma izni verildi.

Hamilton bu kapsamda 2. antrenman için yeni bir arka kanada geçti ve seansa sorunsuz şekilde katılacak.

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