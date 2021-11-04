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Formula 1 / Meksika GP Haberler

FIA, 11. virajdaki ihlalleri takip edecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA F1 yarış direktörü Michael Masi, 11. viraj konusunda pilotları uyardı.

FIA, 11. virajdaki ihlalleri takip edecek

FIA her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da pist dışına çıkan ve avantaj kazanan pilotları önlemek amacıyla, virajları yakından takip edecek.

Michael Masi, perşembe günü sürücülere gönderdiği notta, 11. viraj konusunda pilotları uyardı.

Araçlardan birisi, 11. viraj pist limitlerini aşarsa, o tur hakemler tarafından iptal edilecek. Bu durum takımlara resmi mesajla bildirilecek.

Bir sürücü yarış esnasında aynı virajı üç kez ihlal ederse, kendisine siyah beyaz bayrak gösterilecek ve bir sonraki ihlalde konu hakemlere bildirilecek.

Hakemler, sürücünün pist dışına çıkmak zorunda olduğu durumları dikkate alacak ve bu durumda otomatik olarak ceza verilmeyecek.

FIA aynı zamanda 1., 2., 3., 4. ve 8 virajlarda pist dışına çıkışları da takip edecek.

1. veya 2. virajda pist dışına çıkan bir sürücü, 2. ve 3. virajlar arasında, belirtilen alandan piste dönebilecekler.

Bir sürücü 4. virajda pistte kalamıyorsa, 6. virajdan önceki özel bölümden piste dönmek zorunda kalacak.

8. virajdaki olası bir hatada sürücünün, sağ tarafta bulunan bölgeden dolaşması ve sekizinci virajı ardından piste dönmesi gerekecek.

Track getting painted

Track getting painted

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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