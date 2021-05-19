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Formula 1 / Monako GP Haberler

Masi, 10. virajın limitleri konusunda pilotları uyardı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako Grand Prix'sinde pist sınırlarını kontrol etmeyi sürdürecek ve Michael Masi bu konuda pilotları uyardı.

Masi, 10. virajın limitleri konusunda pilotları uyardı

FIA F1 Yarış Direktörü Michael Masi, Bahreyn'den bu yana pist limitleriyle ilgili konuya özellikle önem gösteriyor ve her yarıştan önce pilotları belirli virajlar konusunda uyarıyor.

Monako etrafı bariyerlerle çevrili olsa da, pilotların avantaj kazanabileceği bazı bölümler var. Bu yüzden Masi, sürücüleri pistin sınırlarına saygı duymaları konusunda uyardı.

Mevcut notlara göre şimdiye kadar pilotlar sadece bir bölüm için uyarıldılar. Buna göre sürücüler, antrenman ve sıralama turlarında 10. virajda pist dışına çıkarlarsa turları silinecek.

Sürücülerin yarışta bu bölümde kalıcı bir avantaj elde etmemesi ve en hızlı turu bu limitleri aşarak atmaması gerekiyor. Sürücüler burada dışarı çıktıkları takdirde kalıcı avantaj elde etmeden ve diğer pilotların güvenliğini tehlikeye atmadan piste dönmeliler.

Bunun için o bölümde bulunacak görevlilerin yeşil bayrağı sallaması gerekiyor ve bu onay olmadan piste dönemeyecekler. Bir pilotun diğerini pist dışına ittiği durumlar, farklı şekilde ele alınacak.

 

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Monako GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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