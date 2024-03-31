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Formula 1

Ferret: "Ricciardo böyle devam edecekse emekli olmalı"

Fred Ferret, gençlik yıllarındaki formunu bulamazsa emekliliğe doğru ilerleyeceği konusunda Daniel Ricciardo'ya uyarıda bulundu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Sam Bagnall / Motorsport Images

Deneyimli RB pilotu 2024 F1 sezonuna değerini kanıtlama ve gelecek yıl Red Bull'da bir basamak yükselme umuduyla girdi.

Ancak üç yarışın ardından Ricciardo, pek de iyi sonuçlar elde edemedi.

L'Equipe'ten Ferret, F1 Avustralya Grand Prix'sinden önce F1Nation podcast'ine Ricciardo'nun diğer seçenekleri hakkında konuştu: "Emeklilik. Eğer ilk üç yarıştan sonra hâlâ bu şekilde sürüyorsa, seçeneği bu olabilir."

"Diğerleri büyük ilerleme kaydetti, ama VCARB01 aracı hâlâ geride yer alıyor."

"Yuki Tsunoda daha iyi performans gösteriyor. Daniel daha iyi performans göstermezse, onun için zor olacak."

Natalie Pinkham ise şunları ekledi: "Daniel Suudi Arabistan'da araçla ilgili oldukça zorlu sorunlar yaşadığını bildirdi."

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Yine de Helmut Marko, Daniel üzerindeki baskısını açıkça ortaya koydu."

"Eğer araçta bir sorun varsa, muhtemelen Marko bunu biliyordu. Ancak Daniel hakkında kamuoyu önünde konuşmayı tercih etti."

Ricciardo, Lando Norris'in gerisinde kaldığı zorlu bir 2022'nin ardından McLaren tarafından takımdan gönderilmiş ve geçen yılın başında kendisine bir koltuk bulamamıştı.

Ancak Red Bull'un kardeş takımı AlphaTauri'ye biraz tecrübe kazandırmak için Macaristan Grand Prix'sinin ardından Nyck de Vries'in yerine takıma geldi.

Ricciardo'nun 2023'ün ikinci yarısındaki sakatlığı Liam Lawson'a Red Bull ve AlphaTauri'nin eksiklerini göstermesi için kısa bir şans verdi.

Ferret, bu konuda, "Daniel Red Bull'dan Renault'ya geçtiğinde kendini göstermesi biraz zaman aldı."

"Renault'dan McLaren'a geçtiğinde, [bir grand prix] kazanmış olsa bile hiçbir şey yapamadı."

"McLaren'den [RB'ye] geçtiğinde ise eskisi kadar etkileyici değildi. Artık yaşlanıyor." dedi.

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