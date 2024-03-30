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Formula 1 Avustralya GP

Ferret: "Gelecek sezon Hamilton'ın yerini Alonso ya da Ocon alacak"

Fred Ferret tarafından, Esteban Ocon'un Mercedes'in Lewis Hamilton'ın yerini alma planında rol alabileceği iddia edildi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Esteban Ocon, Alpine F1 Team, 3rd position, celebrates in Parc Ferme with Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, 3rd position, celebrates in Parc Ferme with Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position

Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, 2025'te Ferrari'ye gidecek Hamilton'ın yerini nasıl dolduracağı konusunda büyük bir karar vermek zorunda.

Fernando Alonso ve genç Andrea Kimi Antonelli, yaş skalasının zıt uçlarında ciddi seçenekleri temsil ediyor.

Bunların yanı sıra Alpine pilotu Ocon da eski bir Mercedes yedek pilotu ve Toto Wolff'un takımıyla bağlarını sürdürüyor.

L'Equipe'ten Ferret tahminini F1 Nation podcast'inde yaptı: "Ocon ya da Alonso!"

"Çünkü [Ocon] Mercedes yönetiminin bir parçası, dolayısıyla sadece bir yıllığına imza atmayı kabul edebilir."

"Sonra 2026'da, Williams'ta ya da herhangi bir yerde yarışmasının ardından koltuğa Antonelli gelebilir."

Natalie Pinkham, Wolff'un kararını George Russell'ın önümüzdeki birkaç ay içinde göstereceği form ve liderlik özelliklerinin etkileyebileceğini düşünüyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team, on the grid

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Pinkham, "Bu, Russell'ın bu yıl nasıl bir performans göstereceğine bağlı." 

"Eğer Russell takım lideri olabileceğini gösterirse, o zaman Antonelli gibi genç ve deneyimsiz bir sürücüyü onun yanına getirmekten mutluluk duyacaklardır."

"Ama Russell bocalarsa  ve Singapur'da gördüğümüz gibi ufak tefek hatalar yaparsa, o zaman Fernando'ya yönelme eğilimleri artacaktır."

"Max Verstappen'i orada görmeyi de çok isterim!" dedi.

Rutin olarak ortaya çıkan ilgi çekici isim, şu anda çaylak F2 sezonunda olan Mercedes'in genç pilotu Antonelli.

Ancak Ferret bu konuda şöyle dedi: "Gelecek yıl ne olursa olsun, Antonelli'nin 2025'te Mercedes'e gideceğine dair bahse girmezdim."

"Her 10 ya da 15 yılda bir sadece bir Alonso, bir Hamilton, bir Verstappen çıkar. Bunun için bu çocuklara baskı yapmamalıyız."

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