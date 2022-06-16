Ferrari'nin simülasyonları, Bakü'de rahat bir galibiyet alabileceklerini göstermiş

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Ferrari spor ve strateji direktörü Rueda, Leclerc'in Bakü'de güç ünitesi problemi ile yarış dışı kalmadan önce galibiyet alma yolunda gittiğini düşünüyor.

Leclerc, Azerbaycan GP'de sanal güvenlik aracı sırasında erken bir pit stop yaparak liderliği ele geçirmişti. Monakolu pilot böylece, orta lastiklerle normal uzunlukta bir stint yaptıktan sonra pite gelen Red Bull pilotlarına kıyasla çok daha az bir zaman kaybetmiş oldu.

Bu, Leclerc'e rahat bir liderlik sağladı ancak daha taze lastiklere sahip Max Verstappen ve Sergio Perez'e karşı damalı bayrağa kadar savunma yapması gerekecek gibiydi. Bu ihtimaller Leclerc'in güç ünitesinin 20. turda arızalanmasıyla son buldu ve Red Bull yarışta duble yaptı.

Rueda, Leclerc yarışa devam etseydi galibiyet alacağını söyledi.

Rueda, "Charles'ın yarışı farklı. Perez ile galibiyet için mücadele ediyordu ve Verstappen, onun vites kutusundaydı."

"Verstappen, Leclerc'in DRS mesafesine geldi ve bu son zamanlarda üzerinde çalıştığımız bir şey. Red Bull ile aramızda çok küçük farklar var ve DRS geçişleriyle kazanıyoruz veya kaybediyoruz."

"Bakü'de farklı bir arka kanat kullandık ve işe yaradı. Carlos hidrolik problemi ile durduğunda bir sanal güvenlik aracı periyodu olacağını fark ettik ve hazırlandık."

"Sanal güvenlik aracının çıkma durumunda Charles'ı pite almak için hazırlandık. Bu, yarışımız için önemliydi çünkü sanal güvenlik aracı sırasındaki bir pit stopta, normal pit stoptan 10 saniye daha az zaman kaybı oluyor."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, in the pits Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bu sayede Charles, yarışın tek pit sopunu her iki Red Bull'dan çok daha az bir kayıpla tamamlamış oldu. Yani sanal güvenlik aracından sonra Charles sert lastikleriyle sona kadar gidebilirdi."

"Red Bull orta hamurda olabildiğince uzun süre kalmaya çalıştı ama çok fazla performans kaybediyorlardı. Orta hamurda çok fazla aşınma vardı ve Perez, Charles'a yetişmeye çalışırken çok fazla zaman kaybetti. Maalesef sert lastikte 11 tur gittikten sonra Charles güç ünitesi problemi yaşadı ve bu yarışımızı erken bitirdi."

"Simülasyonlarımız, başka bir sanal güvenlik aracı olmasaydı Charles'ın yarışı Verstappen'e karşı rahat bir şekilde kazanacağını gösteriyor." dedi.

Ferrari, Azerbaycan GP'nin ardından takımlar şampiyonasında Red Bull'un 80 puan gerisinde. Rueda, takımın Azerbaycan yarışından olumlu şeyler de aldığını söyledi.

Rueda, "Bakü'den almamız gereken puanları alamadığımız için hayal kırıklığıyla döndük."

"Fakat bazı olumlu şeyler de aldık. Sıralamada çok güçlü performans gösteren bir aracımız var ve yarışta, olası her senaryoda mücadele edebilecek durumdayız."

"Dayanıklılık, zayıf bir noktamız. Bunun farkındayız ve ileride bunu çözeceğiz. Hâlâ hırslıyız ve hedefimiz değişmedi." dedi.