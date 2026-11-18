Analiz

Formula 1 Las Vegas GP

Ferrari'yi Las Vegas'ta neden zor bir hafta sonu bekliyor?

Las Vegas'ın uzun düzlükleri, Ferrari'nin güç ünitesi performansındaki eksiklikleri yeniden gündeme getirebilir. İtalyan ekibinin Monza'da kullandığı düşük sürüklenme odaklı aerodinamik çözümleri Nevada'da da değerlendirmesi beklenirken, Mercedes ile aradaki güç farkının daha belirgin hale gelmesi ihtimali bulunuyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 18 Kas 2026 07:21

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Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images

Las Vegas Grand Prix'sinde lastikleri ideal çalışma sıcaklığına getirmek hafta sonunun önemli faktörlerinden biri olacak. Ancak Nevada'da başarılı olabilmek için yalnızca lastik yönetimi yeterli olmayacak. Pistteki uzun düzlükler, güç ünitesi performansını da belirleyici hale getirecek.

Ferrari, bu açıdan zor bir hafta sonuna hazırlanıyor. İtalyan ekibinin motor performansındaki sınırlamalar daha önce Monza'da da ortaya çıkmıştı. Takım, İtalya Grand Prix'sinde düzlük hızını artırmak amacıyla bazı aerodinamik değişiklikler yapmıştı. Benzer çözümlerin Las Vegas'ta yeniden kullanılması bekleniyor.

Las Vegas'ta motor ve enerji yönetimi belirleyici olacak

Las Vegas Strip Pisti'nin en belirgin özelliklerinden biri, dört uzun düzlük barındırması. Tur başına tam gaz geçilen mesafe, Monza ile benzer seviyede. Bu durum, güç ünitesinin performansını Nevada'da çok daha önemli hale getiriyor.

Soğuk asfalt nedeniyle lastikleri çalışma sıcaklığına çıkarmak da pilotlar için önemli bir mücadele olacak. Ancak Ferrari'nin düzlüklerde kaybettiği zamanı yalnızca lastik yönetimiyle telafi etmesi kolay görünmüyor.

2026 güç üniteleri açısından da Las Vegas oldukça zorlu bir pist. Uzun düzlükler bataryadaki enerjinin hızla tüketilmesine neden olacağından takımların farklı enerji yönetimi stratejileri geliştirmesi gerekecek.

Charles Leclerc, Monza'da Mercedes'in elektrik enerjisini kullanma biçimindeki üstünlüğüne dikkat çekmişti. Monakolu pilot, Mercedes motorlu araçların düzlük boyunca sürekli elektrik desteği sağlayabildiği izlenimine kapıldığını, Ferrari'nin ise tur içerisinde enerjiyi daha dikkatli kullanmak zorunda kaldığını belirtmişti.

Bu farkın temelinde Mercedes'in daha güçlü güç ünitesi bulunuyordu. Viraj çıkışlarında daha fazla güç üretebilen Mercedes motorları, düzlüklerin ilk bölümünde batarya enerjisini koruyup daha sonra yüksek son hız elde etmek için kullanabiliyordu.

Las Vegas'ta iki üretici arasındaki farkın daha da belirginleşmesi ihtimali bulunuyor. Üstelik Mercedes'in Andrea Kimi Antonelli'nin aracında daha fazla güç elde etmeyi hedefleyen güncellenmiş bir turbo kullanması bekleniyor.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ferrari, Monza'daki çözümlere başvurabilir

Ferrari'nin düzlüklerdeki dezavantajı yalnızca güç ünitesinden kaynaklanmıyor. Aerodinamik sürüklenme de bu konuda önemli bir etken. Aynı motoru kullanan McLaren'ın da Mercedes kadar yüksek düzlük hızlarına ulaşamaması, aerodinamik verimliliğin önemini ortaya koyuyor.

Ferrari, Monza'da düzlük hızını artırmak için SF-26 üzerinde çeşitli değişiklikler yapmıştı. Bunlar arasında yalnızca tek dikey kanatçık içeren sadeleştirilmiş bargeboard tasarımı, farklı dikiz aynası bağlantıları ve arka tekerlek çevresindeki aerodinamik parçaların basitleştirilmesi bulunuyordu.

Takım ayrıca daha küçük bir FTM kullanarak bir miktar yere basma kuvvetinden vazgeçmiş, bunun karşılığında motorun daha rahat çalışmasını ve daha yüksek performans elde etmeyi hedeflemişti. Bu çözümlerin Las Vegas'ta yeniden kullanılması olası görünüyor.

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ferrari'nin avantajı frenaj performansı olabilir

Düzlüklerde yaşanabilecek kayıpları sınırlamak isteyen Ferrari, güçlü olduğu alanlardan biri olan frenaj performansına güvenmek zorunda kalabilir.

Las Vegas'taki uzun düzlüklerin sonunda sert frenaj noktaları bulunuyor. Bunlardan üçünde yavaşlama kuvvetinin 3G'nin üzerine çıkması bekleniyor. Ancak takımların frenleri yeterince sıcak tutması gerekecek. Aşırı soğuyan frenler, lastiklerin kilitlenmesine ve yüzeylerinin zarar görmesine neden olabilir.

2026 güç ünitelerinin enerji yönetimi nedeniyle düzlük sonlarındaki hızların geçmiş yıllara göre daha düşük olması bekleniyor. Brembo'nun tahminlerine göre ilk virajdaki frenajda hız farkı, 2025'teki 210 km/sa seviyesinden 150 km/sa'in biraz üzerine düşecek. Bu da pilotların fren üzerinde geçirdiği sürenin kısalması anlamına geliyor.

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Hız düşmesi tehlikesi yeniden ortaya çıkabilir mi?

Enerji yönetiminin zorlayıcı olduğu pistlerde takımların farklı güç dağıtım stratejileri kullanabilmesi, geçiş ihtimallerini ve yarış temposunun önemini artırabilir. Ancak Meksika Grand Prix'sinde görülen hız düşmesi sorununun Las Vegas'ta tekrarlanması ihtimali de bulunuyor.

Hız düşmesi, araçların 350 km/sa hızı aştıktan sonra elektrik desteğini kaybetmesi ve hızlanma performansının düşmesi anlamına geliyor. Bu durum, geçiş modunun kullanıldığı anlarda bile otomobiller arasındaki hız farkını azaltarak pozisyonların korunmasına neden olabilir.

Meksika'da ulaşılan yüksek hızlarda, ince hava nedeniyle azalan aerodinamik sürüklenmenin de etkisi vardı. Las Vegas'ta ise hava yoğunluğu bakımından Monza'ya benzer koşulların oluşması bekleniyor. İtalya'da hız düşmesinden kaynaklı benzer bir sorun yaşanmamıştı.

Bununla birlikte Monza, Ferrari'nin düzlük performansındaki eksiklikleri açık biçimde ortaya koymuştu. Las Vegas'ın pist karakteri de düşünüldüğünde, İtalyan ekibinin hafta sonunu öncelikle kayıpları sınırlamaya odaklanarak geçirmesi gerekebilir.

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