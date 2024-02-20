Ferrari'yi ayağa kaldıran şey neden Hamilton ile anlaşması değil de Zandvoort'taki Cuma günüydü?

Belki de yaşayan hafızalardaki en büyük sürücü sürprizlerinden biri olan bu imza, dünyanın dikkatini çekti ve Ferrari'nin nihai hedefleri hakkında gerçek bir işaret koydu.

Ferrari'nin sadık tifosi hayranları arasında yeni bir iyimserlik havası yayıldı ve başkan John Elkann'ın lansman öncesinde yeni SF-24 aracına yapılan son dokunuşlara tanık olmak için fabrikada bulunması, Maranello'da olup bitenlere yeni bir coşku seviyesinin altını çizdi.

Tüm bunlar Ferrari'nin üst yönetiminin açıkça 'Yeniden Başlatma Operasyonu' olarak adlandırdığı ve Şahlanan At'ı F1'in en önüne geri getirmeyi amaçlayan uzun vadeli stratejik vizyonun bir parçası.

Ancak Hamilton'un imzası belki de Ferrari için yeni bir dönemin yaklaştığının en açık işareti olsa da, F1 takımıyla yakından ilgilenenler değişimin nasıl gerçekleştiğine dair biraz farklı bir görüşe sahipler.

Özellikle de yıllardır Ferrari ailesinin bir parçası olan Charles Leclerc'e göre, takım için belirleyici an yeni bir sürücünün gelmesiyle ilgili değil, bunun yerine geçen yıl normalin altındaki bir antrenman seansından sonra geldi.

Lerlerc, geçtiğimiz Ağustos ayındaki Hollanda Grand Prix'sinin Cuma gününde yaşananların Ferrari için hem öğrendikleri hem de herkesi nasıl sıraya dizdiği açısından gerçek bir oyun değiştirici olduğunu düşünüyor.

Ferrari, Leclerc ve Carlos Sainz'in SF-23'ün yarış temposu eksikliğine cevap vermekte zorlandığı zorlu bir ilk yarının ardından Zandvoort'ta farklı bir şey yapmaya karar verdi.

Ferrari, hafta sonu için lastik hazırlığına odaklanmak yerine, Leclerc ve Sainz'e göre ayarları tamamen ayırdı ve tüm günü aracı anlamaya odaklanarak geçirdi - farklı yere basma kuvveti seviyelerinin ve mekanik kurulumların etkisini değerlendirdi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu tür testler için bir antrenman gününün iptal edilmesi, Ferrari'nin Hollanda GP hafta sonu için geri planda kalması anlamına geliyordu. Ancak alınan cevaplar, bir atılım sağladığını kanıtladı. İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu ve Singapur'da zafer geldi.

Leclerc, bu çalışmanın öneminin küçümsenmemesi gerektiğini ve bunun 'Operasyonu Yeniden Başlatma' için son birkaç haftada yaşanan olaylardan daha belirleyici bir an olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com tarafından, şu anda Ferrari içinde yeni bir iyimserlik havası olup olmadığı sorulduğunda Leclerc, "Altı aydan beri bu duyguya sahibim."

"Altı ay önce, sezonun ikinci bölümüne başladığımızdan beri, tüm ekipte gerçekten büyük bir motivasyon var."

"O anı çok net hatırlıyorum: Zandvoort'ta serbest antrenmanlarda özel testlerimizi yaptık. Zandvoort'tan döndüğümüzde hepimiz oturduk ve gözlerimizin önünde çok net sonuçlar vardı. Ve bence bu takıma büyük bir motivasyon verdi, çünkü 'tamam, şimdi aracın zayıf noktalarının neler olduğunu, nerede çalışmamız gerektiğini ve hangi yöne gitmemiz gerektiğini anladık' diyorduk." şeklinde cevap verdi.

Leclerc, Zandvoort'tan alınan derslerin ve ekibin o zamandan beri birlikte çalışma şeklinin, şu anda bulunduğu yerin temellerini atmada dönüştürücü olduğunu düşünüyor.

"O andan itibaren herkes izlediğimiz yol konusunda tamamen hemfikir oldu. Her şey anlamlıydı. Üç ya da dört yarış sonra Japonya'da yeni zemini getirdik ve hem rüzgârla ilgili hassasiyetler hem de ön taraf açısından hemen ileriye doğru bir adım olduğunu gördük."

"Güçlü bir ön kısım istediğimden sık sık bahsediyorum ve bu da ileriye doğru atılmış bir adımdı. Ve umarım bu [2024] araç geçen yılın ikinci yarısından bu yana yakaladığımız ivmeyi devam ettirebilir."

"Şu anda bunun yeni bir iyimserlik olduğunu düşünmüyorum. Bence zaten altı ay önce başlamıştı. Ama görmek güzel bir şey. Ve gelecek için heyecan verici."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf tarafından: Ferrari

Takım patronu Fred Vasseur'ün bakış açısına göre, Zandvoort atılımından önce de ilerleme kaydedilmişti ancak Vasseur, bu atılımın takımın gerçekten vites yükselttiği bir an olduğu konusunda hemfikir.

Vasseur, "Zandvoort'tan sonra uyandığımız kesin. Bunun sadece Zandvoort ile bağlantılı olduğundan emin değilim ama bu toparlanmanın bir parçasıydı."

"Bir yarış hafta sonunda antrenmanlar konusunda fedakârlık yapmak kolay değil, çünkü bence o etkinlik farklı nedenlerden dolayı zordu. Ama 'tamam, toparlanmak için bazı testler yapmak üzere 1. ve 2. antrenmanı feda edelim' demek zor."

"Bence iyi yönetildi. Ve doğru zamanda doğru bir karardı. Ve muhtemelen takımın toparlanmasının nedenlerinden biri de buydu." dedi.

Zandvoort'ta yaşananlar ve Hamilton'ın imzasının birleşimi Ferrari'nin daha parlak bir gelecek umutlarını kesinlikle artırmış olsa da, Vasseur'ün yapmayacağı tek şey arkasına yaslanıp işin bittiğini düşünmek.

Takım; geçen yılın eksikliklerini gidermek için 2024 aracıyla ilerlemeye ve F1'de kazanma umudu olacaksa sonsuza kadar iyileştirmeler yapmaya odaklanmış durumda.

Lansmanda konuşan Vasseur, "DNA'ya göre, sahip olduklarınızla mutlu olmaya başlarsanız, öldüğünüzü söyleyebilirim."

"Bu, her zaman sürekli gelişim zihniyetinde olmanız, zayıf yönleriniz üzerinde çalışmanız ve bazı alanlarda adım atmaya çalışmanız gerektiği anlamına geliyor. Yani bu sonu olmayan bir proje."

"Elbette yeni insanlar ekibe katılmaya başlıyor ve bu iyi bir haber. Ancak her geçen gün takımı güçlendiriyoruz, adımlar atıyoruz."

"Ama yine de yarın sabah, 'Oradayız ve durumdan memnunum' diyecek değilim. Bu tür bir yaklaşıma sahip olmaya başlarsanız, bunun sonun başlangıcı olduğunu düşünüyorum." dedi.