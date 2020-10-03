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Formula 1 / Yorum

Ferrari'ye verilen veto hakkı, neden bir imtiyaz değil?

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Ferrari'ye verilen veto hakkı, neden bir imtiyaz değil?
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Honda'nın 2021 sonunda Formula 1'den ayrılacağını açıklaması, otomobil üreticilerinin Formula 1'e karşı yaklaşımlarını bir kez daha göstermiş oldu. Üreticiler F1'e girer, reklamlarını yapar ve bir anda çekilme kararı alabilirler. Bu tür örneklere baktığımızda, F1'e daha önce hiç ihanet etmeyen Ferrari'nin değerini anlıyoruz. Bu yüzden Ferrari'ye verilen veto hakkının, bir ayrıcalık değil spora olan katkısı nedeniyle gerçekten verilmesi gereken bir hak olduğunu görüyoruz.

Ferrari'ye kurallar için verilen veto hakkı, padokta en çok tartışılan konulardan birisi oluyor. Böyle bir imtiyaza hiçbir takım sahip değil. Yıllarca, rakip takımlar ve üreticiler Ferrari'ye verilen bu hakkı sorguladılar. Son Concorde Anlaşması görüşmelerinde bazı takımlar, Ferrari'ye artık böyle bir hakkın verilmemesi gerektiğini işaret ettiler. Suçlama hep aynıydı: Ferrari neden diğer takımlardan farklı olmaya devam ediyor?

Açıkçası bunun birçok nedeni var ve bunlardan en önemlisi, Honda'nın 2021 sonunda bir kez daha Formula 1'den ayrılacağını açıklamasıyla ortaya çıkmış oldu. 2008 ve 2009 yıllarında, Honda, BMW ve Toyota gibi üreticiler art arda spordan ayrılma kararı aldılar. 

Onların Formula 1'deki varlığının katkısını göz ardı etmemek lazım. Büyük üreticiler tabii ki Formula 1'e büyük değer katıyorlar. Büyük üreticilerin Formula 1'e yaptıkları devasa yatırımlar, sporun bir çok açıdan gelişmesine yardımcı oluyor ancak bunun olumsuz bir yanı da var.

Bu gruplar için Formula 1, bir mücadele yeri. Teknik ve pazarlama açısından önemli bir yer ancak aynı zamanda, alınan sonuçlara bakmaksızın bu tür programlar bir anda sonlandırılabilir.

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Otomobil üreticilerinin yönetim kurulları harcamaları düşürme yönünde karar alırsa, Formula 1 projeleri ikinci kez düşünmeden, herhangi bir uyarı verilmeden bir anda sonlandırılabilir. Peki ya bu kararın sonucu? Açıkçası onlar, bu kararla spora verecekleri zararı pek düşünmezler. Bu tür ani kararlar, Formula 1'i yöneten insanları büyük sıkıntıya düşürüyor. Bir anda yüzlerce insan işsiz, araçlar motorsuz kalabiliyor. Formula 1 yarışlarına başlayacak araç sayısı azalabiliyor. Bu tür kararların şu an ifade edemeyeceğimiz birçok olumsuz sonucu oluyor.

Ancak Ferrari'de asla böyle bir durum olmadı. Scuderia, açık bir şekilde spor araç programının kökeninde Formula 1'in olduğunu biliyor. Yıllardır Ferrari otomobilleri, Formula 1 geçmişiyle şekillendi. Formula 1, Ferrari için şirketin birçok kolundan birisi değil tam tersi destekleyici kolu. Formula 1'de alınan sonuçlar iyi olmadığında dahi Ferrari'nin F1'deki geleceği asla şüphe altına girmedi.

Bernie Ecclestone, 1980'lerde Enzo Ferrari'ye veto hakkını işte bu yüzden verdi. Otomobil üreticilerinin ekonomik durumlarına ya da ilgilerine göre gelip gitmeleri karşısında Ferrari'nin sürekli olarak sporda kalması çok önemliydi. Ferrari, Formula 1'in her zaman güvenebileceği, spora ve sporu yönetenlere devasa değer katan bir marka.

Açıkçası takımlar, FIA ve Formula 1 Ticari Hak Sahipleri bir karar için masaya oturduğunda hepsinin ağırlığı aynı oluyor ancak iş Formula 1'in DNA'sını ilgilendiren bir değişikliği içeriyorsa, o zaman Ferrari devreye girebiliyor. Ferrari'nin Formula 1'deki varlığı bu açıdan diğerleriyle farklılaşıyor.

Bugün Honda böyle bir karar verdi ancak gelecekte tam tersi karar verebilir. Aynısı Mercedes ve Renault için de geçerli. Onlar da geçmişte ayrılıp geri geldiler. Ancak Ferrari için böyle bir durum söz konusu değil. Bu açıdan Ferrari'nin sporun tarihindeki pozisyonuna bakarak gelecek için gerekli değerin verilmesi doğru bir karar. Bu yüzden Ferrari'ye verilen bu hak, imtiyazdan ziyade doğru bir hak.

 

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Seri Formula 1
Takımlar Ferrari
Editör Roberto Chinchero

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