Ferrari’ye lastik ihlali incelemesi: Leclerc ve Hamilton’ın lastikleri zamanında iade edilmedi

İtalyan ekibinin, ilk antrenman seansının ardından Charles Leclerc ve Lewis Hamilton’a tahsis edilen lastik setlerini tedarikçiye zamanında fiziksel olarak teslim edemediği açıklandı.

Olayın ardından FIA hakemleri tarafından yapılan resmi açıklamada şu detaylara yer verildi: "İlk antrenman seansının ardından Scuderia Ferrari HP, 16 numaralı araç için iki set kuru zemin lastiğini (16-301 ve 16-401 numaralı setler) kurallar uyarınca elektronik olarak iade etmiştir.

“Ancak, bu lastiklerin kendileri, ikinci antrenman seansı başlamadan önce resmi lastik tedarikçisi Pirelli’ye fiziksel olarak teslim edilmemiştir. Bu durum Madde B6.4.2 ile uyumsuzluk göstermektedir.”

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

“Aynı şekilde, 1. antrenman seansının ardından Scuderia Ferrari HP, 44 numaralı araç için de iki set kuru zemin lastiğini (44-301 ve 44-401 numaralı setler) kurallar uyarınca elektronik olarak iade etmiştir.”

“Fakat bu lastikler de ikinci antrenman seansı başlamadan önce resmi lastik tedarikçisine fiziksel olarak ulaştırılmamıştır. Bu durum da yine Madde B6.4.2'nin ihlali anlamına gelmektedir.”

Yönetmeliklere göre takımların seansların ardından kendilerine belirtilen lastik setlerini hem elektronik sisteme girmesi hem de belirtilen süreden önce resmi tedarikçiye fiziksel olarak teslim etmesi gerekiyor.

Ferrari'nin her iki araçta da elektronik iadeyi yapıp fiziksel teslimatı geciktirmesi üzerine hakemlerin nasıl bir yaptırım uygulayacağı henüz kesinleşmedi.

Hakemler saat 20.10'da Ferrari'yle durum hakkında görüşme gerçekleştirecek.