Ferrari'ye göre güncellemelerde geriye dönmek sezonu tehlikeye atmayacak

McLaren, Mercedes ve Haas gibi bazı takımlar için, her yeni güncellemenin onları ileriye taşımaya yardımcı olması beklenen adımları sağladığı görülüyor.

Aston Martin, RB ve Ferrari gibi diğerleri için ise yeni parçalar bazı istenmeyen sonuçlara yol açtı.

Ferrari'nin sorunu, İspanya Grand Prix'si güncellemesinin bir parçası olarak gelen yeni bir taban etrafında dönüyor gibi görünüyor.

Bu yeni parçalar özellikle düşük hızlı virajlarda daha fazla yere basma kuvveti sağlarken, aynı zamanda hızlı virajlarda zıplama sorununun geri dönüşünü tetikledi.

Geçen hafta sonu Britanya Grand Prix'sinde Ferrari hangi çözümün en iyisi olduğunu bulmak için her iki araçta da taban karşılaştırması yaptı ve sonunda tabanı Imola spesifikasyonuna geri döndürmeyi tercih etti.

Mercedes teknik direktörü James Allison, takımların güncelleme konusunda dikkatli olmaları gerektiğini; aksi takdirde bunun gerilemeye sebep olabileceğini söyledi.

Allison, "Yanlış bir güncelleme hayatı zorlaştırır çünkü sonrasında geri dönmeniz gerekir ve çok zaman kaybedersiniz." dedi.

Bu durum Ferrari takım patronu Fred Vasseur'ün gözünden kaçmış değil, ancak Maranello ekibi öndeki mücadeleye geri dönmek için işleri tersine çevirmekten çekinmiyor.

Bu güven, 12 ay önce Ferrari'nin tam olarak aynı senaryoyu yaşıyor gibi göründüğü, güncellemelerin umulanı vermediği ve takımın neyin yanlış gittiğini anlamaya ihtiyaç duyduğu zamana dayanıyor.

Ferrari, hafta sonu hazırlıklarını tamamen araç deneylerine odaklanmak için bir günü teste ayırdı ve Hollanda GP'sinde iyi bir performans elde etti.

Bu nedenle Vasseur, Silverstone'da araçların tabanlarını bölme kararının neler olup bittiğini anlamaya başlamak için yapılması gereken doğru şey olduğunu düşünüyor.

"Sanırım geçen yıl, neredeyse sezonun aynı aşamasında, Silverstone, Budapeşte ve Spa'da tam olarak aynı durumu yaşadık."

"Bu durumu Zandvoort'ta durdurduk, iyi bir şekilde gözden geçirdik ve toparladık."

"Bu durumda zor olan şey, düzeltmek ya da en azından anlamak için test şansına sahip olmamanız. Bu yüzden cuma günkü seanslardan ödün vermeniz gerekiyor."

"İnanın bana, bir takım olarak bu kararı vermek zor, ayrıca Silverstone'da hava koşulları çok değişkendi. Yani böyle bir durumda kendinizi zora sokuyorsunuz."

"Ama bu kararı hafta sonundan önce almıştık ve bence doğru karar buydu."

Silverstone'daki antrenmanlardan elde edilen taban verileri yeni parçaların hafta sonunun geri kalanında araçtan çıkarılacağına işaret ederken, Vasseur önümüzdeki birkaç gün içinde takımın Macaristan'daki bir sonraki yarış için ne yapacağına dair bir karar vereceğini söylüyor.

"Yere basma kuvveti üzerindeki korelasyon hâlâ bir soru işareti, zıplama sorunu bazen bu şekilde ortaya çıkıyor."

"Rüzgar tünelinde zıplama yaşamıyoruz. Hepimizin ölçütleri var ve bu parçada diğerine göre daha fazla zıplama olacağını tahmin edemezsiniz. Ancak bunun performans üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmayacağını bilmek başka bir durum."

Vasseur, bu durumun Ferrari'yi uzun süre etkileyeceğine inanmıyor.

Sorunların SF-24'ün doğasında mı olduğu yoksa sadece güncellemelerle mi ilgili olduğu sorulduğunda Vasseur şunları söyledi: "Tüm aero parçaları değiştirdik ve zıplama İspanya'da ortaya çıktı. Bunu düzeltmek için çok fazla çözüme sahibiz."

"Sanırım bu noktada yeni bir paket geliştirmemiz gerekecek. Bir sonraki yarışı mevcut araçla yapmamız gerekecek, ancak ne kadar erken olursa o kadar iyi olur, daha az zıplamamızı sağlayacak güncellemeler getireceğiz."

Taban sorunları Ferrari'yi son birkaç yarışta zor durumda bırakmış olsa da, Vasseur durumun çok da endişe edilecek bir durum olmadığından emin.

"2021 ya da 2020 hakkında konuşamam ama son 16 ayda yaptığımız tüm iyileştirmelerin rüzgar tünelinde yaptıklarımızla çok iyi bir korelasyonu oldu."

"Ufak güncellemeler yapmak geçen yıl takımın en önemli özelliklerinden biriydi ve her seferinde karşılığını veriyordu."

"Bu sefer bir sorun yaşadık ama bu dünyanın sonu olacak bir sorun değil."

