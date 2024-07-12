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Formula 1

Ferrari'ye gitmeme kararı alan Newey, Aston Martin ve McLaren'dan birisini seçecek!

Adrian Newey, Büyük Britanya'da kalmayı tercih etti; bu Ferrari'ye gitmeyeceği, bunun yerine McLaren veya Aston Martin'den birisiyle anlaşacağı anlamına geliyor.

Roberto Chinchero Kemal Şengül
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing inspects the car of Charles Leclerc, Ferrari on the grid

Adrian Newey, Büyük Britanya'da kalmayı tercih etti; bu Ferrari'ye gitmeyeceği, bunun yerine McLaren veya Aston Martin'den birisiyle anlaşacağı anlamına geliyor.

Adrian Newey'i Maranello'ya getirme süreci giderek karmaşık hale geldi. Son günlerde ortaya çıkan iddialara göre Newey'nin gideceği iki olası takım Aston Martin ve McLaren. Şu an için öne çıkan taraf ise Aston Martin.

Newey ile Red Bull arasındaki anlaşmanın sona ereceğinin duyurulmasının ardından İngiliz tasarımcının adı Ferrari ile ciddi şekilde anılmıştı.

Bazıları daha da ileri giderek Miami hafta sonunda Newey ile Ferrari arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı hatta resmi imzaların atıldığı belirtilmişti. Fakat öyle olmadı; Frederic Vasseur ve Newey arasında bir dizi görüşme gerçekleşti. Sonrasında klasik ön görüşmenin ötesine geçildi ve Ferrari tarafından ayrıntılı bir teklife dönüştü.

Ancak Ferrari ile yapılan görüşme, mevcut tüm seçenekleri masaya yatırmakla meşgul olan Newey'nin (menajeri Eddie Jordan'ın yardımıyla) yürüttüğü bir dizi görüşmeden biriydi. Buna paralel olarak Newey, Aston Martin (Lawrence Stroll'dan ilk teklif geçtiğimiz Mart ayında geldi), McLaren ve Williams dahil olmak üzere en az üç takımla daha görüştü.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Foto di: Erik Junius

Tüm bunlar sıkı bir gizlilik altında gerçekleşti ve son birkaç günde artık Newey'nin önünde iki gerçekçi seçenek olduğu belirtildi.

Aston Martin'in CEO'su Martin Whitmarsh'ın görevinden ayrılmasının büyük bir işaret olduğunu düşünenler epey fazla. Whitmarsh, 2005 yılında McLaren'da yaşananlar nedeniyle Newey tarafından pek sevilmiyor. Whitmarsh'ın ayrılığı da Newey iddialarının arttığı bir döneme denk geldi.

Ferrari söylentileri başta iyice azaldı ve artık tamamen sona erdi. Son söylentilere göre Ferrari, işe alım sürecinde teklif savaşına girme niyetinde değil.

Cardile'in ayrılışı teknik departmandaki en önemli rolü boş bıraktı, ancak bu Newey gibi bir figür tarafından doldurulabilecek bir pozisyon değil.

Maranello'da öncelikler de değişmiş olabilir, şu anda en büyük aciliyet projenin başında yer alacak bir isim gibi görünüyor. Newey en fazla danışman olarak gelebileceği için de aranan isim olmayabilir.

Şu ana kadarki en sessiz görüşme McLaren'da gerçekleşti. Aston Martin'de Newey'nin Silverstone'daki yeni fabrikaya  yaptığı ziyaret heyecan yaratırken, Zak Brown ve Andrea Stella ile yapılan görüşmelerin boyutuyla ilgili herhangi bir işaret yok.

Görüşmelerin durduğunu iddia edenler olduğu gibi, üç ay önce başlayan ve -Red Bull ile yapılan anlaşma gereği- Eylül'e kadar devam edecek Newey çıkmazının McLaren'la son bulacağını düşünenler de var.

Zak Brown e Andrea Stella: i vertici McLaren hanno cercato Newey?

Zak Brown e Andrea Stella: i vertici McLaren hanno cercato Newey?

Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

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