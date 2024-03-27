Ferrari'ye geçişini öğrenince Hamilton'a takılan Wolff: "Arka kanadımızı hayal et"
Toto Wolff'a 2025'te Ferrari'ye gideceğini bildiren takım patronu, Lewis Hamilton'a Mercedes'in arka kanadını hayal etmesini, çünkü gelecek sezon "perspektifinin" bu olacağını söyledi.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Steve Etherington / Motorsport Images
Hamilton geçen yıl ağustos ayında Mercedes ile iki yıllık bir sözleşme imzalamasına rağmen, Britanyalı pilot sadece bir yıl sonra ayrılmasına izin veren bir kaçış maddesini etkinleştirmeyi tercih etti.
F1'in Noel tatilinde yeni bir meydan okuma istediğine karar veren Hamilton'ın bu kararı, teması, görüşmeleri ve imzayı atması altı haftalık bir zaman diliminde gerçekleşti.
Bu transferin ardından Wolff, Hamilton'ın takım patronuna transfer haberi sızmaya başladığında bilgilendirildiğini söyledi.
Fox Sports Avustralya'ya konuşan Wolff, Hamilton'la yaptığı görüşme ile duyurular arasındaki zaman farkı sorulduğunda, "Çok fazla değil."
"Sanırım bana gerçekten söylemesi zor oldu çünkü Noel tatili için ayrıldı ve sonsuza kadar Mercedes'teydi. Normalde o dönem çok fazla konuşmadığımız bir dönemdir. Normalde her gün konuşuruz."
"Sonra geri geldi ve 'Bir kahve içebilir miyiz?' dedi. Kahve içmeye geldi. Bu sezon başladığında yaptığımız normal bir şey ve 'Ferrari'ye geçiyorum' dedi. Ben de 'Gerçekten mi?' dedim."
"Bu beni şok etmedi çünkü kısa vadeli bir kontratımız olduğunu biliyorduk ama zamanlama kritikti. 'Neden sezon başında?' diye sordum. O da sadece bunu bir yük olmaktan çıkarmak istediğini söyledi."
"O zaman pragmatik olmak zorundasınız. O beş dakikalık şok ve şaşkınlıktan sonra 'Tamam, ne duyurusu yapıyoruz? Sezona nasıl devam edeceğiz? "
Sparks fly from George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"O da 'Duyuru biraz zor bir şey, çünkü sanırım sızdırılıyor' dedi. Bana çok fazla seçenek sunmadı." dedi.
Hamilton'ın Mercedes'e 2013 yılında katılmasıyla Wolff'un da katılması aynı yıla denk gelirken, ikili Britanyalı pilotun altı Pilotlar Şampiyonası şampiyonluğunda birlikte görev aldı. İkili Mercedes'in 2014'ten 2021'e kadar art arda sekiz Markalar Şampiyonluğu kazanmasında birlikte çalıştı.
Hamilton'ın Ferrari için Mercedes'ten ayrılma kararından dolayı 'hayal kırıklığına' uğrayıp uğremadığı sorulduğunda Wolff, "Hayır, hiç de değil."
"Bence spor insanları performanslarının ve kazançlarının zirvesindeyken sınırlı bir raf ömrüne sahip. Bu da belki 10 ila 15 yıl. Bunu yapmak ve mümkün olduğunca çok yarış kazanmak istediğiniz bu sınırlı süreyi değerlendirmek zorundalar."
"İşte bu yüzden farklı bir yola girmem gerektiğini, kendimi yeniden keşfetmem gerektiğini söylemesini anlıyorum."
"Olumlu yönlerini görüyorum çünkü yıllarımız çok güzel geçti ve gerçekten güçlü bir bağımız var. Aynı şekilde, birbirimize gerçekten en iyisini dileyerek ayrılabiliyoruz."
"Umarım onu pistte yeneriz. Aynı zamanda George'un yanında başka bir yeni sürücüyle yeni bir rotaya girebiliriz." dedi.
Wolff, 39 yaşındaki pilotun haberi vermesinin ardından Hamilton'a "Onu pistte yeneceğiz" diye takıldı.
Wolff, "Bence ilk olarak onu kırmızıda hayal edemiyorum. Ona yakıştığını düşünmüyorum. Ama bence bu resim ilginç olacak."
"Sonra ona 'Arka kanadımızı gerçekten hayal etmelisin, çünkü sahip olacağın perspektif bu' dedim." dedi.
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