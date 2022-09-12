Ferrari'ye geçiş olasılığı hakkında Verstappen: "Asla asla dememek lazım"

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Verstappen, İtalya Grand Prix'si öncesinde Corriere İtalya ile özel bir röportaj gerçekleştirdi ve bu röportajda birçok farklı konuya değindi.

Hollandalı pilota ilk olarak "Ferrari'yi mi yoksa Mercedes'i mi yenmeyi mi daha çok seviyorsun?" sorusu yöneltildi. Verstappen, geçtiğimiz yıl Mercedes'le bu yıl ise Ferrari'yle mücadele etti ve iki markayla da mücadele etmenin tadına baktı.

Hollandalı pilot, "kimi yendiğinin umurunda olmadığını" söylüyor fakat Ferrari'nin 2020'den 2022'ye kadar gösterdiği gelişimden etkilenmiş.

"Kimi yendiğim umurumda değil, önemli olan benim en önde olmam. Ferrari'deki insanlarla çok iyi ilişkilerim var. Bu yıl Charles'la birçok kez mücadele ettik. Bazen kendi hatalarından dolayı büyük puanlar kaybettiler ama 2020'de bulundukları yerden zirveye gelmek için ortaya koydukları çabayı unutmamak gerek."

"2020'den 2021'e, sonrasında da 2022'ye kadar gösterdikleri gelişim oldukça etkileyici."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Birçok kişi, Verstappen'in bu yıl daha sakin ve olgun olduğunu düşünüyor. Gerek pist üst mücadelelerinde gerek demeçlerinde daha olgun ve sakin bir Verstappen gördüğümüzü düşünen birçok kişi var.

Bunun kaynağı olarak da 2021'deki oldukça baskılı ve yoğun geçen şampiyonluk mücadelesi gösteriliyor.

Verstappen de buna katılıyor. Hollandalı pilot, geçen yılki mücadelenin getirdiği tecrübe ve kazandığı şampiyonlukla birlikte artık daha sakin olduğunu düşünüyor.

"Geçen yıl bana tecrübe kazandırdı. Dünya Şampiyonluğu için mücadele ettiğinizde hata yapma payınız olmuyor. Bu yüzden sezonun başında puanlar kaybettiğimiz için kızgındım. Araç dayanıklı olmalıydı ve benim de hata yapmamam gerekiyordu. Ben de buna odaklandım."

"Ayrıca daha sakin olmam birçok şeye bağlı. Yeni araçlar ve kurallar yarışı çok değiştirdiler. Geçen yıl sıralama turları çok daha önemliydi, bu yıl geçiş yapmak ve geri yükselmek çok daha kolay."

"Şampiyonluğu kazanmak kişisel anlamda hayatımı çok değiştirdi ve sürüş anlamında artık daha sakinim. Sürüş anlamında daha sakin olsam da kazanmaya yönelik motivasyonum arttı çünkü bu kazanma hissini devam ettirmek istiyorum. Hiçbir zaman 'yeteri kadar' kazanamazsınız, devamını istersiniz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12, at the start Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Verstappen, Monza'daki galibiyetiyle birlikte bu yılki zafer sayısını 11'e yükseltti. Bir sezonda alınan en çok galibiyet rekoru, 13 zaferle Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'de bulunuyor.

Verstappen, bitime 6 yarış kala 11 zafere sahip ve bu rekora ortak olabilmesi için 2 kez daha kazanması gerek. Verstappen'in 14 zafere ulaşarak bu rekoru kırması içinse gelecek 6 yarıştan 3'ünü kazanması gerekiyor. Hollandalı pilotun ve Red Bull'un mevcut form grafiği düşünüldüğünde, bu kulağa imkansız gelmiyor.

Son şampiyon Verstappen ise bir sezonda en çok yarış kazanan pilot olma rekoruna ortak olma ya da bu rekoru kırma konusunda pek heyecanlı değil.

"Ben rekorlar hakkında düşünmüyorum. Yarış takvimleri geçmişe kıyasla çok daha uzun bu yüzden pek adil de değil. Sadece şampiyon olmak önemli, geri kalanı pek ilgimi çekmiyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Verstappen'in F1'deki yakın geleceği hakkında pek konuşulmuyor çünkü kendisinin 2028'e kadar Red Bull'la kontratı bulunmakta. Ancak Hollandalı pilotun 2028'den sonra ne yapacağı konusunda birçok seçenek mevcut.

F1'deki ilk sürüşünü 16 yaşında yapan pilot, F1'e normalden daha erken girdiğinden, emekliliği de daha erken gelebilir. Verstappen, 2028'de kontratının sonlanmasıyla birlikte emekli olabileceğini birçok kez dile getirdi. Hollandalı pilot, kariyerinin bir noktasında dayanıklılık yarışlarına katılacağını pek çok kez söyledi ve 2028'in ardından buna odaklanabilir.

Peki Verstappen, kontratının biteceği 2028'yılında neredeyse 12 yılı devireceği Red Bull'u bırakıp farklı bir meydan okumayı denemek isteyebilir mi?

"Ferrari'deki insanlarla ilişkilerinin çok iyi olduğunu" ve "Ferrari'nin gösterdiği gelişime saygı duyduğunu" belirten Verstappen, Ferrari'ye geçiş olasılığı hakkında şunları söyledi: "Asla asla dememek lazım ama 2028'e kadar Red Bull'la kontratım bulunuyor. Burada iyiyim, 2028'den sonra ne olacağını göreceğiz. Belki de o tarihe kadar emekli olmuş olacağım."

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, George Russell, Mercedes AMG, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Red Bull Content Pool