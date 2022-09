Ferrari'ye geçiş olasılığı hakkında Verstappen: "Asla asla dememek lazım"

Verstappen, İtalya Grand Prix'si öncesinde Corriere İtalya ile özel bir röportaj gerçekleştirdi ve bu röportajda birçok farklı konuya değindi.

Hollandalı pilota ilk olarak "Ferrari'yi mi yoksa Mercedes'i mi yenmeyi mi daha çok seviyorsun?" sorusu yöneltildi. Verstappen, geçtiğimiz yıl Mercedes'le bu yıl ise Ferrari'yle mücadele etti ve iki markayla da mücadele etmenin tadına baktı.

Hollandalı pilot, "kimi yendiğinin umurunda olmadığını" söylüyor fakat Ferrari'nin 2020'den 2022'ye kadar gösterdiği gelişimden etkilenmiş.

"Kimi yendiğim umurumda değil, önemli olan benim en önde olmam. Ferrari'deki insanlarla çok iyi ilişkilerim var. Bu yıl Charles'la birçok kez mücadele ettik. Bazen kendi hatalarından dolayı büyük puanlar kaybettiler ama 2020'de bulundukları yerden zirveye gelmek için ortaya koydukları çabayı unutmamak gerek."

"2020'den 2021'e, sonrasında da 2022'ye kadar gösterdikleri gelişim oldukça etkileyici."

Birçok kişi, Verstappen'in bu yıl daha sakin ve olgun olduğunu düşünüyor. Gerek pist üst mücadelelerinde gerek demeçlerinde daha olgun ve sakin bir Verstappen gördüğümüzü düşünen birçok kişi var.

Bunun kaynağı olarak da 2021'deki oldukça baskılı ve yoğun geçen şampiyonluk mücadelesi gösteriliyor.

Verstappen de buna katılıyor. Hollandalı pilot, geçen yılki mücadelenin getirdiği tecrübe ve kazandığı şampiyonlukla birlikte artık daha sakin olduğunu düşünüyor.

"Geçen yıl bana tecrübe kazandırdı. Dünya Şampiyonluğu için mücadele ettiğinizde hata yapma payınız olmuyor. Bu yüzden sezonun başında puanlar kaybettiğimiz için kızgındım. Araç dayanıklı olmalıydı ve benim de hata yapmamam gerekiyordu. Ben de buna odaklandım."

"Ayrıca daha sakin olmam birçok şeye bağlı. Yeni araçlar ve kurallar yarışı çok değiştirdiler. Geçen yıl sıralama turları çok daha önemliydi, bu yıl geçiş yapmak ve geri yükselmek çok daha kolay."

"Şampiyonluğu kazanmak kişisel anlamda hayatımı çok değiştirdi ve sürüş anlamında artık daha sakinim. Sürüş anlamında daha sakin olsam da kazanmaya yönelik motivasyonum arttı çünkü bu kazanma hissini devam ettirmek istiyorum. Hiçbir zaman 'yeteri kadar' kazanamazsınız, devamını istersiniz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12, at the start

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images