Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?

Ferrari, Cuma günü paylaştığı videoda 2021 aracı SF21'in motorunu çalıştırdığını göstermişti. Yayınlanan videoda, daha önce de paylaştığımız üzere aracın motor hava girişinde değişiklik yapıldığı ortaya çıktı.

Ferrari, son senelerde aşağıdaki solda yer alan resimde de gördüğünüz üzere genellikle üçgen şeklinde bir hava girişi kullanmıştı. Ancak Ferrari'nin yayınladığı videoda, hava girişi bölümünün daha çok ovale benzediği görüldü. Bu, takımın 2017 ve 2018 yıllarında kullandığı tasarıma geri dönüş yapacağını gösteriyor.

Photo by: Giorgio Piola

Photo by: Giorgio Piola

Bu tasarım, takımın soğutma ve aerodinamik parçalar arasında bir denge bulmaya çalıştığını işaret ediyor. Bu değişiklik kapsamında 2021'de sidepod ve güç ünitesi çevresinde yer alan radyatörlerin ve soğutucuların yeniden konumlandırıldığı düşünülüyor.

Ferrari son senelerde soğutma parçalarını büyük ölçüde sidepod tarafında tuttu ve geçen sene sandviç şeklinde düzenlemeye kadar gitti. Ancak tüm soğutucuların sidepodda toplanmasının ardından SF1000'in düzlükte aşırı sürüklenen bir araç olmasıyla sonuçlandığı düşünülüyor.

Ferrari mechanics at work on the grid

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images