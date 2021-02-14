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Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör

2021 F1 aracını 10 Mart'ta Bahreyn'de tanıtacak olan Ferrari'nin yayınladığı video, yeni araca dair bazı ipuçları verdi.

Ferrari, Cuma günü paylaştığı videoda 2021 aracı SF21'in motorunu çalıştırdığını göstermişti. Yayınlanan videoda, daha önce de paylaştığımız üzere aracın motor hava girişinde değişiklik yapıldığı ortaya çıktı.

Ferrari, son senelerde aşağıdaki solda yer alan resimde de gördüğünüz üzere genellikle üçgen şeklinde bir hava girişi kullanmıştı. Ancak Ferrari'nin yayınladığı videoda, hava girişi bölümünün daha çok ovale benzediği görüldü. Bu, takımın 2017 ve 2018 yıllarında kullandığı tasarıma geri dönüş yapacağını gösteriyor.

Ferrari SF1000 small winglet

Ferrari SF1000 small winglet

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari SF70H airbox

Ferrari SF70H airbox

Photo by: Giorgio Piola

Bu tasarım, takımın soğutma ve aerodinamik parçalar arasında bir denge bulmaya çalıştığını işaret ediyor. Bu değişiklik kapsamında 2021'de sidepod ve güç ünitesi çevresinde yer alan radyatörlerin ve soğutucuların yeniden konumlandırıldığı düşünülüyor.

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Ferrari son senelerde soğutma parçalarını büyük ölçüde sidepod tarafında tuttu ve geçen sene sandviç şeklinde düzenlemeye kadar gitti. Ancak tüm soğutucuların sidepodda toplanmasının ardından SF1000'in düzlükte aşırı sürüklenen bir araç olmasıyla sonuçlandığı düşünülüyor.

Ferrari mechanics at work on the grid

Ferrari mechanics at work on the grid

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari geçen sene soğutma parçalarından bazılarını 2017'deki gibi güç ünitesinin arkasına yerleştirse de yine de Honda motoru kullanan takımlar Red Bull ve McLaren (2018'e kadar) gibi soğutma parçalarını ya da intercooler'ı tamamen motorun arkasına yerleştirdiği eyer tarzı bir tasarım hazırlamadı.

Red Bull Racing RB15, Honda engine

Red Bull Racing RB15, Honda engine

Photo by: Giorgio Piola

McLaren MP4/30 intercooler detail

McLaren MP4/30 intercooler detail

Photo by: Giorgio Piola

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari
Editör Matt Somerfield

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