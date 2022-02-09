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Formula 1 Haberler

Ferrari'nin yeni takım tişörtleri ortaya çıktı

Ferrari, 2022 sezonunda kullanacağı yeni takım tişörtlerini tanıttı. Yeni takım tişörtü siyah ve kırmızı renklere sahip.

Ferrari'nin yeni takım tişörtleri ortaya çıktı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Ferrari, 2022 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracın örtüsünü 17 Şubat'ta kaldıracağını duyurmuştu.

Takımın yeni sezonda daha koyu bir kırmızı renkle yarışması ve ayrıca Santander anlaşmasından ötürü araçtaki beyazlıkların artması bekleniyordu.

Fakat İtalyan ekip, bugün yeni takım tişörtlerini tanıttı ve bu tişörtlerde, hem göğüs kısmında hem de kollarında siyah renge yer verildi.

 

Bu, 2022 aracında, geçmişte olduğu gibi siyah renklerin ağırlıkta olduğu anlamına geliyor olabilir.

Ayrıca tişörtün orta kısmında beyaz/sarı çizgi bulunuyor.

Alain Prost, Ferrari 643

Alain Prost, Ferrari 643

Fotoğraf: Motorsport Images

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