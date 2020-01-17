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Formula 1 / Son dakika

Yeni simülatörü henüz hazır olmayan Ferrari: "Zamana ihtiyacımız var"

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Yeni simülatörü henüz hazır olmayan Ferrari: "Zamana ihtiyacımız var"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Oca 2020 12:45

Ferrari, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni simülatörü ilkbahar aylarında kullanmaya başlayacağını açıklarken, Mattia Binotto Mercedes'i geçmek için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Ferrari, 2019 yılında düzlüklerin olduğu yüksek hızlı pistlerde iyi bir performans göstermeyi başarmıştı ancak yere basma gücü isteyen pistlerde sorun yaşadı ve tek istisnası Singapur Grand Prix'siydi.

Bundan ötürü takım, 2020 yılında geliştirmesi gereken yeri biliyor ve sorunlara odaklanmış durumda.

Ancak son günlerde yeni araç hakkında olumsuz haberler geliyor ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2020 yılına favori olarak başlamadıklarını kabul etti ancak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Galibiyet döngüsü oluşturmanın ve istikrarlı şekilde Mercedes'in önünde olmanın birkaç yıl süreceğini söylemek gerekiyor. Ama Ferrari olarak her yıl bunu denememiz konusunda beklentiler ve bunları yapma konusunda ahlaki bir yükümlülüğümüz var. Bu nedenle 2020'de iyi bir iş yapmayı hedefliyoruz. Sezona ikinci bitirme hedefiyle başlamayacağız.

"Ama dediğim gibi, takımın olgunluğuna ve baskın olmak için gereken tüm yönlere bakarsak, o zaman böyle bir şeyi iki gün içinde yapamayacağınız çok açık."

Ferrari yeni aracında yere basma gücünü arttırmaya ve lastikleri doğru aralığa getirip, onlardan en iyi verimi almak için çabalıyordu.

Öte yandan Ferrari, temelde 2021 sezonunda kullanılacak olan yeni bir simülatör hazırlıyor.

Bunun, korelasyonu önemli oranda geliştirmesi bekleniyor ve her şeyden önce F1 hafta sonlarında takıma yardımcı olması bekleniyor. Çünkü cuma antrenmanları sonrası takımlar, doğru ayarları bulabilmek adına mevcut verileri simülatörle karşılaştırıyorlar.

Ayrıca simülatör, yeni parçaların ve yeni aracın gelişiminde önemli bir rol oynuyor.

Ferrari, 2020 aracını eski simülatörde geliştirdi, bu da takım için pek de iyi bir haber değil.

Söylentilere göre yeni simülatör ancak ilk bahar aylarında hazır olabilecek. Bu yüzden doğru uyumu yakalamaları biraz vakit alacak gibi görünüyor.

2021 aracı ise tamamen yeni simülatörde geliştirilecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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