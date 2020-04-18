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Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin yeni simülatörü zamanında hazır olmayacak

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Ferrari'nin yeni simülatörü zamanında hazır olmayacak
Ekleyen:
, Editör
18 Nis 2020 09:58

Ferrari, 2022 aracı için kilit önem taşıyan yeni simülatörünü, planladığı zamanda tamamlayamayacak.

Takım simülatörü Mercedes ya da Red Bull kadar teknolojik olmayan Ferrari, bütçe kısıtlamalarının uygulanmadığı son yıl olan 2020'de tamamen yeni bir simülatör hazırlama kararı almıştı.

Yeni simülatörün pist üstü ile rüzgar tüneli arasındaki korelasyonu önemli oranda geliştirmesi bekleniyor ve özellikle  F1 hafta sonlarında doğru ayarları bulma konusunda takıma yardımcı olacağı düşünülüyor.

Ayrıca yeni simülatörün büyük kural değişikliklerinin yapılacağı 2021 yılındaki yeni aracın gelişiminde de önemli bir rol oynayacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte koronavirüs, takımın simülatör programının biraz değişmesine yol açtı.

2021 kuralları zaten 2022'ye ertelenmişti ve şimdi ise Ferrari'nin simülatörünün beklenenden daha sonra hazır olacağı ortaya çıktı.

İtalyan kaynaklara göre Ferrari'nin orijinal planında, yeni simülatörün Nisan ila Mayıs aylarında kullanılması planlanıyordu. Ancak mevcut koronavirüs durumu nedeniyle yılın ikinci yarısında kullanılabilecek.

2021 teknik düzenlemelerinin 2022'ye ertelenmesi, bu açıdan Ferrari'ye yardım edecek. Çünkü takımların 2022 aracı üzerinde çalışabilmeleri, 2021'e kadar yasaklanmış durumda. Bu da Ferrari'nin yeni aracının tamamen yeni simülatörde geliştirilebileceği anlamına geliyor.

Ferrari, 2020 aracını eski simülatörde geliştirmek zorunda kalmıştı.

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Editör Kemal Şengül

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