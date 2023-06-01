Ferrari'nin Red Bull tarzı yeni sidepodu ortaya çıktı!
Ferrari'nin İspanya GP hafta sonuna getirdiği Red Bull tarzı yeni sidepod tasarımı, sonunda ortaya çıktı.
Bugün çıkan haberlerde Ferrari'nin uzun süredir sahip olduğu küvet tarzı sidepod yapısını terk ederek Red Bull tarzı, rampa tarzında aşağı doğru inen bir tasarıma geçeceği iddia edilmişti.
Motorsport.com olarak Ferrari SF-23'ün yeni sidepod tasarımına ait görüntüler elimize ulaştı.
Yeni tasarımla Ferrari, 2022'nin başından beri sahip olduğu küvet tarzı, üstü oluklu sidepod tasarımını terk etmiş oldu.
Bunun yerine üst bölümü daha düz bir şekilde devam eden, ardından tabana ve difüzöre doğru alçalan bir tasarıma geçildi.
Bu tasarım felsefesi Red Bull tasarımı olarak adlandırılsa da, Ferrari'nin tasarımı daha çok Alpine, Aston Martin ve Mercedes'inkine benziyor. Bu tasarımlarda, sidepod üstünden geriye doğru alçalan kaydırak tarzı bir kanal yer alıyor. Üstteki hava akımı bu kanal ile aracın kola şişesi bölgesine ve tabana doğru yönlendiriliyor.
Ferrari'nin kendisine has olan küvet tasarımında da benzer bir mantık olduğu için, bu tasarım pek şaşırtmadı.
Ferrari her ne kadar büyük değişiklik yapsa da, orijinal sidepod tasarımının bazı DNA özelliklerini sürdürdü. Hava girişi, hava girişi altındaki kesik ve S şeklindeki şasi kanalları, yeni tasarımda yer almaya devam ediyor.
Ferrari sidepod.
Photo by: Ronald Vording
Diğer taraftan, dikiz aynası bölgesinde de ufak değişiklik yapıldı. Ayna gövdesinin dış kısmını ortaya çıkarmak için üst çıta kısaltılmış durumda.
Ferrari'nin sidepod konseptini değiştirme kararı, aracının neden tek turda bu kadar hızlı olmasına rağmen yarış içerisinde zorlandığı sorusuna cevap ararken gelmiş oldu.
Takım, sorunun uç seviyede olan aero platformunda yattığına inanıyordu. Bu, pilotların yarışlarda yol tutuş seviyelerindeki ve rüzgar yönündeki farklılıklarda daha fazla zorlanması manasına geliyordu.
Yardımcı editörler: Matt Somerfield ve Filip Cleeren
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