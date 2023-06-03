Ferrari'nin yeni sidepodları, neden tam olarak Red Bull kopyası değil?

Ferrari sidepod üstünde küvet tasarımını, Mercedes sıfır sidepodu, Red Bull ise tabana doğru alçalan rampa tasarımını tercih etmişti.

Zaman geçtikçe takımlar daha çok Red Bull'un başlattığı rampa şeklinde alçalan tasarıma geçiş yaptı. Mercedes'in geçen hafta sonu Monako'da bu tasarıma geçiş yapmasının ardından bu sefer de Ferrari İspanya'da benzer tasarıma geçiş yaptı. Bu tarz tasarıma sahip olmayan tek takım olarak Haas kaldı.

Ferrari her ne kadar Red Bull'un öncülüğünü yaptığı bu tasarım yolunda adım atmış olsa da, İtalyan ekibin tam olarak o tasarımı kopyaladığını söylemek yanlış olur.

Ferrari SF-23'de kendi DNA'sını koruyarak rampa tasarımını ona uyarlamayı tercih etti.

Bu, büyük ölçüde halihazırda mevcut olan altyapı ile ilgiliydi. Takım hem "S" şeklindeki şasi kanalını korurken hem de hava girişinin altında daha sıkı bir alt kesik oluşturmak için genişletilen yan kaza barı çıkıntısını korudu.

Daha da ilginç bir şekilde, SF-23'ün karoserinin rampalı bölümü rakiplerinin çoğu kadar geniş değil. Burada taban ve arkaya doğru yükselen difüzörün karşıt açısı için daha fazla alan sağlanmış durumda.

Ferrari SF-23 mirror comparison Photo by: Uncredited

Sidepodun omzu da alçaltıldı ve takım, önündeki hava akışını uygun şekilde çalıştırabilmesi için üst yan ayna çıtasını değiştirmeye karar verdi.

Üst çıta artık ayna gövdesinin sonuna kadar uzanmak yerine alt çıtaya benzer bir genişliğe sahip.

Daha küçük aerodinamik parçalara odaklanmışken, halonun geçiş gövdesinin (mavi ok) yan tarafına monte edilmiş yeni bir kanatçık olmasının yanı sıra halonun arka kısmına ve hava girişi bölgesine bağlanan köprü kanatçıklarında da önemli değişiklikler olduğunu belirtmekte fayda var.

Kanatçıklar daha önce halo ile hava kutusu arasındaki bölüme nispeten düz bir şekilde eklenirken, artık halo üzerinde daha önde yer alan kılavuz kanattan biraz uzağa monte edilmişler ve yukarıdaki hava kutusuna monte edilmiş kanatçıklara paralel bir şekilde yukarı doğru kıvrımlılar.

Ferrari SF-23 halo kanatçıkları Fotoğraf: Uncredited

Açıkçası bu, hava akımının artık orta kısımda eskisinden çok daha geniş olan motor kapağına doğru ilerlediği bölgede doğru akış yapılarını kurmakla ilgilidir.

Ferrari, diğer takımların birçoğunun tercih ettiği gibi, aracın arkasına kadar uzanan raf tarzı bir çözümü henüz tam olarak oluşturmuş değil.

Sidepodun üstündeki değişikliğin bir sonucu olarak ısı tahliyesi yaklaşımında da bir değişiklik var. Artık üst panjurlu panel, genel olarak biraz daha fazla sorumluluk alıyor.

"S" şeklindeki şasi kanalının çıkışının yanı sıra çok daha küçük bir çift soğutma panjuru üst taraftaki sidepod oluğunda kullanılıyor.

Takımın, bazı rakiplerinin yaptığı gibi üst soğutma panelleri için asimetrik bir düzen çalıştırma seçeneğini değerlendirme fırsatı bulunuyor.

Ferrari SF-23 sidepod üstü detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari'nin İspanya'daki menüsünde yer alan değişiklikler, sidepodda yapılan değişikliklerle sınırlı değil, zeminde de birkaç ince değişiklik yapıldı.

Dış zemin çiti artık, birden çok girdabı ilerletecek olan rampa bölümüyle buluşmadan önce iki aşamalı bir düzenlemeye sahip.

Tabandaki kenar kanadı da yenilendi. Bu kapsamda, ön tarafta hava akışını yönlendirmeye yardımcı olmak için bir çift kanat içeren kıvrımlı bir bölüme sahip.

Bu arada, tasarımcılar arka lastiğin yol açtığı kirli havayı değiştirmeye ve lastik püskürmesinin yarattığı kayıpları azaltmaya çalışırken, zeminin arkasında kenar kanat ile lastik tükürme bölgesi arasındaki bağlantıyı koparmış durumda.

Ferrari SF-23 tabanı Fotoğraf: Uncredited