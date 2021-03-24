Ferrari'nin yeni motorun daha iyi olduğundan şüphesi yok

Ferrari, geçen yıl motor tarafında çok büyük bir dezavantaja sahipti ve diğer motor üreticilerinin çok gerisinde kalmıştı.

Ancak kışın, motoru geliştirebilmek adına çok fazla gelişim çalışması yaptılar ve şimdi ileriye doğru büyük bir adım atmış gibi görünüyorlar.

Ferrari, testlerde, düzlüklerde eskisi kadar yavaş değildi ve müşteri takımı Alfa Romeo da iyi göründü.

Ferrari'nin kışın 45 beygir güç bulduğu dedikoduları dolaşıyor ve RaceFans'e konuşan Mekies, motorda ileriye doğru iyi bir adım attıklarını doğruluyor.

Mekies, "Motorun daha iyi olduğuna hiç şüphe yok. Bunu anlayabilmek için piste çıkmamız gerek yok, dyno testlerinde görebiliyoruz ve motorun ileriye doğru büyük bir adım olduğunu biliyoruz."

"Peki yeterli mi? Bunun diğerlerinin ne kadar ilerlediğine bağlı olduğunu düşünüyorum. Sadece kendi gelişimimizi tahmin edebiliriz, bunun dışında bir tahminden bulunmanın yolu yok."

"Bu yüzden diğerlerinin nerede olduğunu tahmin etmenin bir ya da iki yarış alacağını düşünüyorum." dedi.