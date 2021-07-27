Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / 2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!
Formula 1 Haberler

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Can Çarpıcı

Ferrari'nin son teknoloji, yeni DMG simülatörü hazır ve korelasyon çalışmaları devam ediyor. Teknisyenler, 2022 aracının verilerini simülatöre girmeye devam ediyorlar. Motorsport İtalya'dan Franco Nugnes de bu son teknoloji simülatörün yapım aşamasından ve özelliklerinden bahsetti.

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler

Ferrari'nin yeni simülatörü kullanıma hazır. Ferrarili teknisyenler, 672'ye [2022 aracının proje ismi] dair tüm verileri simülatöre yüklemekteler. 

Bu uzun ve kompleks iş, ancak yaz arasının sonuna kadar tamamlanabilecek ve takım, yeniden şahlanmayı umduğu 2022 aracının gelişiminde bu yeni, son teknoloji simülatörü kullanmaya başlayabilecek. 

Scuderia, bütçe sınırlamasının getirilmesinin öncesinde Maranello fabrikasının büyütülmesiyle alakalı büyük bir genişletme planı yaptı. 

Takım, Gestione Sportiva'yı dünya şampiyonluğu için savaşabilecek, üst seviye bir takımın evine döndürmek için bu çalışma alanına büyük yatırımlar yaptı. 

Çalışma alanındaki bu büyük yatırımlardan biri de yeni DMG (Dynisma Motion Generator) simülatörüydü. 

Bu son teknoloji aletin bahar aylarında hazır olması planlanıyordu ancak COVID-19 yüzünden yaşanan ertelemeler, bitiş tarihinde gecikmeye neden oldu. 

Ferrari'nin Moog tarafından üretilen eski simülatörü

Ferrari'nin Moog tarafından üretilen eski simülatörü

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, 2022 aracını yukarıda yer alan görselde gösterilen eski simülatörde sürdüler. Eylül ayından itibaren yeni simülatörün korelasyon çalışmaları bitmiş olacak ve ikili, 2022 aracını yeni simülatörde sürebilecek ve geri bildirimlerde bulunacak. 

Ferrari spor yönetimi binası girişi

Ferrari spor yönetimi binası girişi

Fotoğraf: Ferrari

Yeni simülatör; ana fabrikayla Fiorano pisti arasında yer alan, yukarıdaki görselde görebileceğiniz yeni cam binada yer alıyor. Bu yeni simülatör, Dynisma tarafından Ferrari'ye özel üretilen yeni bir sistemi içinde bulunuyor.  

Ferrari'nin yeni DMG simülatörünün bir benzeri

Ferrari'nin yeni DMG simülatörünün bir benzeri

Ferrari'nin Red Bull ve Mercedes'le arasındaki farkı kapamak için gösterdiği çaba göz ardı edilemez. Ayrıca F1'de rekabetçilik sadece araçla değil, takımın iç yapısıyla da ölçülüyor. 

İki piste sahip (Mugello ve Fiorano) İtalyan marka, zamanında testlerini simülatörden ziyade, bu pistlerde yaptı ve bu konuda lider oldu.

Pist üstü testleri, rüzgar tüneli, CFD departmanı ve simülatör arasındaki test ve gelişim çalışmalarının kısıtlanması, üretim aşamalarının kısalmasını sağlayan 3D yazıcılar gibi karmaşık araçların entegrasyonuna ve aracın gelişim döngüsünün sıkılaştırılmasına yol açtı. 

Bu gelişmelerle birlikte Ferrari'nin pist üstü testleri eski önemini kaybetti. Yeni teknoloji simülatörle Ferrari, pist üstüne çıkmadan daha gerçekçi koşulları simüle ederek aracın gelişimini sürdürmüş olacak.

Geçtiğimiz yıllarda F1 yarış departmanları içinde sessiz bir devrim yaşandı ve grand prixlere farklı bir yaklaşım sergilenmeye başlandı. Ferrari de sonuçların kötüleşmeye başladığı son birkaç seneden bu yana geleceğe ve inovatif sistemlere yatırım yapıyor. 

Yeni DMG simülatörü de Ferrari'yi yeniden zirveye taşıyabilecek bu büyük değişimin parçalarından biri. 

Mattia Binotto, Mercedes ve Red Bull'un mükemmeliyetçiliğini kopyalamakla kalmadı, bunun daha da ilerisine gitti. Ferrari'nin yeni simülatörü, "örümcek" (eski simülatör) kadar karmaşık değil ancak şu anda markette bulunanlardan çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip.

Yeni DMG simülatörü, maksimum bant hızına sahip ve aynı zamanda minimum gecikme yaşanıyor. Yazılımlar, direkt olarak bilgisayar donanımına entegre edildi. Böylelikle pilotun yaptıklarıyla, elde edilen veri kazanımı arasındaki muhtemel engeller ve gecikmeler kaldırılmış oldu. 

Taban etkisini öne çıkaracak 2022 kurallarında araçlar büyük ölçüde aynı olacak ve mühendislerin kendi hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve çözümlerini gösterebilecekleri alanlar daha sınırlı olacaklar. 

Bu yeni kuralların amacı da zaten takımların performanslarını yakınlaştırmak. Binotto da 2022 aracında göreceğimiz tasarım ve çözümlerin benzeyeceğini belirtti. 

Bu da 2022 projesinin, SF1000 projesine benzeme olasılığını azaltıyor. 

Ferrari'nin yeni Dynisma simülatörünün modeli

Ferrari'nin yeni Dynisma simülatörünün modeli
1/4

Ferrari'nin kullanacağı DMG simülatör modelinin hexapodları

Ferrari'nin kullanacağı DMG simülatör modelinin hexapodları
2/4

Ferrari'nin yeni DMG simülatörünün modeli

Ferrari'nin yeni DMG simülatörünün modeli
3/4

Ferrari'nin yeni DMG simülatörünün modeli

Ferrari'nin yeni DMG simülatörünün modeli
4/4

 

paylaşım
yorumlar
2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!

Önceki haber

2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!

48 dk
2
Formula 1

Alonso: ''F1'in yeni jenerasyonu yetenekli''

1 s
3
Formula 1

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"

18 s
4
Formula 1

Ralf Schumacher: ''Aston Martin iç problemlerle uğraşıyor''

3 s
5
Formula 1

Clarkson: "Hamilton, Norris'i gelecekte Mercedes'te görmek istiyor olabilir"

3 s
Son Haberler
Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler
F1

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler

7dk
2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!
F1

2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!

48dk
Alonso: ''F1'in yeni jenerasyonu yetenekli''
F1

Alonso: ''F1'in yeni jenerasyonu yetenekli''

1 s
Steiner, Dmitry Mazepin’in Haas’ın yeni takım patronu olacağı iddialarını yalanladı
F1

Steiner, Dmitry Mazepin’in Haas’ın yeni takım patronu olacağı iddialarını yalanladı

1 s
Clarkson: "Hamilton, Norris'i gelecekte Mercedes'te görmek istiyor olabilir"
F1

Clarkson: "Hamilton, Norris'i gelecekte Mercedes'te görmek istiyor olabilir"

3 s
Son Videolar
Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Daha fazlası
Franco Nugnes
Red Bull, Silverstone'a yeni bir taban getirdi Britanya GP
Formula 1

Red Bull, Silverstone'a yeni bir taban getirdi

Ferrari, yeni simülatörün inşasını tamamladı
Formula 1

Ferrari, yeni simülatörün inşasını tamamladı

Pirelli, 2021 sezonu için yeni lastikler hazırlıyor! Fransa GP
Formula 1

Pirelli, 2021 sezonu için yeni lastikler hazırlıyor!

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Sainz: "McLaren, geçilmesi en zor araçlardan birisi"
Formula 1

Sainz: "McLaren, geçilmesi en zor araçlardan birisi"

Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı" Britanya GP
Formula 1

Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı"

Sainz: ''Bazen, Charles'ı önüme geçirmem gerekebilir''
Formula 1

Sainz: ''Bazen, Charles'ı önüme geçirmem gerekebilir''

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Ferrari, Macaristan GP performansı konusunda "gerçekçi" Macaristan GP
Formula 1

Ferrari, Macaristan GP performansı konusunda "gerçekçi"

Ferrari, WEC hiper aracını IMSA'da yarıştırmayı umuyor
IMSA

Ferrari, WEC hiper aracını IMSA'da yarıştırmayı umuyor

Leclerc, Ferrari'nin ilk zaferi onuruna Silverstone'da özel bir kaskla yarışacak Britanya GP
Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin ilk zaferi onuruna Silverstone'da özel bir kaskla yarışacak

Çok Okunanlar Bugün

2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!
Formula 1 Formula 1

2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!

Alonso: ''F1'in yeni jenerasyonu yetenekli''
Formula 1 Formula 1

Alonso: ''F1'in yeni jenerasyonu yetenekli''

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"

Ralf Schumacher: ''Aston Martin iç problemlerle uğraşıyor''
Formula 1 Formula 1

Ralf Schumacher: ''Aston Martin iç problemlerle uğraşıyor''

Clarkson: "Hamilton, Norris'i gelecekte Mercedes'te görmek istiyor olabilir"
Formula 1 Formula 1

Clarkson: "Hamilton, Norris'i gelecekte Mercedes'te görmek istiyor olabilir"

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler

Steiner, Dmitry Mazepin’in Haas’ın yeni takım patronu olacağı iddialarını yalanladı
Formula 1 Formula 1

Steiner, Dmitry Mazepin’in Haas’ın yeni takım patronu olacağı iddialarını yalanladı

Hill: ''Hamilton'ın agresifliği Max'e zarar verdi''
Formula 1 Formula 1

Hill: ''Hamilton'ın agresifliği Max'e zarar verdi''

Son Haberler

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler

2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!
Formula 1 Formula 1

2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!

Alonso: ''F1'in yeni jenerasyonu yetenekli''
Formula 1 Formula 1

Alonso: ''F1'in yeni jenerasyonu yetenekli''

Steiner, Dmitry Mazepin’in Haas’ın yeni takım patronu olacağı iddialarını yalanladı
Formula 1 Formula 1

Steiner, Dmitry Mazepin’in Haas’ın yeni takım patronu olacağı iddialarını yalanladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.