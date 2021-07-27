Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler

Ferrari'nin yeni simülatörü kullanıma hazır. Ferrarili teknisyenler, 672'ye [2022 aracının proje ismi] dair tüm verileri simülatöre yüklemekteler.

Bu uzun ve kompleks iş, ancak yaz arasının sonuna kadar tamamlanabilecek ve takım, yeniden şahlanmayı umduğu 2022 aracının gelişiminde bu yeni, son teknoloji simülatörü kullanmaya başlayabilecek.

Scuderia, bütçe sınırlamasının getirilmesinin öncesinde Maranello fabrikasının büyütülmesiyle alakalı büyük bir genişletme planı yaptı.

Takım, Gestione Sportiva'yı dünya şampiyonluğu için savaşabilecek, üst seviye bir takımın evine döndürmek için bu çalışma alanına büyük yatırımlar yaptı.

Çalışma alanındaki bu büyük yatırımlardan biri de yeni DMG (Dynisma Motion Generator) simülatörüydü.

Bu son teknoloji aletin bahar aylarında hazır olması planlanıyordu ancak COVID-19 yüzünden yaşanan ertelemeler, bitiş tarihinde gecikmeye neden oldu.

Ferrari'nin Moog tarafından üretilen eski simülatörü Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, 2022 aracını yukarıda yer alan görselde gösterilen eski simülatörde sürdüler. Eylül ayından itibaren yeni simülatörün korelasyon çalışmaları bitmiş olacak ve ikili, 2022 aracını yeni simülatörde sürebilecek ve geri bildirimlerde bulunacak.

Ferrari spor yönetimi binası girişi Fotoğraf: Ferrari

Yeni simülatör; ana fabrikayla Fiorano pisti arasında yer alan, yukarıdaki görselde görebileceğiniz yeni cam binada yer alıyor. Bu yeni simülatör, Dynisma tarafından Ferrari'ye özel üretilen yeni bir sistemi içinde bulunuyor.

Ferrari'nin yeni DMG simülatörünün bir benzeri

Ferrari'nin Red Bull ve Mercedes'le arasındaki farkı kapamak için gösterdiği çaba göz ardı edilemez. Ayrıca F1'de rekabetçilik sadece araçla değil, takımın iç yapısıyla da ölçülüyor.

İki piste sahip (Mugello ve Fiorano) İtalyan marka, zamanında testlerini simülatörden ziyade, bu pistlerde yaptı ve bu konuda lider oldu.

Pist üstü testleri, rüzgar tüneli, CFD departmanı ve simülatör arasındaki test ve gelişim çalışmalarının kısıtlanması, üretim aşamalarının kısalmasını sağlayan 3D yazıcılar gibi karmaşık araçların entegrasyonuna ve aracın gelişim döngüsünün sıkılaştırılmasına yol açtı.

Bu gelişmelerle birlikte Ferrari'nin pist üstü testleri eski önemini kaybetti. Yeni teknoloji simülatörle Ferrari, pist üstüne çıkmadan daha gerçekçi koşulları simüle ederek aracın gelişimini sürdürmüş olacak.

Geçtiğimiz yıllarda F1 yarış departmanları içinde sessiz bir devrim yaşandı ve grand prixlere farklı bir yaklaşım sergilenmeye başlandı. Ferrari de sonuçların kötüleşmeye başladığı son birkaç seneden bu yana geleceğe ve inovatif sistemlere yatırım yapıyor.

Yeni DMG simülatörü de Ferrari'yi yeniden zirveye taşıyabilecek bu büyük değişimin parçalarından biri.

Mattia Binotto, Mercedes ve Red Bull'un mükemmeliyetçiliğini kopyalamakla kalmadı, bunun daha da ilerisine gitti. Ferrari'nin yeni simülatörü, "örümcek" (eski simülatör) kadar karmaşık değil ancak şu anda markette bulunanlardan çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip.

Yeni DMG simülatörü, maksimum bant hızına sahip ve aynı zamanda minimum gecikme yaşanıyor. Yazılımlar, direkt olarak bilgisayar donanımına entegre edildi. Böylelikle pilotun yaptıklarıyla, elde edilen veri kazanımı arasındaki muhtemel engeller ve gecikmeler kaldırılmış oldu.

Taban etkisini öne çıkaracak 2022 kurallarında araçlar büyük ölçüde aynı olacak ve mühendislerin kendi hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve çözümlerini gösterebilecekleri alanlar daha sınırlı olacaklar.

Bu yeni kuralların amacı da zaten takımların performanslarını yakınlaştırmak. Binotto da 2022 aracında göreceğimiz tasarım ve çözümlerin benzeyeceğini belirtti.

Bu da 2022 projesinin, SF1000 projesine benzeme olasılığını azaltıyor.

Ferrari'nin yeni Dynisma simülatörünün modeli 1 / 4 Ferrari'nin kullanacağı DMG simülatör modelinin hexapodları 2 / 4 Ferrari'nin yeni DMG simülatörünün modeli 3 / 4 Ferrari'nin yeni DMG simülatörünün modeli 4 / 4