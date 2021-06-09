Ferrari'nin yeni CEO'su Benedetto Vigna oldu!

Ferrari, bugün yayınladığı açıklamada şirketin yeni CEO’sunun Benedetto Vigna olduğunu resmi olarak duyurdu.

Vigna, STMicroelectronics şirketinin başkanlığını yapıyordu ve ayrıca ST Grubu’nda da yönetim kurulunun üyesi olarak görev yapıyordu.

İtalyan iş adamı, STMicroelectronics’te çalıştığı süreç boyunca birçok yeni inovasyona öncülük etti. Günümüzde, akıllı telefonlarda ve pek çok navigasyon sisteminde kullanılan dokunmatik teknolojisinin ilk kez Iphone 4’te kullanılmasında önemli bir rol oynadı.

Duyurunun ardından Ferrari başkanı John Elkann şöyle konuştu: “Benedetto Vigna'yı yeni Ferrari CEO'muz olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Endüstrimizdeki değişimin çoğunu yönlendiren teknolojilere dair derin anlayışı ve kapsamlı inovasyon, iş kurma ve liderlik becerileri, Ferrari'yi ve şirketin eşsiz hikayesini daha da güçlendirecektir.”

Devamı geliyor...