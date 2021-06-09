Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Ferrari'nin yeni CEO'su Benedetto Vigna oldu!

Ekleyen:

Ferrari, sürpriz bir şekilde yeni CEO olarak Benedetto Vigna'yı atadıklarını duyurdu.

Ferrari'nin yeni CEO'su Benedetto Vigna oldu!

Ferrari, bugün yayınladığı açıklamada şirketin yeni CEO’sunun Benedetto Vigna olduğunu resmi olarak duyurdu. 

Vigna, STMicroelectronics şirketinin başkanlığını yapıyordu ve ayrıca ST Grubu’nda da yönetim kurulunun üyesi olarak görev yapıyordu.

İtalyan iş adamı, STMicroelectronics’te çalıştığı süreç boyunca birçok yeni inovasyona öncülük etti. Günümüzde, akıllı telefonlarda ve pek çok navigasyon sisteminde kullanılan dokunmatik teknolojisinin ilk kez Iphone 4’te kullanılmasında önemli bir rol oynadı.

Duyurunun ardından Ferrari başkanı John Elkann şöyle konuştu: “Benedetto Vigna'yı yeni Ferrari CEO'muz olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Endüstrimizdeki değişimin çoğunu yönlendiren teknolojilere dair derin anlayışı ve kapsamlı inovasyon, iş kurma ve liderlik becerileri, Ferrari'yi ve şirketin eşsiz hikayesini daha da güçlendirecektir.”

Devamı geliyor...

paylaşım
yorumlar
Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı

Önceki haber

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Selin Elif Köse

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin yeni CEO'su Benedetto Vigna oldu!

31 dk
2
Formula 1

Verstappen'in kuşkuculuğu, neden Pirelli'nin üstünde baskı yaratıyor?

17s
3
Formula 1

Mercedes'in "sihirli düğmesi" tam olarak nedir, ne işe yarar?

1g
4
Formula 1

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı

12s
5
Formula 1

Binotto: "SF21'i şu anda çok iyi şekilde anlıyoruz"

14s
Son Haberler
Ferrari'nin yeni CEO'su Benedetto Vigna oldu!
F1

Ferrari'nin yeni CEO'su Benedetto Vigna oldu!

31dk
Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı
F1

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı

12s
Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"
F1

Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"

13s
Villeneuve: "Verstappen artık daha adil davranıyor"
F1

Villeneuve: "Verstappen artık daha adil davranıyor"

13s
Binotto: "SF21'i şu anda çok iyi şekilde anlıyoruz"
F1

Binotto: "SF21'i şu anda çok iyi şekilde anlıyoruz"

14s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
21s

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Massa: “F1’de sadece iyi bir mentalitede olmak yetmiyor” Azerbaycan GP
Formula 1

Massa: “F1’de sadece iyi bir mentalitede olmak yetmiyor”

Rosberg: "Wolff’un mesleği “bana göre değil” Azerbaycan GP
Formula 1

Rosberg: "Wolff’un mesleği “bana göre değil”

Masi, Rosberg’e Bakü’deki pit girişinin “tehlikeli” olduğu konusunda katılmıyor Azerbaycan GP
Formula 1

Masi, Rosberg’e Bakü’deki pit girişinin “tehlikeli” olduğu konusunda katılmıyor

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari'nin yeni CEO'su Benedetto Vigna oldu!
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin yeni CEO'su Benedetto Vigna oldu!

Verstappen'in kuşkuculuğu, neden Pirelli'nin üstünde baskı yaratıyor?
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in kuşkuculuğu, neden Pirelli'nin üstünde baskı yaratıyor?

Mercedes'in "sihirli düğmesi" tam olarak nedir, ne işe yarar?
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in "sihirli düğmesi" tam olarak nedir, ne işe yarar?

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı
Formula 1 Formula 1

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı

Binotto: "SF21'i şu anda çok iyi şekilde anlıyoruz"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "SF21'i şu anda çok iyi şekilde anlıyoruz"

Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu"

Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"
Formula 1 Formula 1

Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"

Masi, Rosberg’e Bakü’deki pit girişinin “tehlikeli” olduğu konusunda katılmıyor
Formula 1 Formula 1

Masi, Rosberg’e Bakü’deki pit girişinin “tehlikeli” olduğu konusunda katılmıyor

Son Haberler

Ferrari'nin yeni CEO'su Benedetto Vigna oldu!
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin yeni CEO'su Benedetto Vigna oldu!

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı
Formula 1 Formula 1

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı

Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"
Formula 1 Formula 1

Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"

Villeneuve: "Verstappen artık daha adil davranıyor"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Verstappen artık daha adil davranıyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.