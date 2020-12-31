Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin yeni CEO'su Andrea Agnelli mi olacak?

paylaşım
yorumlar
Ferrari'nin yeni CEO'su Andrea Agnelli mi olacak?
Ekleyen:
, Editör

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Ferrari'nin yeni CEO'su olmak adına öne çıkan adaylardan bir tanesi Juventus başkanı Andreas Agnelli.

Ferrari'de Louis Camilleri'nin görevi bırakmasının ardından yeni CEO'nun kim olacağı merak ediliyor ve şimdiye kadar pek çok isim ortaya atıldı.

Son olarak İtalyan gazeteci Gigi Moncalvo, Juventus başkanı Andrea Agnelli'nin görevini bırakmak ve Ferrari'ye geçmek istediğini iddia etti.

2010 yılında John Elkann'ın isteği üzerine Juventus kulübünün başkanı haline gelen Agnelli, kulübün son yıllardaki başarısında büyük pay sahibi olmuştu.

Umberto Agnelli'nin oğlu olan Andrea, Ferrari Başkanı John Elkann'ın da kuzeni konumunda yer alıyor.

Moncalvo'nun haberine göre Agnelli, son yıllarda elde ettiği büyük başarıların ardından artık Juventus'taki görevinden ayrılmak ve Ferrari'nin yeni CEO'su olmak istiyor.

Andrea ile ilgili söylentiler uzun zamandır vardı çünkü Ferrari'ye karşı oldukça büyük bir sevgisi olduğu biliniyor.

Andrea'nın Ferrari'ye geçişin büyük oranda Elkann'a bağlı olacağı düşünülürken, bir başka İtalyan gazeteci Umberto Zapelloni'ye göre Elkann'ın aklındaki isim Alessandro Nasi olabilir.

İddiaya göre eğer Andrea göreve gelirse, kendisiyle oldukça iyi bir dostluğa sahip olan Maurizio Arrivabene'nin dönüşüne de kapı açılabilir. Tabii ki bu, Arrivabene'nin takımdan gönderilmesinde büyük pay sahibi olan takım patronu Mattia Binotto için pek de iyi bir haber olmayabilir.

John Elkann, Chariman, FIAT group

John Elkann, Chariman, FIAT group

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen: "Honda ne zaman sorun yaşasak benden özür diliyor"

Önceki haber

Verstappen: "Honda ne zaman sorun yaşasak benden özür diliyor"

Sonraki haber

Ferrari, gelecek yıl Red Bull'un radyatör çözümünü kopyalamayı düşünüyor olabilir

Ferrari, gelecek yıl Red Bull'un radyatör çözümünü kopyalamayı düşünüyor olabilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari'nin yeni CEO'su Andrea Agnelli mi olacak?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin yeni CEO'su Andrea Agnelli mi olacak?

Verstappen: "Honda ne zaman sorun yaşasak benden özür diliyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Honda ne zaman sorun yaşasak benden özür diliyor"

Vettel: "Hava gösterileri, kaynakların israf edildiğini gösteriyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Hava gösterileri, kaynakların israf edildiğini gösteriyor"

Ferrari, gelecek yıl Red Bull'un radyatör çözümünü kopyalamayı düşünüyor olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, gelecek yıl Red Bull'un radyatör çözümünü kopyalamayı düşünüyor olabilir

Hamilton, yeni sözleşmesinde iş ve özgürlük arasındaki dengeyi tutturmak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, yeni sözleşmesinde iş ve özgürlük arasındaki dengeyi tutturmak istiyor

Brawn: "Benim için en iyisi Schumacher"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Benim için en iyisi Schumacher"

Schumacher'in kayak kazasının üzerinden yedi yıl geçti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'in kayak kazasının üzerinden yedi yıl geçti

Grosjean: "Formula 1'de Bianchi gibi hayatlar kurtarmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Formula 1'de Bianchi gibi hayatlar kurtarmak istiyorum"

Son Haberler

Ferrari, gelecek yıl Red Bull'un radyatör çözümünü kopyalamayı düşünüyor olabilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, gelecek yıl Red Bull'un radyatör çözümünü kopyalamayı düşünüyor olabilir

Ferrari'nin yeni CEO'su Andrea Agnelli mi olacak?
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin yeni CEO'su Andrea Agnelli mi olacak?

Verstappen: "Honda ne zaman sorun yaşasak benden özür diliyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Honda ne zaman sorun yaşasak benden özür diliyor"

Vettel: "Hava gösterileri, kaynakların israf edildiğini gösteriyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Hava gösterileri, kaynakların israf edildiğini gösteriyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin yeni CEO'su Andrea Agnelli mi olacak?

1s
2
Formula 1

Verstappen: "Honda ne zaman sorun yaşasak benden özür diliyor"

2s
3
Formula 1

Vettel: "Hava gösterileri, kaynakların israf edildiğini gösteriyor"

3s
4
Formula 1

Ferrari, gelecek yıl Red Bull'un radyatör çözümünü kopyalamayı düşünüyor olabilir

44 dk
5
Formula 1

Hamilton, yeni sözleşmesinde iş ve özgürlük arasındaki dengeyi tutturmak istiyor

4s

Son Haberler

Ferrari, gelecek yıl Red Bull'un radyatör çözümünü kopyalamayı düşünüyor olabilir
F1

Ferrari, gelecek yıl Red Bull'un radyatör çözümünü kopyalamayı düşünüyor olabilir

Ferrari'nin yeni CEO'su Andrea Agnelli mi olacak?
F1

Ferrari'nin yeni CEO'su Andrea Agnelli mi olacak?

Verstappen: "Honda ne zaman sorun yaşasak benden özür diliyor"
F1

Verstappen: "Honda ne zaman sorun yaşasak benden özür diliyor"

Vettel: "Hava gösterileri, kaynakların israf edildiğini gösteriyor"
F1

Vettel: "Hava gösterileri, kaynakların israf edildiğini gösteriyor"

Grosjean: "Formula 1'de Bianchi gibi hayatlar kurtarmak istiyorum"
F1

Grosjean: "Formula 1'de Bianchi gibi hayatlar kurtarmak istiyorum"

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.