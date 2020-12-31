Ferrari'nin yeni CEO'su Andrea Agnelli mi olacak?

Ferrari'de Louis Camilleri'nin görevi bırakmasının ardından yeni CEO'nun kim olacağı merak ediliyor ve şimdiye kadar pek çok isim ortaya atıldı.

Son olarak İtalyan gazeteci Gigi Moncalvo, Juventus başkanı Andrea Agnelli'nin görevini bırakmak ve Ferrari'ye geçmek istediğini iddia etti.

2010 yılında John Elkann'ın isteği üzerine Juventus kulübünün başkanı haline gelen Agnelli, kulübün son yıllardaki başarısında büyük pay sahibi olmuştu.

Umberto Agnelli'nin oğlu olan Andrea, Ferrari Başkanı John Elkann'ın da kuzeni konumunda yer alıyor.

Moncalvo'nun haberine göre Agnelli, son yıllarda elde ettiği büyük başarıların ardından artık Juventus'taki görevinden ayrılmak ve Ferrari'nin yeni CEO'su olmak istiyor.

Andrea ile ilgili söylentiler uzun zamandır vardı çünkü Ferrari'ye karşı oldukça büyük bir sevgisi olduğu biliniyor.

Andrea'nın Ferrari'ye geçişin büyük oranda Elkann'a bağlı olacağı düşünülürken, bir başka İtalyan gazeteci Umberto Zapelloni'ye göre Elkann'ın aklındaki isim Alessandro Nasi olabilir.

İddiaya göre eğer Andrea göreve gelirse, kendisiyle oldukça iyi bir dostluğa sahip olan Maurizio Arrivabene'nin dönüşüne de kapı açılabilir. Tabii ki bu, Arrivabene'nin takımdan gönderilmesinde büyük pay sahibi olan takım patronu Mattia Binotto için pek de iyi bir haber olmayabilir.