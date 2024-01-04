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Ferrari'nin yeni aracı üzerinde Rory Byrne de çalışmış

Önümüzdeki hafta 80 yaşına basacak olan Güney Afrikalı mühendis Rory Byrne, yeniden Maranello'da çalışırken görüldü. Cardile'in teknik ekibi, Schumacher döneminin hayatta kalan birkaç isminden biri olan Byrne'ün muazzam deneyimine güvenebilir. Mühendis, fikirlere ilham veren ve sorun çözen biri olmanın yanı sıra genç mühendisleri motive etme konusunda da büyük bir yeteneğe sahip.

Franco Nugnes
Editör Franco Nugnes
Yardımcı Editör Kemal Şengül
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Sparks fly from the car of Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari'de uzun yıllar görev yapan Rory Byrne, Maranello departmanlarında dolaşırken görüldü ve çoğu kış döneminde olduğu gibi bu yıl da 2024 Ferrari aracı üzerinde çalışan Maranello mühendislerine, deneyimiyle yardım etti.

Noel tatilinden önce ailesiyle birlikte İtalya'daydı ve bu hafta 80 yaşına girecek olan Güney Afrikalı mühendis, Maranello'da da yer aldı.

Paolo Martinelli, Ross Brawn, Rory Byrne e Jean Todt: la squadra vincente di Micheael Schumacher nel 2002

Photo by: Ferrari Media Center

Paolo Martinelli, Ross Brawn, Rory Byrne e Jean Todt: la squadra vincente di Micheael Schumacher nel 2002

Ross Brawn'ın teknik rehberliğinde, Schumacher döneminin Ferrarilerini tasarlayan dahi tasarımcı, Ferrari ile çalışmayı sürdürüyor ve yeni aracın tasarım sürecine de doğrudan katılıyor.

Rory, Adrian Newey ile birlikte, zemin etkili araçlar konusunda en önde gelen uzmanlardan biri olarak kabul ediliyor, bu nedenle zengin deneyimi, dalgalanma yönetiminde büyük hatalardan kaçınmak için çok yararlı olabilir.

Söylentilere göre Byrne olağanüstü bir hafızaya sahip ve bazı "altın" ölçümleri ezbere hatırlıyor.

Brian Henton sulla Toleman TG181 Hart la prima F1 disegnata da Rory Byrne

Photo by: Motorsport Images

Brian Henton sulla Toleman TG181 Hart la prima F1 disegnata da Rory Byrne

Bu nedenle Enrico Cardile'nin mühendis ekibi, Formula 1'e ilk kez 1981 yılında San Marino GP'sinde görücüye çıkan Toleman TG181 ile adım atan Rory'nin olağanüstü deneyiminden faydalanabilir.

Byrne sadece beraberinde getirdiği bilgi birikimiyle teknik açıdan büyük bir değer taşımıyor, aynı zamanda insani açıdan da büyük bir motivasyon kaynağı.

Hayatta kalan ve Ferrari'nin dominasyon dönemini yaşamış az sayıdaki kişiden biri olan Byrne, tavsiyeleriyle tüm genç mühendislere de ilham oluyor.

Hal böyle olunca Byrne'ün deneyim katkısı paha biçilmez olabilir.

La Ferrari 676 avrà un retrotremo molto più estremo della SF-23

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La Ferrari 676 avrà un retrotremo molto più estremo della SF-23

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