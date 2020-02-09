Ferrari'nin yeni aracı "SF1000" ismini taşıyabilir
Son çıkan söylentilere göre Ferrari, yeni aracının ismini SF1000 olarak belirlemiş gibi görünüyor.
Ferrari, 2020 yılında mücadele edeceği yeni aracı 11 Şubat'ta, Reggio Emilia'da bulunan Romolo Valli Municipal Theatre'de tanıtacağını açıklamıştı.
Modena'ya 30 km uzaklıktaki Reggio Emilia şehri şu anda Ferrari'nin yeni aracının lansmanına hazırlanıyor.
Yerel sakinlerin yanı sıra çeşitli bölgelerden gelen misafirler, etkinlik alanının 500 metre uzağında yer alan Piazza Prampolini'de yer alacak ve buraya kurulan büyük ekranlarla lansmanı izleyebilecekler. Lansman öncesinde Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel, taraftarlarla bir araya gelerek özel bir imza seansı yapacaklar.
Ferrari'nin lansman etkinliğinin şerefine, tiyatro binasının önündeki çeşmenin yanı sıra Milan-Bologna yolundan geçen üç köprü, özel aydınlatmalarla süslenecek.
İtalyan La Gazzetta dello Sport yeni Ferrari'nin isminin de SF1000 olabileceğini iddia etti.
İddiaya göre 2020 yılında Formula 1'deki 1000. Grand Prix'sine çıkacak olan Ferrari, tam da bundan ötürü yeni aracın ismini SF1000 yapmaya karar verdi.
Ferrari, bu iddiayı doğrulamadı veya yalanlamadı.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Ferrari'nin yeni aracı "SF1000" ismini taşıyabilir
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