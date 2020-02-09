Ferrari'nin yeni aracı "SF1000" ismini taşıyabilir

Ferrari, 2020 yılında mücadele edeceği yeni aracı 11 Şubat'ta, Reggio Emilia'da bulunan Romolo Valli Municipal Theatre'de tanıtacağını açıklamıştı.

Modena'ya 30 km uzaklıktaki Reggio Emilia şehri şu anda Ferrari'nin yeni aracının lansmanına hazırlanıyor.

Yerel sakinlerin yanı sıra çeşitli bölgelerden gelen misafirler, etkinlik alanının 500 metre uzağında yer alan Piazza Prampolini'de yer alacak ve buraya kurulan büyük ekranlarla lansmanı izleyebilecekler. Lansman öncesinde Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel, taraftarlarla bir araya gelerek özel bir imza seansı yapacaklar.