Ferrari'nin yeni aracı daha hafif olacak
Ferrari, 2023 Formula 1 aracının ağırlığını büyük oranda azaltacak.
Ferrari, 2023 sezonunda mücadele edeceği yeni aracını geçtiğimiz cuma günü tanıttı ve lansmana artık yaklaşık bir hafta kalmış durumda.
Bu araç, basına ve taraftarlara resmi olarak tanıtıldıktan sonra Fiorano pistinde test edilecek ve ardından Bahreyn'e gönderilecek.
İtalyan kaynaklar yeni şasinin geçen yılkinden 2-3 kg daha hafif olduğunu ve teorik olarak tur başına birkaç ondalık zaman kazanacağını iddia ediyor.
Eğer durum gerçekten böyleyse, Maranello'da üretilen araç hızlı olmakla kalmayacak, lastikleri de iyi kullanacak.
Söylentilere göre Ferrari çalışanları, güç ünitesinin dayanıklılığını artırmalarının ardından performans anlamında önemli bir avantaj elde ettiler. Ancak takım bunu resmi olarak doğrulamadı.
Ferrari, 2023 projesi üzerinde çalışmaya, yaz aylarından önce başladı ve aynı süreçte F1-75 aracının gelişimini durdurdu. Bunun şimdi önde kalmaları için yeterli olup olmayacağı belli olacak.
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