Ferrari'nin yasallığını savunan Binotto: "Yağ yakarak şampiyon olanlar var"

Ferrari bu yıl düzlüklerde çok etkileyici bir performans sergiledi ve bunun üzerinde İtalyan ekibin yasallığı sorgulanmaya başladı.

Sezon sonuna doğru pek çok direktif yayınlandı ve bunların Ferrari için yayınlandığı bile söylendi.

Ancak Binotto, Ferrari'nin yasal olduğunu savundu ve önemli açıklamalarda bulundu.

"Bugün Formula 1'deki en iyi motora sahibiz. Motor performansı anlamında belli bir avantaja sahip olduğunuzda, kaçınılmaz olarak rakipleriniz sizi parmaklarıyla işaret etmeye başlıyorlar. Yani pek çok anlamda bize yapılan kontrollerin artması normaldi. Sonunda önemli olan tüm kontrollerden geçmemiz ve tamamen yasal olduğumuzun kanıtlanmış olmasıydı."

"Kurallar çok karmaşık ve yönetilmeleri kolay değil. Her takım motordan maksimum performansı alabilmek için kuralları kendi açısından yorumluyorlar. Eğer netliğe ihtiyaç varsa, sezon boyunca hem motor hem de şaside FIA tarafından teknik direktifler gönderiliyor. Geriye dönüp bakarsak, sezon boyunca 40'tan fazla direktif gönderildi."

"Biz tüm bu teknik direktifleri memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü doğrulamaları ek olarak kurallar ilgili netlik de sağlıyor. Pek çok kez kontrol edildik ve yasallığımız hakkında hiçbir şüphemiz yoktu. Geçmişte yanma odasındaki yağ tüketimi konusunda çok fazla şey söylendi."

"Kimseyi suçlamak istemiyorum. Ama yanma odasına yağ pompalayarak şampiyonluk kazananlar var. Sonrasında her şey kuralların bir parçası olarak yayınlanan teknik direktiflerle açıklığa kavuşturuldu. Bu aslında karmaşıklığın ne kadar büyük olduğunu ve yasallığın her zaman siyah veya beyaz kadar net olmadığını gösteriyor."

"Ferrari, rakiplerini asla parmağıyla işaret etmedi. Zor zamanımızda motorun performansını arttırmak ve dezavantajı ortadan kaldırmak için yapmamız gereken çok fazla iş olduğunu fark ettik. 2014'te en iyi güç ünitesiyle aramızda 80 beygirden fazla güç vardı. Bugün bu yok. Şimdi en iyi motora sahip olabilmek ve bugün aradaki farkı oluşturmak ve hem kaynaklar hem de ekonomik farkları kapatmak için çok fazla çaba harcadık. Bu, sadece bizim için bir gurur kaynağı olmalı."

Binotto, 50 beygir daha güçlü olduklarını da reddetti.

"Bu söylentiler doğru değil. Hatta gerçeklerden çok uzak. 20'den fazla fark olmadığına inanıyoruz. Ama motorlar gittikçe yakınlaştığı için 20 beygirlik bir fark hem sıralama turları hem de yarış için büyük bir avantaj. Bu gurur verici. Çünkü 2014'ü hatırlıyorum, hibrit motorların ilk yılıydı. Mercedes'le aradaki fark 80 beygirin üzerindeydi. Maranello'da bu farkı azaltmak için çok fazla çaba ortaya koyduk."

Direktifler sonrası Ferrari'nin performansında düşüş yaşanmış gibi görünüyordu ancak Binotto, bunu direktiflere bağlamıyor.

"Farkımızın azaldığı doğru ancak bunun sebepleri hakkındaki sonuçlar yanlış. Motorun çalışma şeklini ve modunu değiştirmedik. Sadece daha fazla yere basma gücü ayarı yaptık. Bu yüzden virajlarda hızlıyken, düzlüklerde yavaş kaldık."

"Dediğim gibi, kuralların netleşmesi iyi. Kurallar elbette tamamen açık değil. Gelecekte birkaç direktif daha yayınlanacağından eminim. FIA'nın belirsizlikleri kaldırma kararını destekliyoruz."

Ferrari, Charles Leclerc'in aracıyla ilgili Abu Dhabi Grand Prix'si öncesi yanlış yakıt beyanı verdiği için 50 bin euro para cezası almıştı.

Abu Dhabi'deki olay hakkında ise Binotto, "Yas Marina'da FIA yarış öncesi ve sonrası bazı kontroller yaptı. Kurallar, yarışta 110 kg'dan fazla yakıt kullanamayacağını ve FIA'nın kontroller yapması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu değere bağlı kaldık. Yapılan tüm ölçümlerde yasaldık ve aksi taktirde zaten diskalifiye olurduk. Kendimiz bir takım olarak açıkladığımız değerle, onların ölçümleri arasında tutarsızlık vardı. FIA bize ceza verdi çünkü iki değer arasında tutarsızlık vardı. Ama bu yasal olmadığı anlamına gelmiyor. Bu yıl o kadar çok kontrol yapıldı ki, eğer yasal olmasaydı bu zaten ilk gün ortaya çıkardı." dedi.