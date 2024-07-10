Ferrari'nin yaşadığı sorun tam olarak ne?

Ferrari son yarışlarda performans anlamında ciddi bir düşüş yaşadı. Takım, en son büyük güncelleme paketinin gelmesinden sonra en hızlı dördüncü takım konumuna düştü ve artık galibiyet savaşından çok uzak.

Sorunların simülatör ve gerçek pistte elde edilen verilerin korelasyonuyla ilgili olduğuna dair pek çok spekülasyon vardı fakat gerçekte durumun böyle olmadığı iddia edildi.

Ferrari'nin sorun yaşamaya başladığı güncellemeler, yeni bir taban ve difüzör içeriyordu. Düşünce bu parçaların yere basma gücünü arttırmasıydı ve bu hedefe ulaşıldı.

Fakat RacingNews365'in haberine göre bu güncellemeler sonucu ön ve arka süspansiyonun artan yere basma gücü seviyesiyle yeterince başa çıkamadığı ve bunun da dengesizliğe yol açtığı ortaya çıktı.

Başka bir deyişle, Ferrari'nin sorunları yeni parçaların beklenenden daha fazla yere basma gücü üretmesi nedeniyle ortaya çıktı.

Mevcut kurallar altında takımlar, aerodinamik yapıyı iyi şekilde çalıştırabilmek adına, düzlüklerdeki zıplamayı engellemek için iyi bir süspansiyon düzenine sahip olmalılar.

Sonuç olarak Ferrari, iyi bir yere basma gücü elde etmeyi başardı ancak aracın dengesi bozuldu.

2022'den beri mühendisler aracın zıplamasını ve yaşanan denge sorunlarını simüle etmenin çok zor olduğunu söylüyorlar.

Ferrari'nin son güncellemelerde kaçırdığı noktanın bu olduğu düşünülüyor.