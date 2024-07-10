Ferrari'nin yaşadığı sorun tam olarak ne?
Ferrari'nin son dönemde yaşadığı sorunların başında süspansiyon yapısı geliyor olabilir.
Ferrari son yarışlarda performans anlamında ciddi bir düşüş yaşadı. Takım, en son büyük güncelleme paketinin gelmesinden sonra en hızlı dördüncü takım konumuna düştü ve artık galibiyet savaşından çok uzak.
Sorunların simülatör ve gerçek pistte elde edilen verilerin korelasyonuyla ilgili olduğuna dair pek çok spekülasyon vardı fakat gerçekte durumun böyle olmadığı iddia edildi.
Ferrari'nin sorun yaşamaya başladığı güncellemeler, yeni bir taban ve difüzör içeriyordu. Düşünce bu parçaların yere basma gücünü arttırmasıydı ve bu hedefe ulaşıldı.
Fakat RacingNews365'in haberine göre bu güncellemeler sonucu ön ve arka süspansiyonun artan yere basma gücü seviyesiyle yeterince başa çıkamadığı ve bunun da dengesizliğe yol açtığı ortaya çıktı.
Başka bir deyişle, Ferrari'nin sorunları yeni parçaların beklenenden daha fazla yere basma gücü üretmesi nedeniyle ortaya çıktı.
Mevcut kurallar altında takımlar, aerodinamik yapıyı iyi şekilde çalıştırabilmek adına, düzlüklerdeki zıplamayı engellemek için iyi bir süspansiyon düzenine sahip olmalılar.
Sonuç olarak Ferrari, iyi bir yere basma gücü elde etmeyi başardı ancak aracın dengesi bozuldu.
2022'den beri mühendisler aracın zıplamasını ve yaşanan denge sorunlarını simüle etmenin çok zor olduğunu söylüyorlar.
Ferrari'nin son güncellemelerde kaçırdığı noktanın bu olduğu düşünülüyor.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Erik Junius
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Türkiye İş Bankası, bir F1 aracında logosu olan ilk Türk bankası olacak
Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"
Toprak: "BMW bana 'MotoGP'ye gidebilirsin' derse 2025'te giderim"
Redding, Bautista hakkında: "Tam bir çocuk gibi davranıyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar