Ferrari'nin Vettel'e "köstek olması" neden mantıklı değil?

Leclerc'in Portekiz GP'de bir kez daha sıralamalarda ve yarışta çok daha önde yer almasının ardından Vettel, basın toplantısında hayal kırıklığını dile getirmekten çekinmedi.

Vettel'in RTL'ye yaptığı yorumlar, bazıları tarafından iki Ferrari aracının eşit olmadığı düşüncesine sahip olduğu şeklinde yorumlandı.

Ancak Ferrari takım patronu Mattia Binotto gecikmeden bunu yalanladı ve iki araç arasında hiç fark olmadığını söyledi.

Sky Italia'ya konuşan Binotto, "Seb ve Charles'ın araçları aynı, bu konuda şüphe yok." dedi.

Vettel daha sonraki açıklamalarında daha ılımlı şeyler söyledi ancak aslında tam olarak ikna olmuş gibi değildi.

Vettel, "Sanırım aynı araca sahip olduğumu düşünmem gerektiğini düşünüyorum. Etrafımdaki ve garajdaki insanlara güveniyorum." dedi.

Peki gerçekte neler oluyor? Ferrari'nin pilotlardan birisine karşı tutması ve diğer araca köstek olması gerçekten mantıklı mı?

Bu sorulardan ilkine evet ancak ikincisine kesinlikle hayır diyebiliriz.

Vettel, mevcut araçtan sıralamalarda performans alamadığını kabul ediyor. Gridde o kadar geriden başladığı için, Pazar günü yarışta yükselme şansı düşük oluyor.

Şampiyon pilot, araçta istikrar hissetmediği ve Leclerc'in sahip olduğu hislere sahip olamadığı için sıralamalarının kötü geçtiğini söylüyor.

Sıralamalardaki farklara baktığımızda, Vettel'in özellikle son dönemdeki sıralamalarda sezon başına göre daha çok zorlandığı açık.

Aşağıdaki tabloda Vettel'in geride kalan 12 sıralamada takım arkadaşına göre ne kadar geride kaldığına ya da hızlı olabildiğine bakın. Dereceler, tam olarak kıyaslama yapabilmemiz için pilotların katıldıkları son seans dikkate alınarak yazıldı. Yani Leclerc'in Vettel'den daha ileri gittiği sıralamalarda, birlikte katıldıkları en son seans hangisiyse o dereceler eklendi.

Avusturya Leclerc önde +0.283 (Leclerc 7, Vettel 11) Steiermark Vettel önde –0.083 (Leclerc 14, Vettel 10) Macaristan Vettel önde -0.043 (Leclerc 6, Vettel 5) Britanya Leclerc önde +0.912 (Leclerc 4, Vettel 10) 70. Yıl Leclerc önde +0.369 (Leclerc 8, Vettel 11) İspanya Leclerc önde +0.215 (Leclerc 9, Vettel 11) Belçika Leclerc önde +0.265 (Leclerc 13, Vettel 14) İtalya Leclerc önde +0.708 (Leclerc 13, Vettel 17) Toskana Leclerc önde +0.534 (Leclerc 5, Vettel 14) Rusya Leclerc önde +0.370 (Leclerc 10, Vettel 14) Eifel Leclerc önde +0.498 (Leclerc 4, Vettel 11) Portekiz Leclerc önde +0.552 (Leclerc 4, Vettel 15)

Vettel ve Leclerc, sezon başında Vettel'in sorun yaşadığı Silverstone haricinde birbirlerine daha yakınlardı ancak sezon ilerledikçe fark daha fazla açıldı.

Ferrari'nin takımdan ayrılacak olan Vettel'e kasıtlı olarak kötü araç verdiği düşüncesi saçma çünkü bu, Ferrari'nin kendi hedeflerine de ulaşamaması manasına gelir.

Ferrari çok zor bir sezon geçiriyor. Özellikle Spa ve Monza'da alınan kötü sonuçlar, takımın şampiyonada diğerlerinin gerisine düşmesine neden oldu.

Ferrari şu anda takımlar şampiyonasında 6. sırada yer alıyor ve şampiyonada ne kadar yukarıda yer alınırsa, takım o kadar çok gelir elde ediyor.

Geride 5 yarış var ve şampiyonada 3. sırada yer alan Racing Point, Ferrari'nin 33 puan önünde yer alıyor. Ferrari, iki aracıyla birden puanlar alabilirse, şampiyonada o pozisyona ulaşabilir.

F1'de takımlara ödenen parada şampiyonadaki pozisyon önemli olduğu için, bu alanda her bir pozisyonun milyonlarca dolar kazandıracağını unutmamak lazım.

Ferrari gibi iyi finansmana sahip bir takım için bile 6. sıra ile 3. sıra arasında 10 milyon dolar fark söz konusu.

Şampiyonada 6. olmanın Ferrari için kaybı büyük olacağı için, takımın bu sonucu almasını engelleyecek şeyler yapması pek mantıklı görünmüyor.

Ancak Leclerc ve Vettel'in performans anlamında ayrışmasının bir başka açıklaması olabilir. Aynı araca sahip olsalar dahi sürüş stilleri nihai sonuçta etkisini gösteriyor olabilir.

Leclerc ve Vettel takım arkadaşı olduklarından bu yana, her ikisinin oldukça farklı sürüş stillerine sahip oldukları gerçeği açık bir sır.

Vettel, aracın arkası yere oldukça sağlam basan araçlarla uçuşa geçen bir pilot. Onun egzoz beslemeli difüzör döneminde bu kadar hızlı olmasını açıklayan şeylerden birisi de bu.

Şampiyon pilot, aracının arkasının yere bastığına güvendiği an geç fren yapabiliyor ve aracı istediği gibi viraja sokabiliyor.

Aracın arka tarafında, özellikle frenlemede ya da viraj çıkışında stabilite yoksa, bu durum Vettel'i memnun etmiyor. Günümüzdeki aşırı ağır F1 araçları, Vettel'i diğerlerinden daha fazla kötü etkiliyor.

Leclerc ise diğer taraftan daha geleneksel ve adapte edilebilir bir sürüş stiline sahip. O, Max Verstappen gibi kontrolü sıkıntılı araçları baş edebiliyor. O, en başından itibaren modern F1 araçlarındaki önden kayma özelliğiyle aracı nasıl daha iyi idare edebileceğini öğrendi.

İki farklı sürüş stiline sahip pilotlara sahip olan takımların önünde iki seçenek olur. Ya ikisine uygun bir orta yol bulmaya çalışırlar, ya da başlarını eğip birisine daha uygun yönde ilerlerler.

Bu açıdan, bu durumda pilotlardan birisi takımın geleceğiyse ve diğeri takımdan ayrılacaksa, bu durumda takımda kalacak olanın gereksinimleri doğrultusunda ilerlersiniz.

Leclerc: "Sürüş stilime uygun güncellemeler oldu"

Portekiz'de Pazar akşamki basın toplantısında Leclerc, Ferrari'nin son 3 yarışta getirdiği güncellemelere dair ilginç bir cevap verdi.

Leclerc, "Şu anda araçta çok rahat hissediyorum. Bazı güncellemeler getirdik ancak bunlar her zaman benim sürüş stilime uygun doğrultuda oldular. Bu, pist üstünde daha iyi performans göstermemde yardımcı oluyor." dedi.

Leclerc'in cevabı, aslında Ferrari'de neler olduğuna dair en iyi cevaptı. Araç tam olarak Leclerc'in tarzına uyacak şekilde geliştirildi çünkü o takımın gelecek yıldızı olarak görülüyor. Bu açıdan 2022 hedefleri açısından ona yönelmek mantıklı görülüyor.

Vettel için tüm bunlar, sezonun kalan yarışlarında durumu tersine çevirmesinin kolay olmayacağı manasına geliyor.

Ortada milyon dolarların söz konusu olduğu şampiyona üçüncülüğü açısından Vettel'e yardımcı olup olmamak Ferrari'ye bağlı olacak.

Alakalı video