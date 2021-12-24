F1'in en başarılı ve ünlü takımı, 2022 için ufukta görünen teknik düzenlemelerin elden geçirilmesi ve bu yıl için izin verilen sınırlı araç geliştirmesiyle, bu sezonun çoğunu yeni aracın temellerini doğru şekilde atmaya ayırarak geçirdi.

2021, Ferrari'nin hemen hemen her alanda etkileyici adımlar attığı bir sezon oldu. İtalyan ekip, takımlar şampiyonasında altıncı sıradan üçüncü sıraya yükseldi, 192.5 puan kazandı, 2 pole ve 5 podyum elde etti.

Takım pilotları Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc, sürücüler şampiyonasında sırasıyla beşinci ve yedinci oldular ve takım için 22 yarışın 17'sinde çifte puanlar kazandılar. Ferrari'nin tek puansız GP'si, lastik yönetimi sorunları nedeniyle Fransa'ydı.

Ferrari'nin toparlama yolunda olduğunu kanıtlayan istatistikler ise aldıkları puanların ötesine geçti.

Yarış yönetimi, 2020 boyunca Ferrari'yi zorlayan tempo eksikliği dışında, en zayıf yönlerinden biriydi. Hatta takım, geçen Aralık ayında pit stoplarının "en iyi olmaktan çok uzakta" olduğunu ve kullanılan tekerlek somunlarıyla ilgili bir sorun nedeniyle, bir sezon boyunca sıkıntı yaşadıklarını itiraf etti.

2020'de, Ferrari'nin pit stoplarının, sadece %48'i üç saniyeden azdı (takım tarafından iyi ve tutarlı bir pitstop tanımlamak için kullanılan ölçüm). Bu takımı, diğer 10 takım arasında dokuzuncu sırada bıraktı.

Ancak 2021 boyunca bu istatistik %73'e yükseldi ve Ferrari gridde üçüncü sıraya yerleşti. Takım ayrıca ortalama pit stop süresini 2.72 saniyeden 2.55 saniyeye çıkardı.

Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, "Kullandığımız ve sonuç getiren bazı teknik unsurlar olduğu için hem araçta, hem de kullandığımız eğitim ve metodolojiye hakim çalışanlarda, işleri tersine çevirmek için oldukça büyük bir program düzenledik."

"Bugün, kriterlere göre üçüncüyüz ve bu yanlışlıkla olmadı, puanlarda üçüncü sıradayız. Bu nedenle, arka plan çalışmasının, nasıl daha iyi performanslara yol açtığının iyi bir temsili olduğunu düşünüyorum ve bu, pit stoplar, lastik yönetimi, yarış stratejisi ve birçok şey için geçerli." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, makes a pit stop Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari bu yıl galibiyet veya şampiyonluk için savaşmıyor olsa da, takım McLaren ile üçüncülük mücadelesini kendi şampiyonluk savaşı olarak gördü. İki takım yıl boyunca başa baş gitti ancak sezonun güçlü bir şekilde sona erdirmeleri Ferrari'ye 47.5 puan farkla üçüncülüğü kazandırdı.

Mekies, "Böyle yakın bir şampiyonluk mücadelesinin en önemli noktası, puan puana gidilirken, yarışınızın en üst seviyede olmasıdır."

"Bu yıl işin şakası yoktu. Bu nedenle araç istediğimiz kadar hızlı olmasa bile dünya şampiyonluğunu alacakmış gibi mücadele ettik." dedi.

Sainz, yarışlarını keskinleştirmek için en uç noktaya kadar giden bir takım olan McLaren'den Ferrari'ye geldiğinde, yarış performansındaki toparlanma ihtiyacını fark etti.

Sainz, Autosport'a, "Bu benim için çok büyük bir şeydi."

"Sezon başında takıma geldiğimde, strateji ve lastik yönetiminde yarışı yürütme şeklimizde ilerleme kaydetmemiz gerektiğini düşündüm. İlk yarışlar çok zordu."

"Bu konuda sezon boyunca gerçekten güçlü bir ilerleme kaydettik. Araç belki biraz daha iyi performans gösteriyordu ama sezonun başından çok daha iyi de değildi. Şimdi yarışı yürütme konusunda ne kadar tutarlı olduğumuzu görüyorsunuz ve bu, başlangıca kıyasla çok farklı bir seviyede.” dedi.

Yarış operasyonlarındaki iyileşme, Ferrari'nin 2021 boyunca artan dayanıklılığından belli oluyordu. Takım 2020'de altı kez yarıştı dışı kalmıştı ancak 2021'de sadece bir kez yarış dışı kaldı. Ayrıca ilk 10'da, diğer tüm takımlardan daha fazla finiş gördü.

Ancak aracın saf hızı, Ferrari'nin felaket 2020 sezonundan sonra adım atması gereken noktaydı. Takım sadece lider orta grup takımlarıyla rekabete girmeyi başarmakla kalmadı, sıralamada üçüncü oldu, aynı zamanda Mercedes ile aradaki farkı da kapattı.

Ferrari'nin verilerine göre takım, sıralama turlarında 2020'de Mercedes'in ortalama 1.34 saniye gerisindeyken, 2021'de 0.64 saniye gerideydi. Bu fark, yılın başında 0.4 saniyeye kadar düşmüştü ancak sezon ilerledikçe giderek arttı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Takım patronu Mattia Binotto, “2020 ile 2021 arasındaki tur zamanı farkını Mercedes sürücülerini baz alarak analiz edersek, geçen yıl sıralama turlarında onlardan 1.3 saniye gerideydik, bu yıl aradaki fark kapandı ve 0.6 saniyeye düştü. Hâlâ önemli bir fark ama takımın kış boyunca projenin zayıf noktalarını tespit edip, geliştirmeye çalıştığını gösteren bir fark."

“Fakat amaç farkı azaltmaya çalışmaktı. 2020'nin durumunun tamamen farkındaydık ve gerçekçi olmak gerekirse aradaki farkı kapatmak imkansızdı." dedi.

Ferrari'nin yarış hızındaki kazanımları daha küçüktü ama yine de iyi ilerleme belirtileri gösterdiler: Mercedes ile ortalama fark 1.1 saniyeden 0.8 saniyeye düştü. Binotto bunun, "hâlâ önemli bir fark" olduğunu söyledi ama Ferrari'nin, 2022'ye odaklandıkları için sezon boyunca aracını fazla geliştirmediğine dikkat çekti.

Tüm bunlar, Ferrari'yi, 2022'de gelecek düzenlemelere hazırlanırken yüreklendiriyor. Takım, kış boyunca kazanımlar açısından gücünü kanıtladı, yarış operasyonlarını keskinleştirdi ve en güçlü sürücü kadrolarından birine sahip.

Ferrari için şimdiki zorluk, bu kış her şeyi bir araya getirmek ve böylece yeni düzenlemelerden yararlanarak, mücadeleyi bir kez daha Mercedes ve Red Bull'a götürmek olacak.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, celebrate on the podium Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images