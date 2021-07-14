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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 Analiz

Ferrari'nin taban testleri sonunda nasıl meyvesini verdi?

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Ferrari son birkaç yarıştır yeni taban tasarımının faydasını görmeye çalışıyor. Bu kapsamda yeni tasarım felsefesinde bazı değişiklikler yapıldı.

Ferrari'nin taban testleri sonunda nasıl meyvesini verdi?

Bir süre antrenman seanslarında test edilen yeni taban, sonunda Avusturya'da iki pilotuna birden yarışta verildi ve bu tasarım, takıma performans kazandırmış gibi göründü.

Ferrari'nin bu kazancının ardından gelin Ferrari'nin ilk 9 yarışta yaptığı taban güncellemelerine yakından bakalım...

Ferrari SF21 taban detay

Ferrari SF21 taban detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari sezona, 2020 sezonu boyunca test ettiği taban tasarımına benzer bir tasarımla başladı.

İlk tasarımda, tabanın arka tarafı kurallarda belirtildiği gibi kırpılmıştı ve tabanın arka dış tarafında kanatçıklar bulunuyordu.

Kırpılan bölümün ortasında, 3 adet r şeklinde kanatçık yer vardı. Bu, hava akımının arka tekerleğe gelmeden önce yönlendirilmesini sağlıyordu.

Ferrari SF21 taban detay

Ferrari SF21 taban detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Takımın griddeki diğer takımları takip etmesi çok uzun sürmedi ve Ferrari, Z şeklinde kesikli tabana geçen 7. takım oldu.

Takım ayrıca kesiğin olduğu bölümdeki etkiyi arttırmak için tabanın o kısmına bir kaplama ekledi ancak bununla birlikte arka taraftaki r şeklindeki 3 kanatçık kaldırıldı.

Ferrari SF21 taban detay

Ferrari SF21 taban detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Z şeklindeki kesikli tasarıma geçilmesinin ardından arka tekerleğin ön kısmına gelen bölümde birçok çözüm test edildi. O bölümde 4 ila 7 arasında kanatçığın olduğu tasarımlar kullanıldı. Bu bölümdeki kanatçıklar lastik püskürmesi* sorununun aşılmasına yardımcı oluyor.

* Lastik püskürmesi, yük altında bozulan lastiğin yanal olarak dışarı doğru taşarak hava akımını bozması manasına geliyor. Bu durum, difüzörün etkisini azaltıyor.

Ferrari SF21 yeni taban

Ferrari SF21 yeni taban

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari daha sonra yine r şeklindeki kanatçıkları Z şeklinde kesikli tabanda test etti ve en arkada 6 tane kanatçık kullanırken ondan önce 3 adet r kanatçık kullandı ve bu tasarım Avusturya GP'de kullanıldı.

Ferrari sadece tabana önem vermekle kalmadı, aynı zamanda ön ve arka kanatta da paralel bir şekilde farklı konfigürasyonları denedi.

Ferrari SF21 arka kanat kıyaslaması

Ferrari SF21 arka kanat kıyaslaması

Fotoğraf: Giorgio Piola

Yukarıdaki resimde sağ üst köşede gördüğünüz üzere Ferrari düşük ve yüksek yere basma gücü paketinde daha geleneksel arka kanat kullandı ancak aynı zamanda sol üstteki kaşık şeklindeki arka kanat seçeneğine de sahipti. Bu tasarım, sürüklenmeyi çok fazla arttırmadan yere basma gücü üretmeye yardımcı oluyor.

Bununla birlikte, esnek kanat tartışmaları ve alınan önlemler sonucunda Ferrari'nin arka kanat kenar plakasının alt tarafında düzenleme yaptığı ve ok işareti ile gösterilen kuyruk bölümünü kaldırdığı görülüyor.

Ferrari SF21 ön kanat kıyaslaması

Ferrari SF21 ön kanat kıyaslaması

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, aracın ön tarafında da farklı yere basma gücü gereksinimlerine uygun iki farklı kanat tasarımına sahipti.

Üstteki iki kanat parçasının iç kısımları ayarlanabilir durumdayken, dış kısımları kanat açısı nasıl olursa olsun daha sabit bir tasarıma sahip.

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