Ferrari'nin taban güncellemesi, 2023 öncelikleri açısından neleri işaret ediyor?

Takım, her koşulda kendisi ile Red Bull arasındaki performans farkını kapatmaya çalışmaktansa, neden sıralama turlarında rakibine yakın görünürken yarışta çok geride kaldığını anlamak zorunda kaldı.

Bunun doğrudan bir yanıtı yok çünkü bu, Mercedes'in yaptığı gibi, konseptinin hiç işe yaramadığını ve başka bir yöne yönelmesi gerektiğini fark etmesi gibi basit bir durum değil.

Bu nedenle, şimdiye kadar sezonun ilk bölümünde yalnızca birkaç küçük değişiklik yapıldığını gördük. Ancak bunlar, yapılacaklar listesinin başında nelerin geldiği konusunda bize bazı ipuçları vermeye yetiyor.

Ferrari şu an için İspanya Grand Prix'sinde tanıtılacak olan yeni bir arka süspansiyon üzerinde çalışıyor ancak Miami'de yenilenmiş bir zemin ve difüzör tanıttı ve bu bölümde çok sayıda değişiklik yaptı.

Tabanın daha dik açılı dış kısmı (mavi ok), dış çitle buluştuğunda daha sığ bir düşüş lehine terk edilerek, zeminin ön kenar geometrisinde birkaç değişiklik yapıldı.

Bu, zeminin aşağı doğru inen (sarı çizgili) rampa bölümünde çitin arkasında daha belirgin bir çıkıntıya neden oldu. Sonuç olarak, önündeki zemin çitinin arka kenarının şekli ve yüksekliği de değiştirildi.

Eğimdeki değişiklik, hava akışının üst yüzeydeki davranışını etkiler. Ancak belki daha da önemlisi, aynı zamanda, etkiyi daha da artırmak için zemin çitlerinin şekli de muhtemelen optimize edilerek, zemin altındaki mevcut alanı da değiştirir.

Bahsi geçen değişikliklere yanıt olarak, zemin kenarlarında kullanılan çeşitli yüzey konturlarında da değişiklikler oldu.

Yukarıya doğru kıvrılan bölüm, kesikler ve arka tekerleğe doğru incelen bölümün profili, önlerindeki değişikliklerden yararlanmak için dikkatli bir şekilde yeniden şekillendirildi ve bunu yaparken, lastik püskürmesinin neden olduğu sorunlar da göz önünde bulunduruldu.

Ferrari SF-23 new floor detail, 2022 comparison inset Photo by: Giorgio Piola

İlginç bir şekilde Ferrari'nin bazı rakipleri, geçen sezonun başlarında Maranello takımının sahip olduğu gibi daha belirgin bir kenar kanat bölümüne sahip olmak için büyük değişiklikler yaparken, Ferrari tam tersi bu bölümde daha sakin kalan taraflardan oldu.

Bunun yerine Ferrari, 2022 sezonu sırasında alınan tasarım kararlarını bu sezon takımlara uygulanan kural değişikliklerine uyacak şekilde uyarlayarak rotasında kaldı.

Bu açıdan, Ferrari'nin tutarlılık eksikliği riskine rağmen en yüksek performansı kovalayan bir platform yerine daha yumuşak bir platformu tercih ettiği görülüyor.

Zemin ve difüzörde yapılan değişikliklere bakıldığında, takımın SF-23'ün dengesini daha da geliştirmeye ve düşük, orta ve yüksek hızlı virajlarda sürücülerine daha iyi aerodinamik stabilite sunmaya öncelik verdiği açıkça görülüyor.

Ferrari, taban üstünde yapılan değişikliklerden fayda sağlamak için difüzörde de ince değişiklikler yaptı. Bu kapsamda 2022'de sunulan bir güncellemeye benzer bir şekilde, difüzör ortasındaki tekne kuyruğu bölümünün şeklini değiştirip omurgayı arkaya doğru uzattı.

Ferrari SF-23 diffuser Photo by: Giorgio Piola

Ve bizim görebildiğimiz pek çok değişiklik olsa da, zemin güncellemeleri söz konusu olduğunda her zaman esas olan zemin altıdır.

Ne yazık ki, diğer değişikliklerin boyutu göz önüne alındığında herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını göremiyoruz ancak takımın bu bölümde de optimizasyonlar yapmış olması büyük bir ihtimal.