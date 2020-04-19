Ferrari'nin sorunlu motora rağmen aerodinamiyi suçladığı araç: F92A

Ferrari için en zor şampiyonalarından birisi 1992 sezonuydu. O sene piste çıkarılan F92A aracı cesurca ancak felaket bir araçtı. Bu araçla Ferrari sadece 21 puan kazanıp 2 defa podyuma çıkabilirken, sezon boyunca birçok kez dayanıklılık sorunuyla yolda kaldı.

O dönemde aracın aerodinamisi, özellikle de çift taban konsepti zayıf performansın gerekçesi olarak gösterilmişti ancak Jean Alesi ile yapılan bir röportaj, o dönemde yaşananlara dair yeni bir bakış açısı getirdi.

Ferrari'nin tasarımcılarından olan Jean-Claude Migeot'un da yardımıyla, o sene tam olarak neler olduğunu inceledik.

O sene asıl sorunun şaside değil, V12 motorundan kaynaklandığını anladık.

Motorsport.com'a konuşan Jean Alesi, "Motor, sızıntılar nedeniyle sıkıntılıydı. Yanma odasındaki piston segmanlarından yağ sızıyordu."

"Bu yüzden 40 - 50 beygir güç kaybediyorduk. Ancak Ferrari geleneğinde sorunun V12 motorda olduğunu söyleyemezdiniz. Bunun yerine suçu arabaya atıyorduk ancak bu da kötü bir şeydi çünkü ilginç bir konsepte sahipti." dedi.

Ferrari F92A (644) 1992 exploded detail view Photo by: Giorgio Piola Ferrari F92A double floor Photo by: Giorgio Piola

Bu araçta yeni ve cesur bir aerodinami paketi olduğu için, suçu arabaya atmak oldukça kolay olacaktı. Takım, araca ikinci bir taban yerleştirmiş ve bu tabana jet tarzı sidepodlar eklemişti. Bu tasarım griddeki tüm tasarımlardan hem farklı görünüyor, hem de farklı çalışıyordu.

O dönemde çift tabanın esnediği, bu yüzden aerodinamik yükün istikrarsızlaştığı ve aracının kontrolünün zorlaştığı iddia ediliyordu. Ancak Migeot, böyle bir durumun olmadığını söyledi.

Migeot, "Araç yeni V12 motoru ve yeni şasisiyle çok yenilikçiydi ancak sorunlar mekanikti. Yağ sızıntısı nedeniyle motor gücü zayıf kalıyordu."

"Yarışı yeteri kadar yağ ile tamamlayabilmek için ekstra yağ deposu kullanıyorduk. Bu, mono şok (tek) ön süspansiyonu ayarlamada ekstra zorluk yaşamamıza neden oluyordu.

Ferrari F92A mono shock Photo by: Giorgio Piola

Aynı sene, Dallara BMS Ferrari'nin bir önceki V12 motorunu kullanıyordu ve daha yüksek hızlara ulaşabiliyordu. Sezon ortasında çözüm konusunda bir fikir oluşmaya başladı.

Migeot, "Bizi Sante Ghedini'nin kontrolünde neden iyi maksimum hıza ulaşamadığımızı anlayabilmek için Jean Alesi ile birlikte yüksek hızlı bir piste test yapmaya gönderdiler."

"Araca ilk olarak bir önceki senenin motorunu yerleştirdiler. Alesi anında aracın daha fazla beygir gücüyle farklı bir araç gibi olduğunu hissetti." dedi.

Ferrari F92A -F93A section comparison Photo by: Giorgio Piola

Yukarıdaki resimde 92A ve 93A modellerini kıyasladığımızda, 92A'nın çift tabanı nedeniyle radyatörlerin genişletildiğini ve egzozun yüksek konumlandırıldığını görebilirsiniz.

Araç aslında çok fazla yere basma gücü üretiyordu, bu Migeot'un açıklamasında bahsettiği gibi yağmurlu havalarda ortaya çıkıyordu.

"Arabanın neler yapabileceklerini Magny-Cours'ta yağmur başladığında gösterdik. Herkes piste oluksuz lastiklerle çıktı ancak Jean lastik değişimi için pite gelen son isimdi. F92A yağmurda bile çok fazla yol tutuşuna sahipti."

Ferrari F92B bottom Photo by: Giorgio Piola

Migeot ayrıca Ferrari'nin araçta iyi yere basma gücü olduğunu bildiğini, buna karşı sorunu anlama ve aracı geliştirme çalışmalarının durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Mesela, bu kapsamda aracın istikrarsızlığının araçtan kaynaklanmadığını doğrulamak için farklı bir çift taban tasarımı hazırlandı.

Ardından araca enlemesine vites kutusu koyuldu. Migeot, "O tasarım daha kompakttı ancak aynı zamanda daha genişti. Bu yüzden hava akımının bu iki kanaldan geçişi kötüleşmiş oldu. Kısacası gittikçe daha da yavaşlıyorduk."

Ferrari F92A gearboxes comparison Photo by: Giorgio Piola Ferrari F92A - F92AT comparison Photo by: Giorgio Piola

"Büyük hayal kırıklığı yaşattı çünkü yaşananlar karşısında ben günah keçisi ilan edildim. Gerçekten yazık oldu çünkü F92A, çok fazla yere basma gücü üreten çok uzun düz bir tabana sahipti. Geliştirilmesi gereken bir konseptti ancak ertesi sene kural değişiklikleriyle yasaklandı."

"Ferrari her zaman motorlarıyla efsane olan bir takım oldu, bu yüzden V12 eleştirilemezdi çünkü aksi takdirde kilisede küfür etmiş gibi olurdunuz. F92A'da en büyük sorunun motor olduğu herkese açık olsa da, suç aerodinami tarafına atıldı." dedi.

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