Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
221 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin sorunlu motora rağmen aerodinamiyi suçladığı araç: F92A

paylaşım
yorumlar
Ferrari'nin sorunlu motora rağmen aerodinamiyi suçladığı araç: F92A
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Franco Nugnes
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
19 Nis 2020 15:48

Ferrari günümüzde yarış galibiyeti ve şampiyonluk mücadelesi veren bir takım olsa da 1980'lerin sonu, 1990'ların başında bir dönem bugünkü döneminden çok farklı bir takımdı.

Ferrari için en zor şampiyonalarından birisi 1992 sezonuydu. O sene piste çıkarılan F92A aracı cesurca ancak felaket bir araçtı. Bu araçla Ferrari sadece 21 puan kazanıp 2 defa podyuma çıkabilirken, sezon boyunca birçok kez dayanıklılık sorunuyla yolda kaldı.

O dönemde aracın aerodinamisi, özellikle de çift taban konsepti zayıf performansın gerekçesi olarak gösterilmişti ancak Jean Alesi ile yapılan bir röportaj, o dönemde yaşananlara dair yeni bir bakış açısı getirdi.

Ferrari'nin tasarımcılarından olan Jean-Claude Migeot'un da yardımıyla, o sene tam olarak neler olduğunu inceledik.

O sene asıl sorunun şaside değil, V12 motorundan kaynaklandığını anladık.

Motorsport.com'a konuşan Jean Alesi, "Motor, sızıntılar nedeniyle sıkıntılıydı. Yanma odasındaki piston segmanlarından yağ sızıyordu."

"Bu yüzden 40 - 50 beygir güç kaybediyorduk. Ancak Ferrari geleneğinde sorunun V12 motorda olduğunu söyleyemezdiniz. Bunun yerine suçu arabaya atıyorduk ancak bu da kötü bir şeydi çünkü ilginç bir konsepte sahipti." dedi.

Ferrari F92A (644) 1992 exploded detail view

Ferrari F92A (644) 1992 exploded detail view

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari F92A double floor

Ferrari F92A double floor

Photo by: Giorgio Piola

Bu araçta yeni ve cesur bir aerodinami paketi olduğu için, suçu arabaya atmak oldukça kolay olacaktı. Takım, araca ikinci bir taban yerleştirmiş ve bu tabana jet tarzı sidepodlar eklemişti. Bu tasarım griddeki tüm tasarımlardan hem farklı görünüyor, hem de farklı çalışıyordu.

O dönemde çift tabanın esnediği, bu yüzden aerodinamik yükün istikrarsızlaştığı ve aracının kontrolünün zorlaştığı iddia ediliyordu. Ancak Migeot, böyle bir durumun olmadığını söyledi.

Migeot, "Araç yeni V12 motoru ve yeni şasisiyle çok yenilikçiydi ancak sorunlar mekanikti. Yağ sızıntısı nedeniyle motor gücü zayıf kalıyordu."

"Yarışı yeteri kadar yağ ile tamamlayabilmek için ekstra yağ deposu kullanıyorduk. Bu, mono şok (tek) ön süspansiyonu ayarlamada ekstra zorluk yaşamamıza neden oluyordu.

Ferrari F92A mono shock

Ferrari F92A mono shock

Photo by: Giorgio Piola

Aynı sene, Dallara BMS Ferrari'nin bir önceki V12 motorunu kullanıyordu ve daha yüksek hızlara ulaşabiliyordu. Sezon ortasında çözüm konusunda bir fikir oluşmaya başladı.

Migeot, "Bizi Sante Ghedini'nin kontrolünde neden iyi maksimum hıza ulaşamadığımızı anlayabilmek için Jean Alesi ile birlikte yüksek hızlı bir piste test yapmaya gönderdiler."

"Araca ilk olarak bir önceki senenin motorunu yerleştirdiler. Alesi anında aracın daha fazla beygir gücüyle farklı bir araç gibi olduğunu hissetti." dedi.

Ferrari F92A -F93A section comparison

Ferrari F92A -F93A section comparison

Photo by: Giorgio Piola

Yukarıdaki resimde 92A ve 93A modellerini kıyasladığımızda, 92A'nın çift tabanı nedeniyle radyatörlerin genişletildiğini ve egzozun yüksek konumlandırıldığını görebilirsiniz. 

Araç aslında çok fazla yere basma gücü üretiyordu, bu Migeot'un açıklamasında bahsettiği gibi yağmurlu havalarda ortaya çıkıyordu.

"Arabanın neler yapabileceklerini Magny-Cours'ta yağmur başladığında gösterdik. Herkes piste oluksuz lastiklerle çıktı ancak Jean lastik değişimi için pite gelen son isimdi. F92A yağmurda bile çok fazla yol tutuşuna sahipti."

Ferrari F92B bottom

Ferrari F92B bottom

Photo by: Giorgio Piola

Migeot ayrıca Ferrari'nin araçta iyi yere basma gücü olduğunu bildiğini, buna karşı sorunu anlama ve aracı geliştirme çalışmalarının durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Mesela, bu kapsamda aracın istikrarsızlığının araçtan kaynaklanmadığını doğrulamak için farklı bir çift taban tasarımı hazırlandı.

Ardından araca enlemesine vites kutusu koyuldu. Migeot, "O tasarım daha kompakttı ancak aynı zamanda daha genişti. Bu yüzden hava akımının bu iki kanaldan geçişi kötüleşmiş oldu. Kısacası gittikçe daha da yavaşlıyorduk."

Ferrari F92A gearboxes comparison

Ferrari F92A gearboxes comparison

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari F92A - F92AT comparison

Ferrari F92A - F92AT comparison

Photo by: Giorgio Piola

"Büyük hayal kırıklığı yaşattı çünkü yaşananlar karşısında ben günah keçisi ilan edildim. Gerçekten yazık oldu çünkü F92A, çok fazla yere basma gücü üreten çok uzun düz bir tabana sahipti. Geliştirilmesi gereken bir konseptti ancak ertesi sene kural değişiklikleriyle yasaklandı."

"Ferrari her zaman motorlarıyla efsane olan bir takım oldu, bu yüzden V12 eleştirilemezdi çünkü aksi takdirde kilisede küfür etmiş gibi olurdunuz. F92A'da en büyük sorunun motor olduğu herkese açık olsa da, suç aerodinami tarafına atıldı." dedi.

Galeri:

Slider
Liste

Ferrari F92 yan görüntü

Ferrari F92 yan görüntü
1/6

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari F92 vites kutusu kıyaslaması

Ferrari F92 vites kutusu kıyaslaması
2/6

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari F92A (644) 1992 egzoz paketi

Ferrari F92A (644) 1992 egzoz paketi
3/6

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari F92A hava akımı

Ferrari F92A hava akımı
4/6

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari F92A'nın yüzeyinde hava akımının nasıl olduğunu gösteren bir Piola çizimi

Toro Rosso STR6 çift taban

Toro Rosso STR6 çift taban
5/6

Fotoğraf: Giorgi Piola

Toro Rosso, STR6 aracında çift taban konseptini az da olsa yeniden hayata geçirmişti.

Toro Rosso STR6

Toro Rosso STR6
6/6

Fotoğraf: Giorgi Piola

Sonraki haber
Vettel: "Araçta daha rahatım fakat SF1000 yeterince rekabetçi değil"

Önceki haber

Vettel: "Araçta daha rahatım fakat SF1000 yeterince rekabetçi değil"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Giorgi Piola

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
67 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
17:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
21:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
18:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
21:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
21:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: "Hedefimiz Leclerc'i şampiyon yapmak"

2s
2
Formula 1

Vettel: "Araçta daha rahatım fakat SF1000 yeterince rekabetçi değil"

53dk
3
Formula 1

Russell: "Leclerc ve Verstappen bile Mercedes'in teklifini geri çevirmez"

4
Super Formula

Super Formula’yı tanıyalım!

5
Formula 1

F1 tarihinde bugün: 19 Nisan

3s

Son Videolar

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1
3s

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Son Haberler

Ferrari'nin sorunlu motora rağmen aerodinamiyi suçladığı araç: F92A
F1

Ferrari'nin sorunlu motora rağmen aerodinamiyi suçladığı araç: F92A

Vettel: "Araçta daha rahatım fakat SF1000 yeterince rekabetçi değil"
F1

Vettel: "Araçta daha rahatım fakat SF1000 yeterince rekabetçi değil"

Sainz: "Hâlâ F1 2019 oyununa alışmaya çalışıyorum"
eSpt

Sainz: "Hâlâ F1 2019 oyununa alışmaya çalışıyorum"

Ferrari: "Hedefimiz Leclerc'i şampiyon yapmak"
F1

Ferrari: "Hedefimiz Leclerc'i şampiyon yapmak"

F1 tarihinde bugün: 19 Nisan
F1

F1 tarihinde bugün: 19 Nisan

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.