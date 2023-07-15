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"Ferrari'nin Silverstone'da Williams'a yenilmesi kabul edilemez"

Bernie Collins, Ferrari'nin Britanya Grand Prix'sinde Williams tarafından mağlup edilmesinin 'kabul edilemez' olduğunu söylerken Ferrari'nin başarısızlığı için bazı sebepler sunuyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, in the pits

Britanya GP'sine Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in dördüncü ve beşinci sıralarda başlamalarına rağmen, takım arkadaşları Ferrari'nin stratejisinin bir kez daha sorgulandığı bir Pazar günü bitiş çizgisini dokuzuncu ve onuncu sırada geçtiler.

Leclerc erken bir pit yaparak iki pit stop stratejisine zorlanırken, Sainz'a da diğer pilotların aksine orta yerine sert lastik takıldı.

Takımın stratejisi Leclerc'in güvenlik aracının ardından yarış yeniden başladığında DRS treninde sıkışıp kaldığı ve Sainz'in bir tur içinde üç sıra kaybettiği anlamına geliyordu.

Collins, Ferrari'nin düşük sıcaklıklara ve lastik bozulmasına gereken tepkiyi veremediğine inanıyor, ancak Cuma günkü ikinci antrenmanda Leclerc'in elektrik probleminin onları engellemiş olabileceğini söylüyor.

Eski Aston Martin stratejisti Sky Sports podcast'ine verdiği demeçte, "Silverstone'da bir Ferrari'nin bir Williams tarafından yenilmesi, takım performansı açısından kabul edilemez bir durum." 

"McLaren ile birlikte orta-sert stratejiyi seçen birkaç takımdan biriydiler, yarış boyunca daha düşük aşınma açısından orta-yumuşak stratejinin daha iyi olduğunu gösteren kanıtlara rağmen."

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"Neden bu stratejiye bu kadar bağlı kaldıklarını anlamaya çalıştım ve şunları düşündüm: Sebeplerden biri Leclerc'in Cuma günü ikinci antrenmanda hiç tur atmamasıydı, dolayısıyla ellerinde uzun tur verileri yoktu.  Uzun tur verileri elde etmek için tek bir araca sahiplerdi ve Cuma günü Carlos'un aracında Mercedes gibi bir takımla karşılaştırdığınızda yumuşak lastikte çok fazla aşınma vardı."

"Sanırım geçmişte birçok kez Ferrari'nin sorun yaşadığı ve Cuma günü açıkça görülen bu fazla aşınma hakkında konuştuk ve bu belki de onların yumuşak lastikten korkmasına sebep oldu."

"Ayrıca her iki Ferrari'nin de Mercedes'in hemen arkasında yarışıyor olmasından endişe duyuyorlardı ve bir noktada Mercedes'in pitle öne geçme riskinden kurtulmak istediler."

"Bu yüzden özellikle Leclerc'i erken pite gitmeye zorladılar. Bu da sert lastiği zorladı çünkü daha uzun bir stint yapılması gerekti." dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

Leclerc'in rakiplerinden hiçbirinin bu erken pite karşılık vermemesi, Monakolu pilotun güvenlik aracı çıktığında ilk 10'da ikinci bir pit stop yapmak zorunda kalan tek pilot olduğu anlamına geliyordu.

Collins sözlerine şöyle devam etti: "Leclerc o zorlu pit stopun ardından 'Sanırım çok erken pite girdik çocuklar' dedi."

"Ve sonra tekrar pite girmek zorunda kaldılar çünkü bu sert lastiklerle 14 tur atmışlardı. Bu da araç için sorunu daha da derinleştirdi."

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