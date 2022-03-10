Ferrari'nin sidepod önü güncellemesi

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Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, Barselona'daki testlerde yapmış olduğu açıklamada Bahreyn testlerinde araçlarında güncelleme yapmayacaklarını, bunun yerine mevcut aracı optimize ederek daha fazla performans çıkarmayı hedeflediklerini söylemişti.

Bugün başlayan testlerde Ferrari'nin tabanın sidepodun önüne denk gelen kısmında, dalgalanma sorununa fayda sağlayacak bir değişiklik yaptığı görüldü.

Ferrari F1-75: c'è una paratia verticale sul bordo d'uscita del fondo Photo by: Giorgio Piola

Aşağıdaki resimde Venturi kanalının üstünde beyaz ok ile işaretlenen dikey parça F1-75'e yeni eklenmiş durumda.

Ferrari F1-75: ecco la bandella apparsa sul fondo vicino al telaio Photo by: Giorgio Piola

Tabanın uç kısmına eklenen bu dikey parçanın, hava akımını sidepod hava girişinin altından tabana doğru yönlendirmeye ye sidepodun alt kısmındaki rotayı takip etmeye yardımcı olması bekleniyor.

Buradaki amaç oldukça açık: Hava akımını arka tekerleklerin dışına doğru yönlendirmek ve taban altındaki hava akımını mühürleyerek dışarı çıkmasını engellemek. Mühendisler ayarlarla aracın dalgalanmasını engelleyerek tabanın piste dengeli bir şekilde yaklaşması için çalışıyorlar.

Ferrari, F1-75'in mevcut halinden maksimum performansı alabilmek için tüm fırsatları analiz etmeye devam ediyor.