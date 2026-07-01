Ferrari’nin Shell ile ortaklığı takıma nasıl avantajlar sağlıyor?

2026 Britanya Grand Prix'si, Shell ve Ferrari'nin Formula 1'deki ilk ortak zaferinin 75. yıl dönümünü simgeliyor. Bu birliktelik, sadece bir sponsorluk olmanın ötesinde, her iki markanın yol araçlarına ve pist performansına yön veren derin bir teknik ortaklığa dayanıyor.

Shell Motor Sporları Baş Bilim İnsanı Valeria Loreti, Formula 1 projesinin marka görünürlüğünün çok ötesinde bir anlam taşıdığını belirtti. Loreti, Maranello’daki fabrikadan yarış hafta sonlarına kadar uzanan bu iş birliğini şu sözlerle aktardı: "Shell logosu nesillerdir Ferrari araçlarının üzerinde yer alıyor ancak bu ilişkinin asıl değeri, her gün perde arkasında yürütülen teknik iş birliğinde saklı.”

“Shell ve Ferrari, takımın güç ünitesi için özel olarak tasarlanmış yakıtlar ve yağlar geliştirmek üzere birlikte çalışıyor.”

“Hamburg’daki teknoloji merkezimizde ve küresel araştırma-geliştirme ağımızda görev yapan bilim insanlarımız aynı zamanda Ferrari mühendisleriyle de veri analizleri yapıyor, test programları yürütüyor ve performansı, verimliliği ile dayanıklılığı artıracak yeni formüller geliştiriyor.”

“Bu yüzden biz bunu bir sponsorluktan ziyade bir 'İnovasyon Ortaklığı' olarak tanımlıyoruz."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Shell'in F1 programı, her yıl 110'dan fazla teknik uzmanın 38 bin saati aşan çalışmasını kapsıyor. Bu uzmanların bir kısmı, her yarışta taşınabilir pist üstü laboratuvarı aracılığıyla Ferrari'nin operasyonlarına doğrudan destek veriyor.

Loreti, bu sürecin önemini şöyle açıkladı: "Uzmanlarımız yarış hafta sonu boyunca yakıt ve yağ numunelerini analiz ediyor, ürün performansını ve kurallara uygunluğunu doğruluyor.”

“Pist üstünde elde edilen veriler ve analizler eş zamanlı olarak paylaşılıyor. Bu durum, takımın motor sağlığının düzenli takip edilmesine, performansı optimize etmesine ve dayanıklılık konusunda doğru kararlar almasına yardımcı oluyor."

Formula 1’in 2026 yılındaki değişen güç ünitesi kuralları, yakıt tedarikçileri için tamamen sürdürülebilir yakıtlara geçiş zorunluluğunu da beraberinde getirdi. Bu sürecin teknik açıdan çok büyük bir zorluk olduğunu belirten Loreti, detayları şu şekilde paylaştı: "Sürdürülebilir bir yarış yakıtı üretmek, tüm tedarik zincirini yeniden düşünmemizi gerektirdi.”

Fotoğraf: Shell Motorsport

“Geliştirme programının bir parçası olarak iki milyondan fazla yakıt simülasyonu gerçekleştirdik. Buradaki asıl zorluk sadece sürdürülebilir bir yakıt üretmek değildi; asıl zorluk, Formula 1'in ve Ferrari'nin yeni güç ünitesi tasarımının talep ettiği performansı, verimliliği ve dayanıklılığı eksiksiz şekilde sunabilmekti."

2026 kuralları, sezon içi teknik gelişime izin veren ADUO (Ek geliştirme ve güncelleme fırsatları) sistemini de içeriyor. Ferrari, bu hak kapsamındaki motor güncellemesini geçtiğimiz Avusturya Grand Prix'sinde getirmişti.

Loreti, motor gelişimine paralel olarak yakıtların da güncellendiğini belirterek sözlerini tamamladı: "Gerek yarış yakıtımız gerekse yağlarımız, mevcut güç ünitesinin hassas gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanıyor.”

“Güç ünitesi geliştikçe, biz de formüllerimizi sürekli olarak yeniliyor ve optimize ediyoruz. Bu ortak gelişim yaklaşımı, sıvıların her zaman en son motor donanımıyla tam uyumlu çalışmasını ve paketten maksimum performansın alınmasını sağlıyor."