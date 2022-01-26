Ferrari'nin SF21 ile test yapmasını Mercedes motorlu bir takım engellemiş

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Franco Nugnes'ın deyimiyle 2022 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Ferrari, rakiplerini tekrar korkutmaya başlamışa benziyor.

Ferrari, normalde bu hafta Fiorano'da dört günlük özel bir test yapmayı planlıyordu. Bu testte 2021 SF21 kullanılacaktı. Fakat ani bir kararla testin 2021 aracıyla yapılmayacağı duyuruldu. Bunun sebebi ise FIA'nın 2021 araçlarıyla test yapılmasına izni vermemesiydi.

Normalde takımların artık tüm eski araçlarıyla test yapılmasına izin veriliyor fakat Ferrari bunu yapmaya çalıştığında, engellerle karşılaştı.

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre, Fiorano'da gerçekleştirilecek testte SF21'in kullanılmasını engelleyen taraf FIA değil, geçen yılki araçların kullanımının yasaklanması yönünde baskı yapan bir takımdı.

Peki geçen yılki Ferrari ile dört günlük bir test yapılmasına karşı çıkan takım hangisiydi? Söylentiler Mercedes destekli bir takım olduğunu ortaya koyuyor. Fakat bu takım, fabrika ekibi değil.

Yapılan son toplantıda takımlar, oy birliğiyle 2021 araçlarının artık testlerde kullanılmasını kabul etse de, FIA henüz kural değişikliğini yazılı olarak onaylamadı. Yani yürürlükte olan kural, hâlâ son iki yılda kullanılan araçlarla test yapılmasına izin vermiyor.

Fakat tüm takımlar ortak fikirde olsaydı, o zaman Ferrari'nin test yapmasının önünde engel olmayacaktı.

Engelleme girişiminde bulunan takım hedefine ulaşmışa benziyor çünkü Ferrari'nin planlarını doğrudan etkilemiş oldu. Takım nihayetinde SF71H ile sürüş yapma kararı alsa da, salı günü test yapamadı ve çarşamba sabahını da kaybetti.

Takım, 2018 SF71H'yi geçen yıl aktif şekilde kullansa da, artık ihtiyacı kalmadığı için, üzerinde çalışmayı çoktan bırakmıştı. Hal böyle olunca takımın bu aracı tekrar teste uygun hale getirmesi gerekiyor.

Motorsport.com İtalya, bunun daha 2022 sezonun başlamamasına rağmen politik savaşların başladığının açık bir göstergesi olduğunu ve dikkatlerin bir kez daha Ferrari'ye çevrildiğini iddia ediyor.