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Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin sezon içi gelişimi beklentileri aştı

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Ferrari'nin sezon içi gelişimi beklentileri aştı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
10 Kas 2019 13:37

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2019 F1 sezonu boyunca araçlarına beklediklerinden daha fazla performans eklemeyi başardıklarını söyledi.

Sezona diğerlerinden farklı bir konseptle başlayan Ferrari, düzlük hızı olarak iyi yerde yer alırken viraj performansında geride kalmıştı.

Ancak Mercedes'in ilk 8 yarışı aralıksız kazanması, bunların 5'inde duble yapmasının ardından Ferrari felsefesinde değişikliğe giderek daha çok viraj performansına odaklandı.

Ferrari, bu kapsamda Fransa'da beklediği gibi çalışmadığını fark ettiği yeni tabanı çıkardı. Binotto, Ferrari'nin o dönemden sonra aracına eklediği performansın beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi.

Amerika GP öncesi Motorsport.com'a konuşan Binotto, "Nihai olarak araca eklediğiniz daha fazla yere basma gücü bazen yardımcı olup bazen yardımcı olmayabilir."

"Bu tür pistlerde yere basma gücü seviyesinin hassaslığı çok yüksek oluyor. Bu yüzden az gelişiyor olsanız da beklediğinizin üstünde sonuç alabiliyorsunuz."

"Aynı zamanda muhtemelen güven konusunda yardımcı oluyor.  Pilotlar daha iyi yol tutuşu hissedebiliyorlar ve bu onların performansını iyileştirmesine de yardımcı oluyor."

"Yani yardımcı olduğu pek çok şey var. Singapur'a yeni bir aero paket getirdik, tek bir şey değildi, ama kesinlikle çok önemliydi. Sonraki yarışlarda elde ettiğim kazançlara bakarsak, bu beklentilerimizin biraz üstünde olan bir şey." dedi.

Ferrari yaz arasından sonra beş yarış arka arkaya pole pozisyonu almayı başardı ve ardından Meksika'da Max Verstappen pole pozisyonunu alsa da, üç sıralık grid cezasından ötürü pole yine Ferrari'ye gitti. 

Tartışmalı motor avantajı ve düzlüklerdeki hızıyla ilgili şüpheler olsa da Ferrari, rakamlara bakıldığında özellikle sıralama turlarında Fransa'dan bu yana gelişmeyi başladı.

Binotto, cumartesi günleri ortaya koydukları güçlü performansı pazar günü göstermekte zorlansalar da, Amerika'daki kötü performanslarının FIA teknik direktifinden kaynaklandığı iddialarına rağmen takımın özellikle viraj performansını arttırdığını söyledi.

Binotto, "Aracımızı virajlarda geliştirdik. Virajlarda en iyi rakiplerimizle aradaki farkı azalttık. Şimdi çok daha yakınız."

"Düzlüklerde hâlâ avantajımız var. Bu yüzden paketi genel olarak geliştirdik ve kesinlikle şu anda daha hızlıyız. Yarışta kesinlikle çok rekabetçiyiz." dedi.

Binotto'ya göre Pirelli'nin anlaşılması zor 2019 lastikleri, başlangıçta Mercedes'e avantaj sağladı.

Bu konuda artık sorun yaşamadıklarını söyleyen Binotto, "Şimdi aracımızı ayarlar ve denge açısından biraz daha iyi anlayabiliyoruz. Yaklaşımımızı geliştirdik. Singapur'a getirdiğimiz aero paket, lastiklerin çalışma aralığı ve aşınma açısından daha iyi bir pozisyona gelmemize yardımcı oldu. Ayrıca lastikleri de daha iyi anlamaya başladığımızı düşünüyorum. Özellikle sıralama turlarında aracın tüm potansiyelini çıkarabiliyoruz." dedi.

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Editör Scott Mitchell

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