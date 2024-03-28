Ferrari'nin Red Bull'u yenmesine yardımcı olan basit tasarım değişikliği

Ferrari Melbourne'de yeni ama basit bir çözüm sundu; SF-24'te kavisli egzoz çevresinin ve arka kanat direği montajının her iki tarafına monte edilmiş bir kanatçık bulunuyordu.

Özellikle Formula 1 tasarımcılarının aerodinamik yüzeyleri mümkün olan her yere yerleştirme eğiliminde olduğu ve T-kanat gibi cihazların bunun bir kanıtı olduğu düşünüldüğünde, bu kutu bölgesi içinde açıkça izin verildiği göz önüne alındığında, daha önce kimsenin kanatçıkları buraya yerleştirdiğini görmemiş olmamız ilginçti.

Burada ilk kez bir kanatçık görmemize rağmen, bu direk kanatçıklarının motor kapağı çıkışından atılan ısının bir kısmının yeniden kullanılmasına yardımcı olması ve kiriş kanadına doğru akışı iyileştirmesi beklendiğinden, muhtemelen sezon boyunca diğer takımların da bu tasarımı araçlarına eklediğini göreceğiz.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari'nin SF-24'ü başlangıçta iki katlı kiriş kanatla hazırladıktan sonra sıralama ve yarış için sadece tek elemanlı bir kiriş kanat konfigürasyonuna geçiş yapması da dikkat çekiciydi.

Takım, Cuma günkü antrenmanlarda diğer çözümünü denedikten sonra, bu daha düşük yere basma kuvveti konfigürasyonunun Albert Park pistinin gereksinimlerine daha uygun olduğunu açıkça hissetti. Arka kanat, ilk iki yarış boyunca sahip olduğu aynı konfigürasyonda kaldı ve Suudi Arabistan'a götürülen yeni, daha düşük yere basma kuvveti konfigürasyonu hâlâ kullanılmadı.

Aston Martin AMR24 ön kanat detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin Avustralya'da yeni bir ön kanat konfigürasyonu tanıttı; kanadın ve dolayısıyla bir bütün olarak aracın performansını iyileştirmek için üstteki iki planyanın açıklığa göre bükülme dağılımı değiştirildi.

Kanat profilindeki değişikliğin bir sonucu olarak, ekip bu iki kanattan alttakinin ortasındaki metal destek braketlerinden birini de kaldırdı.

Kick Sauber C44 ön kanat detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Sauber de Avustralya'da yeni bir ön kanat tanıttı, ancak bu daha kapsamlı bir revizyondu, çünkü Mercedes'in bu düzenleme aşamasının başından beri kullandığını gördüğümüz yarı ayrık kanat ve uç plakası bağlantısına geçiş yaptılar.

Bu tasarımın ve aslında Sauber'in çözümünün amacı, kanadın dış kısmının ürettiği dış yıkama miktarını arttırırken, ön kanadın ihtiyaç duyduğu yere basma kuvvetini üretmek için istenen kapasiteye sahip olmaktır.

Bu, Sauber'in üst iki eleman için uç plakayı bağlayan kollarla birlikte müstakil bir flap bölümü yarattığı ve uç plakanın yeniden şekillendirilmesiyle birlikte bunları dışa doğru açtığı anlamına geliyor. Kanatçıkların açıklıkları boyunca şekillerinde de bir değişiklik var.

Bu çözümü tercih eden diğer takımlarda gördüğümüz gibi, Sauber ayrıca uç plakadan yarı ayrık kanatçıkların üzerine iki kanatçık ekledi. Bunlar sadece kendi girdaplarını yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda o bölgedeki diğer yüzeyler tarafından yaratılanlarla birlikte çalışacaktır.

Zhou Guanyu'nun sıralama turları sırasında ön kanadında meydana gelen hasar, takımın elinde bu yeni konfigürasyondan yedek bulunmadığı için yarışa pit alanından başlamak zorunda kalmasına neden oldu.

Red Bull Racing RB20 teknik detayları Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull Avustralya Grand Prix'sinde herhangi bir yeni bileşene sahip değildi ancak bu, çalışmaların hızla devam etmediği anlamına gelmiyor.

Takım, 1. antrenman seansının ilk aşamalarında Max Verstappen'in aracını bazı ek kameralarla donattı ve ön tekerlek deflektörlerinin ne kadar esnediğini incelemek için işaret bantları yerleştirdi.

Ekibin istediği görüntüleri yakalayabilmesi için RB20'ye üç kamera podu eklendi; her iki sidepod üzerinde birer pod ve şasiden buruna geçiş bölgesine bir pod.

Görüntüler incelendiğinde net referans noktaları sağlamak için deflektörün alt kısmına dairesel hedef etiketleri eklenmişti. Ekibin kameraların görüş açısını iyileştirmek için yüzeye eklediği uzantılar aracılığıyla üst bölümdeki deflektöre ek hedefler eklendi (mavi oklar).

RB F1 Takımı VCARB 01 arka kanat karşılaştırması Fotoğraf: Uncredited

Sezonun ilk 3 yarışı geride kalırken, RB'nin VCARB 01'inde de bir o kadar arka kanat konfigürasyonu gördük. Ve bu yaklaşımı benimseyen tek takım olarak, aracı her pistin özel taleplerine göre uyarlamak için sezonun başlarında geniş kapsamlı bir repertuar oluşturmaya çalıştığı açık.

Kanat grubunun genel DNA'sı, kaşık şeklindeki ana planya ve yarı ayrık uç bölümü ile gerekli yere basma kuvveti seviyesine bakılmaksızın aynı kalıyor. Ancak istenen bastırma kuvveti ve sürtünme seviyesini hedeflemek için her spesifikasyonda, ister ana planya veya üst kanatçık akoru, ister ana ana planyanın şekli veya üst kanatçık ve uç bölümünün arka kenar geometrisi açısından olsun, ince değişiklikler vardı.

Avustralya'da kullanılan kanat, takımın Bahreyn'de geleneksel iki elemanlı bir çözüm kullanmasıyla birlikte, montajı güçlendirmeye yardımcı olmak için bir kez daha tek elemanlı bir kiriş kanatla eşleştirildi.

Arka kanat elemanlarının genel tasarımı Bahreyn'de kullanılan kanadın yönüne doğru daha fazla yöneldi. Daha düzleştirilmiş kaşık şeklindeki ana planya kullanılırken Suudi Arabistan'da görülen üst planyanın merkez hattındaki V şeklindeki çentik atıldı.