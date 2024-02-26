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Formula 1 Sezon öncesi testi

Ferrari'nin Red Bull'u yenebileceğini gösteren yarış simülasyonu dereceleri

Formula 1 takımları ve taraftarları sezon öncesi test savaşını kimin kazandığını anlamak için önemli olanın tek turluk hız olmadığını çok iyi biliyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu nedenle Ferrari ikilisi Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in geçen haftaki Bahreyn testi boyunca genel zaman çizelgelerinin zirvesinde yer almaları konuşmalarda pek yer almadı.

Sainz'in testin ikinci gününde elde ettiği 1:29.921'lik turu, aynı gün öğleden sonra Sergio Perez tarafından elde edilen 1:30.679'luk Red Bull turundan yaklaşık onda yedi daha hızlıydı.

Bununla birlikte, hiç kimse bunun gerçek performans tablosuyla herhangi bir benzerliği olduğunu  (kullandıkları lastik bileşenlerindeki 0.6sn'lik zaman farkı hesaba katıldığında bile) iddia etmiyor.

Aslında, padoktaki fikir birliği, Red Bull'un bu hafta sonu F1 sezon açılışına açıkça yenilmesi gereken takım olarak gireceği yönünde.

Ancak avantajının tam olarak ne kadar büyük olduğu o kadar da kesin değil çünkü Bahreyn testinde Sainz'ın Ferrari takımı ile Red Bull arasındaki rekabetçi tablonun nerede olduğu konusunda F1'e bolca fikir veren başka bir unsur daha var.

Ekipler verileri incelerken, ikinci akşam Sainz'in aynı programda Perez'le benzer ancak aynı olmayan koşullarda koştuğu yarış simülasyonu, yeni SF-24'ün ne kadar iyi olabileceğine dair bazı ipuçları sundu.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Dereceler incelendiğinde saf hız açısından aslında Ferrari'nin avantajlı olduğu görülüyordu. Üç yarış stinti boyunca Sainz, Red Bull'dan daha hızlı olduğunu kanıtladı.

İspanyol pilotun C3'teki avantajı ortalama 0,4 saniyenin biraz üzerindeydi ve her ikisinin de C1 lastiklere sahip olduğu stintte fark 1 saniyenin üzerine çıktı.

Bu avantajın ölçeği o kadar uç noktadaydı ki, neredeyse kesinlikle Perez'in daha ağır yakıtla çalıştığına işaret ediyor. Bahreyn'de 10 kg ağırlığın yaklaşık 0.3 saniyelik tur zamanına eşit olduğu yaygın olarak kabul edildiğinden, iki çalışmanın ne kadar gerçekçi bir tablo sunduğundan tam olarak emin olmak için oldukça yüksek derecede değişken var.

Ancak Sainz'ın yarış simülasyonundan şüphe duyulmayan bir şey var: Ferrari'nin 2023 sezonunun çoğunda sorun yaşadığı yüksek lastik bozulması tedavi edilmiş gibi görünüyor.

Sainz'ın formu inanılmaz derecede tutarlıydı. Özellikle C1'deki son sürüşüne bakıldığında, geçen yılki Bahreyn Grand Prix'sinde hem kendisinin hem de Leclerc'in lastik bozulmasıyla büyük ölçüde zorlandığı durumdan çok farklıydı.

Sainz'ın C1'deki stinti şu şekilde gerçekleşti: 35.5, 35.7, 35.5, 35.6, 35.3, 35.4, 35.5, 35.2, 35.3, 35.1, 35.2, 35.2, 35.1, 35.1, 34.9, 35.3, 35.8, 35.5, 35.6.

İlgili içerik:
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Takım patronu Fred Vasseur için bu tutarlılık - ve her iki pilotun da araçtaki gelişmeyi hissedebilmeleri - Ferrari ve Red Bull arasındaki herhangi bir sayı karşılaştırmasından daha önemli bir sinyal oldu.

Vasseur, "Uzun stintten önce, en önemlisi Carlos ve Charles'ın araçla çok daha iyi bir yerde olduklarına dair geri bildirimleriydi. Daha az bozulma ile çok daha tutarlılardı."

"Bunun yarış için kesinlikle önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak şu anda saf performans açısından tam olarak nerede olduğumuzu bilmek biraz daha zor çünkü yakıt seviyesiyle çok fazla oynayabiliyoruz ve bence kimse göreceli olarak tam olarak nerede olduğumuzu bilmiyor." demişti.

Gerçekten de takımlar, rakiplerini neyin peşinde oldukları konusunda bilgilendirmemek için testlerde yanlış yönlendirme sanatında ustalaşmış durumda.

Özellikle Verstappen Cuma günü birkaç uzun sürüş yaptı, ancak her seferinde aracın tam potansiyelini göstermemek için biraz fazla yakıt dolduruldu. Hızlı ve son derece istikrarlıydı - hatta yakıt bittikçe tur zamanlarının düşmesi açısından negatif bir lastik aşınması unsuru bile vardı.

İlginç bir şekilde, bunu yaparken hız ölçüm noktalarında nispeten yavaştı, bu da motor modlarının da kapatılmış olabileceğini ima etti.

Şimdilik Ferrari, sürücülerinden duyduklarından ve Perşembe günü Sainz'ın uzun sürüşünde gördüklerinden cesaret alıyor. Ancak Red Bull'un yakıt yüklemeleriyle testte gerçekten neyin peşinde olduğu konusunda derin bir belirsizlik devam ediyor.

Vasseur, Red Bull'un ne kadar açık olduğunu düşünüp düşünmediği konusunda şunları söyledi: "Eğer 20 kilo ile sürüş yapıyorlarsa iyi durumdayız ama 80 kilo ile yapıyorlarsa hiçbir yerde değiliz. Bunu onlardan başka kimse bilmiyor."

"Ancak diğerlerine çok fazla odaklanmaya başlarsanız, kararlarınızda yolunuzu kaybedersiniz."

"İşaretlememiz gereken uzun bir liste ve yapmamız gereken testler vardı ve biz buna odaklanmıştık. Bir hafta içinde büyük bir cevap alacağız!" dedi.

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